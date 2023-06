Christine and the Queens kan eindelijk zichzelf zijn: ‘Niemand hoeft me op te dragen een catchy refrein te schrijven’

Christine and the Queens wil zich niet laten temmen door de commercie. De Franse elektropop-artiest tourt voor de promotie van zijn vierde album door Europa, maar hekelt het kapitalistische systeem waarin van artiesten een product wordt gemaakt.

Eerst even die artiestennaam, die al bijna tien jaar voor verwarring zorgt. Christine and the Queens is geen band, maar de Franse elektropop-artiest Héloïse Letissier. Privé wil Letissier liefst worden aangesproken als Red.

In 2014 brak hij – Letissier identificeert zich als man, maakte hij vorig jaar bekend – door met veelgeprezen debuutplaat Chaleur Humaine. Tot nu toe zat er telkens vier jaar tussen albums. Maar de nieuwe langspeler Paranoïa, Angels, True Love verschijnt slechts zes maanden na de vorige. Of hij heeft getwijfeld om het nieuwe album zo snel na het laatste uit te brengen? “Ik denk steeds minder na”, lacht hij alleen maar. Naarmate het gesprek vordert, wordt duidelijker wat hij bedoelt: het gaat Letissier niet om commerciële strategieën, maar om het creatieproces.

Letissier zingt zowel in het Engels als Frans, op album vier voert Engels de boventoon. In die taal is hij net zo welbespraakt. Zijn antwoorden tijdens het interview zijn uitvoerig en filosofisch. Soms raakt hij de weg kwijt in zijn eigen hersenspinsels. “Wat was ook weer je vraag?”

Een dag voor het interview is hij in Nederland aangekomen vanuit Berlijn, over een paar uur reist hij door naar Brussel: een maand voor de albumrelease zijn de promoactiviteiten in volle gang. Niet zijn favoriete bezigheid. “Als artiest word je een product. Kijk alleen al naar de selfies die we met fans maken. Ik verlang naar echte connectie, maar mensen willen vaak gewoon met me op de foto.”

Ongetemd

Het vorige album deed het commercieel minder dan de twee daarvoor, maar het moge duidelijk zijn: aan commercie hecht hij weinig belang. “Niemand hoeft me op te dragen een catchy refrein te schrijven. Laat me gewoon muziek maken en kijken wat eruit komt.”

Klinkt er frustratie door in die oproep? “Geen frustratie, maar protest. Het kapitalistische systeem brengt wat muziek voor mij betekent in gevaar. Mijn kunst heelt me. Ze roept me vanuit de verte en dan moet ik zien te begrijpen wat ze bedoelt. Je moet een artiest niet willen temmen.”

Temmen laat Letissier zich op Paranoïa, Angels, True Love geenszins. Het album is een op opera geïnspireerde luisterervaring van ruim anderhalf uur. Letissier heeft zich laten inspireren door Tony Kushners toneelstuk Angels in America, over een man die in de jaren tachtig hoort dat hij hiv heeft en dan bezoek krijgt van een engel. “De komst van die engel fascineerde me. Wanneer zij zich openbaart, wordt alles wat het hoofdpersonage kent overhoopgehaald. Dat inspireerde me tot het onderzoeken van het onzichtbare dat verborgen ligt in de toekomst.”

Letissiers naakte beeltenis op de albumhoes van 'Paranoïa, Angels, True Love' staat symbool voor het onbekende. Beeld Paolo Roversi

Letissiers naakte beeltenis op de albumhoes staat symbool voor dat onbekende. Op de foto doemt hij, bedekt met wit krijt, op uit een zwarte achtergrond. “Mijn gezicht in de nacht”, noemt hij het. “Ik loop door het donker naar mijzelf toe. En als ik daar aankom, kan ik me niet meer verstoppen voor wie ik ben.”

Het artwork is gemaakt door fotograaf Paolo Roversi, met wie Letissier eerder samenwerkte. “Paolo was een van de eersten die mij als man zag. Dat was eng: zelf had ik toen nog niet door hoe het zat. Maar ik voelde me gezien. Daar ben ik hem enorm dankbaar voor.”

Tweeledige rouw

Naast zelfontdekking speelt het onverwachte overlijden van zijn moeder in 2019 een belangrijke rol. “Je beloofde me dat ik nooit alleen zou zijn”, zingt Letissier in Aimer, Puis Vivre. Het lied heeft een dubbele betekenis: het gaat ook over de rouw na zijn relatiebreuk. “Ik ben eigenlijk nog steeds verliefd op de man over wie ik zing”, bekent hij. “We verliezen elkaar en vinden elkaar weer. Als trans man verliefd worden op een heteroseksuele man is een pijnlijke ervaring, zeker wanneer je niet in transitie bent. Hij leerde mij kennen ‘als vrouw’. Maar als hij in mijn armen ligt en met een tedere blik omhoogkijkt, weet ik dat hij houdt van alles wat ik ben.”

Daar zingt hij ook op Full Of Life over: ‘Take my hand and forget that I am just another woman / Even though you see me, you’ll never let me be your boyfriend’ (‘Neem mijn hand en vergeet dat ik gewoon een vrouw ben / Ook al zie je me, je zult me nooit je vriendje laten worden’). De man in kwestie heeft het lied ‘nog niet’ gehoord, geeft Letissier zachtjes toe.

Madonna als alwetende verteller

Wie ook een significante rol speelt op het album is zangeres Madonna. Zij is in drie liedjes te horen. Verwacht geen klassiek duet: Madonna draagt gesproken teksten voor in de rol van alwetende verteller. Het idee ontstond in de studio met producer Mike Dean, die met beide artiesten eerder samenwerkte. “Toen ik haar belde, zei ze alleen maar: ‘Je bent krankzinnig. Ik doe het.’”

Ook privé zijn Letissier en Madonna hecht. Hij noemt de Queen of Pop zijn leermeester. “Ik vraag haar regelmatig om advies. Waar onze gesprekken over gaan? De maatschappij en het patriarchaat, seks en liefde, muziek. Ze is op zoveel vlakken moedig. Dat is ontzettend leerzaam.”

