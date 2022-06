Christelijke influencer Jia Ruan gelooft niet in de gulden middenweg: ‘Ik ben óf zwerver, óf miljardair’

Er is meer in het leven dan wereldreizen en dure auto’s, zegt Jia Ruan in een van zijn filmpjes op TikTok en Instagram. Hij heeft God gevonden. Maar in dezelfde video rijdt de Nederlandse influencer op exotische locaties in dure auto’s. Het beeld en de boodschap lijken haast opzettelijk tegenstrijdig.

De 26-jarige Ruan stond tot voor kort om iets heel anders bekend dan zijn liefde voor God. In 2020 bombardeerde hij YouTube plat met advertenties voor online cursussen. Voor 1000 euro beloofde hij je te leren hoe ook jij rijk kunt worden met spullen doorverkopen op bol.com. Sindsdien lanceerde hij ook andere cursussen over geld verdienen.

Maar de afgelopen weken predikt de jonge geldgoeroe vooral het christendom. Sommige citaten die hij selecteert laten de Bijbel klinken als een financieel zelfhulpboek. In het Engels draagt hij bijbelverzen voor als ‘Bidt en u zal gegeven worden’ en ‘Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom’. Onder de filmpjes staan hashtags als #bible en #godlovesyou, maar ook #masculinity en #entrepeneurtok.

Christelijke influencers zijn in trek

De mix van geloof en geld doet voor sommigen misschien vreemd aan, maar op TikTok en Instagram valt Ruan amper uit de toon. Daar brengen diverse influencers jongeren in aanraking met religie en spiritualiteit. Een van de populairste is de jonge Amerikaan Maurice Dowell, die 3,8 miljoen TikTokvolgers verzamelde met filmpjes waarin hij uit de Bijbel citeert. Via zijn profiel verkoopt Dowell boeken en cursussen.

Sommige christelijke influencers zijn controversieel, zoals de Texaanse Brittany Dawn (1 miljoen volgers op TikTok). Voordat zij in 2019 het woord van Jezus ging verspreiden, was ze fitnessgoeroe. Volgers verweten haar dat ze met haar overstap de aandacht wilde afleiden van een schandaal: ze was aangeklaagd omdat haar ‘gepersonaliseerde’ dieetplannen volgens klanten identiek waren.

Ruan ontdekte het christendom niet online, maar wel via een influencer: de beroemde Amerikaanse zelfhulpgoeroe Tony Robbins. “Eind 2018 was ik net een paar jaar bezig met ondernemen”, vertelt Ruan. “De zaken gingen goed en ik besloot naar Tony Robbins’ beroemde seminar Date with Destiny te gaan.”

2000 euro en 7500 kilometer verder zat hij bij Robbins in de zaal in Palm Beach, Florida. Tijdens een pauze ging hij wat eten in een restaurant aan de overkant van de straat. “De Cheesecake Factory. Ik onderschatte Amerikaanse porties en bestelde veel te veel. Dus vroeg ik een man die naast mij aan de bar kwam zitten of hij wilde mee-eten. Dat bleek de pastoor van Tony Robbins te zijn. We raakten aan de praat en hij zei: ‘Laat me je activeren’.”

Een teken van Britney Spears

Ruan moest zijn handen in die van de pastoor leggen, die voor hem begon te bidden. “Ik voelde een aanwezigheid achter m’n ogen die me deed denken aan toen ik truffels of paddo’s had gebruikt. Wat er precies geactiveerd werd wist ik niet, maar vanaf dat moment begon ik allemaal tekens te zien. En juist toen ik m’n vriendin appte over tekens, zong Britney Spears over de speakers van de conferentiezaal Lord, Give Me a Sign.”

Stukje bij beetje ging geloof een groter deel van zijn leven uitmaken. Hij las de Bijbel en werd gedoopt bij de Kingdomcity-kerk op Bali, waar hij een deel van de tijd woont. “Inmiddels is geld niet meer mijn identiteit. Ik ben dan wel een miljonair, maar ik zie mezelf in de eerste plaats als een kind van God.”

Dus wil hij het woord verspreiden bij jongeren die volgens hem op zoek zijn naar zingeving. “Ik zie veel mensen die depressief zijn en zoeken naar antwoorden. New age-spiritualiteit kan dan heel verleidelijk zijn. Mensen roepen dat je je keelchakra moet openen en psychedelische drugs als ayahuasca moet nemen in de jungle. Bedrijven proberen je dure kristallen te verkopen.”

Van kristal naar goud

Net als christelijke influencers zijn de spirituele trends waarnaar Ruan verwijst erg populair op sociale media. Op TikTok zijn video’s met de hashtag #chakra ruim 750 miljoen bekeken en die met #crystals zelfs 10,8 miljárd keer. “Ik heb ook kristallen gehad en al die andere dingen geprobeerd, maar door mijn geloof heb ik meer rust gevonden.”

Door het geloof in zijn filmpjes te koppelen aan financiële welvaart, hoopt hij zijn boodschap toegankelijk te maken. “In Amsterdam heb je een vrouw die schreeuwend op de Dam staat te evangeliseren. Ik denk dat haar bedoeling heel puur is, maar ze schrikt mensen alleen maar af. Ik ben een marketeer, en mensen houden nu eenmaal van materiële dingen.”

In één filmpje doet Ruan de even omstreden als populaire bewering dat Jezus in de Bijbel meer over geld spreekt dan over welk ander onderwerp dan ook. Als voorbeeld noemt hij de parabel van de heer die zijn dienaren gouden munten gaf, en de dienaar strafte die zijn geld niet verdubbelde. “Je moet investeren”, concludeert hij in de video. “Als je angstig bent, zul je nooit meer geld verdienen.”

‘Ik ga altijd all-in’

Zelf is hij niet vies van risico. “Een middelmatig leven is niks voor mij. Ik ga altijd all-in in het leven. Ik ben óf een zwerver, óf een miljardair. Die bewijsdrang komt denk ik doordat ik als kind veel racisme heb meegemaakt.”

Als oudste kind in een van de weinige Chinese gezinnen in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp werd Ruan niet altijd behandeld zoals de andere kinderen. Op zijn verjaardag zong de juf Hanky Panky Shanghai in plaats van hem te feliciteren, en hij kreeg opmerkingen over zijn uiterlijk waardoor hij zich niet welkom voelde.

“Soms ga ik er nog steeds vanuit dat mensen me niet zullen accepteren, nog voordat ze iets gezegd hebben. Gelukkig ben ik niet in een positie dat ik ergens moet solliciteren, maar kan ik werken met wie ik wil. Dat is een van de grote voordelen van financiële onafhankelijkheid.”

Meer dan christelijke video’s

Naast de christelijke video’s wil hij dan ook blijven ondernemen. “Wel gaat 10 procent van mijn winst naar de kerk. En ik wil dat mijn ondernemingen bijbelse waarden reflecteren. Ik ben klaar met bedrijven die voor een jaar of twee goed werken – ik wil werken aan iets voor tien jaar, een groter goal nastreven.”

Daarbij streeft hij ook een grotere markt na. Sinds kort spreekt Ruan zijn publiek in het Engels aan. Niet helemaal foutloos (zinnen als ‘what is that for kind of life’ zijn wat te letterlijk uit het Nederlands vertaald), maar hij vindt Nederland te klein en ook te kleindenkend.

“Ik reis de wereld rond en zie mensen die heel weinig hebben en toch gelukkig zijn. Maar in Nederland klagen mensen terwijl ze zóveel hebben. De fietspaden hier zijn beter dan de wegen in het buitenland. Wie denkt dat je hier moet struggelen begrijpt het niet. Nederland is heel comfortabel, en comfort is de nummer één killer voor motivatie.”

Lees ook:

Spiritualiteit is online populair, maar het is vooral hard werken

Van spirituele influencers op Instagram tot aan goeroes op YouTube. Door sociale media is de wereld van spiritualiteit nog nooit zo groot en divers geweest.

Geliefd en omstreden: ‘welvaartsprediker’ Prince

Hij heeft in de lage landen een trouwe fanschare. Prince’s critici vinden zijn prediking wel erg kort door de bocht.