Chloé Zhao lanceert Marvels eerste homoseksuele en dove superhelden

Eternals is de nieuwste superheldenfilm van Marvel Studios en het bijzondere is dat het spektakel is geregisseerd door Chloé Zhao. De Chinees-Amerikaanse regisseuse was eerder dit jaar de grote Oscarwinnaar met Nomadland, een prachtige, ontroerende, roadmovie over mensen van middelbare leeftijd die in campers door Amerika reizen.

In Eternals wordt ook veel gereisd, van het oude Mesopotamië naar het moderne Londen, en van het oude Babylon naar hedendaags Chicago. Daar treffen we Marvels eerste homoseksuele superheld. Deze Phastos, gespeeld door de Afro-Amerikaanse Brian Tyree Henry, is getrouwd met Ben, een rolletje van de Libanees-Amerikaanse Haaz Sleiman die een paar jaar terug uit de kast kwam als gay moslim.

Marvel gaat dus met z’n tijd mee. Eternals laat zich zelfs voorstaan op z’n etnische en seksuele diversiteit. Onder de tien nieuwe superhelden die worden gepresenteerd, treffen we Marvels eerste dove superheldin Makkari. En het is niet de hoogblonde Angelina Jolie die een centrale rol speelt maar de Chinees-Britse Gemma Chan als superheld Sersi. Zij heeft een al duizenden jaren durende liefdesgeschiedenis met Ikaris, de strijder met de magische ogen.

De Eternals beschermen de aarde

Het gaat stuk voor stuk om Eternals, onsterfelijke buitenaardsen die al sinds het begin van de mensheid de aarde beschermen tegen Deviants, monsterlijke wezens die op mysterieuze wijze zijn teruggekeerd. Het betekent dat de Eternals, die in de jaren zeventig al werden bedacht door striptekenaar Jack Kirby, zich moeten herenigen.

Hoewel er onderweg allerlei obstakels zijn, schuilt daar natuurlijk een mooie boodschap in: met vereende krachten voor de aarde zorgen. Of arthouse-regisseur Chloé Zhao van de 200 miljoen dollar kostende megaproductie ondertussen echt iets origineels heeft gemaakt, valt te betwijfelen.

Leuk natuurlijk zo’n gemêleerd gezelschap en misschien dat de karakters iets beter zijn uitgewerkt. Tegelijkertijd moet de aandacht worden verdeeld over tien nieuwe superhelden plus nog wat bloeddorstige monsters en hemelse reuzen. Hoewel daar erg ruim de tijd voor wordt genomen, twee uur en veertig minuten, wil het maar moeilijk een eenheid worden. Anders gezegd: het is lastig om bij deze nobele strijders een Musketiersgevoel te krijgen.

Er wordt veel heen en weer gereisd in tijd en ruimte. Het ene moment trekken we op met acteur Kumail Nanjiani die een aardig komisch nummer neerzet als ijdele Bollywoodster achter wie superheld Kingo schuilgaat. Actrice Salma Hayek is als Ajak, de spirituele leider van de Eternals, op een andere manier lachwekkend. Geweldig dat Chloé Zhao het überhaupt aandurfde, maar hopelijk keert ze terug naar de documentaire-achtige, aardse verhalen waar ze echt goed in is.

Eternals is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.