Chinese youtuber Li Ziqi doet echt alles zelf, en altijd perfect

De video’s van Li Ziqi worden bekeken door miljoenen abonnees en geven een geïdealiseerde versie van het Chinese platteland. Rustgevend, maar is het wel echt?

Li Ziqi doet alles zelf. Ze verbouwt het katoen waarmee ze later een matras voor haar oma maakt, repareert eigenhandig een oud weefgetouw. Ze timmert meubels van bamboe in elkaar, maakt een avondjurk van zijde en kookt de sterren van de hemel met groenten en fruit van het land. Dit doet ze in het sprookjesachtige platteland van China met mistige heuvels, glooiende theevelden en immer bloeiende bloemen. Het is heerlijk om Li aan het werk te zien. Ze twijfelt nooit over de volgende stap. In de ene video zie je Li Ziqi als volleerd kok aan het werk, in de andere als kleermaker, meubelmaker of boerin.

Er zijn weleens vraagtekens gezet bij de video’s van Li: waarom mag de populaire Li Ziqi (15 miljoen abonnees) actief zijn op het in China verboden YouTube? Is zij een verlengstuk voor de propaganda van de communistische partij? En: het leven op het platteland van China is allesbehalve een sprookje, is het niet allemaal in scène gezet? Dat ontkent ze in een zeldzaam interview met Goldthread, ze doet het echt allemaal zelf, zegt ze. Het filmen en bewerken wordt inmiddels gedaan door een videograaf, die er elke keer weer een flinke lading filters overheen gooit zodat Li rondloopt in een sprookje.

De video's van Li zijn hoe dan ook prachtig, het summum van cottagecore: een geïdealiseerde versie van het plattelandsleven. Wie een beetje wil ontstressen en wil zien hoe je van niets iets maakt, kan met Li Ziqi wel een paar uur vooruit.

