Charpentier schreef heerlijk schurende klaagzangen, eloquent tot in het detail

Ensemble Correspondances

Charpentier

De optredens van de Franse barokgroep Les Arts Florissants behoren tot de goudgerande bladzijden van het Festival Oude Muziek in Utrecht. In 1984 debuteerde de groep er met groot succes onder leiding van de charismatische William Christie. Ze zouden vele malen naar Utrecht terugkeren. Het ensemble was Franser dan Frans en dat ondanks het feit dat hun oprichter Christie, Bill voor intimi, geboren werd in het Amerikaanse Buffalo.

Deze Buffalo Bill – inmiddels al lang Frans staatsburger – liet Nederland via zijn fantastische ensemble kennismaken met de muziek van Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Tot dan toe was Charpentier hier alleen bekend van de prelude tot zijn Te Deum, een mars die vanaf de jaren vijftig gebombardeerd werd tot Eurovisie-tune, en nog steeds in gebruik is. Christie’s groep was zelfs vernoemd naar Les Arts Florissants, een korte kameropera van Charpentier. De optredens werden legendarisch.

Latijn, op z’n Frans

De inzet van Christie en de zijnen hebben de verfijnde en subtiele muziek van Charpentier voorgoed op de kaart gezet, en dat geheel terecht. Er kwam een onvoorstelbare hoeveelheid topmuziek boven water. In het kielzog van Christie’s groep ontstonden in Frankrijk nieuwe ensembles, die zich met evenveel enthousiasme inzetten voor de veronachtzaamde tijdgenoot van Lully. Een van die succesvolle navolgers is het Ensemble Correspondances, opgericht en geleid door Sébastien Daucé. Ze zijn artist in residence op het huidige festival in Utrecht.

In de Stadsschouwburg brachten zij op dinsdag en woensdag Charpentier: Drie vrouwen, drie verhalen. Een geënsceneerde voorstelling over de bijbelse vrouwen Judith, Maria Magdalena en Cecilia, die door Charpentier alle drie bedacht werden met een zogeheten histoire sacrée. Kleine, stichtelijke vertellingen van een halfuurtje, verwant aan het mysteriespel. De voorstelling ging vijf jaar geleden al in première in Caen, en verbindt drie van die histoires met als ingenieus lijmmiddel een paar kleinere, geestelijke werken van Charpentier. Dat alles in het Latijn, dat net als bij Les Arts Florissants op z’n Frans wordt uitgesproken.

De voorstelling van ruim anderhalf uur is simpel en statisch, met een paar verschuifbare zetstukken voor een kleurrijke achterwand waarop de vertaalde teksten worden geprojecteerd. Regisseur Vincent Huguet faalt nogal in de groepsscènes, als de tien zangers in kostuum zogenaamd keuvelend reageren op de teksten van de hoofdpersonages. Amateuristisch stil spel, totaal onnodig. Zodra de zangers strak en gestileerd in het gelid staan, zonder gedoe, is het geheel direct veel overtuigender.

De prachtige muziek blijft fier overeind

De drie vrouwen werden goed, maar met wisselend succes gezongen. Zodra Lucile Richardot haar mond opendeed, gebeurde er iets op het podium. Haar stem is rauw, giert in de dissonanten, en wekt in de laagte de indruk alsof er een tenor aan het zingen is. Als boetvaardige Maria Magdalena hield zij de aandacht geconcentreerd vast, en ook in een paar kleinere rollen gingen ogen en oren als vanzelf haar richting op.

Niet geheel geslaagd dus, al bleef die prachtige muziek van Charpentier door Daucé en zijn waanzinnig goede instrumentale groep fier overeind. Met als hoogtepunten die heerlijk schurende klaagzangen. ­Eloquent tot in het detail.

