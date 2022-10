Chansons!! drijft op bewondering zonder zijig te worden

Ha, zo kan ik het ook!! Met twee uitroeptekens in de titel suggereren dat je tweede seizoen nóg geweldiger is!! Bam, bam, knalt Matthijs van Nieuwkerk met de vuist het beeld in, naast een haast ongeduldig trappelende Rob Kemps.

Een uitroepteken is niet alleen een stoot energie; er ligt ook een hoop in besloten. Een verlangen dat het met liefde gepresenteerde materiaal gretig aftrek gaat vinden. Chansons!! neemt dit keer een dubbel voorschot op succes.

Terecht? Mais oui – althans wanneer de heren Kemps en Van Nieuwkerk door het onwennige begin zijn geslenterd. Ze hebben niet het gemak van de keuvelende vrienden Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, die nu ook live in Media Inside de tijd kunnen vullen met lullige observaties. Nou en; Kemps en Van Nieuwkerk hebben geen lange vriendschap nodig om over chansons te dromen. Wanneer ze weer de verhalen en verwondering in elkaar herkennen, neemt het programma een vlucht. Ze weten zo veel van die Franse chansonniers dat ze de legendes tot mensen maken. En de cameravoering doet mee.

Op zwart-wit-archiefbeeld zien we actrice Simone Signoret (1921–1985) over de Seine-kade lopen naar het huis dat ze deelde met haar geliefde, zanger en acteur Yves Montand (1921–1991). In lichtvoetige shots lopen les garçons dezelfde route. “Ga je de stoep kussen?”, grapt Van Nieuwkerk tegen de bijna kwijlende Kemps.

Beelden van een zingende Yves Montand met die loepzuivere, warme stem; poëtische teksten die je met ondertiteling eindelijk volgt. Dat lied Les feuilles mortes – over dode herfstbladeren die je bij elkaar veegt als spijt en verdriet – prachtig. Kemps vertelt over Montands ontrouw met Marilyn Monroe, en hoe Signoret het huwelijk toch in stand hield. Ze nemen je mee in een wereld van pijn, schoonheid en troost. Dit is escapisme met diepgang, in een tijd van oorlog en crisis.

Iedere noot trompet een dag van je leven

En Parijs wordt minder geromantiseerd. De dronebeelden van een romantisch verlichte stad komen pas na shots van de heren op de fiets met groene mandjes. Van kinderen met een helm op een fietspad. En van een hondje vanuit wiens blik we zelf snuffelen langs de Seine. Parijs is hier een verlokkelijke stad om in te leven.

Natuurlijk bezoeken de twee weer roemruchte plaatsen zoals art nouveau-restaurant Chez Maxim’s uit 1899 waar Maria Callas, Onassis of Dalí ooit zaten. Maar het krappe huis van schrijver, dichter, ingenieur, trompettist en chansonnier Boris Vian maakte meer indruk, met al zijn dagelijkse spulletjes. De man had een zwakke aorta, weet Kemps. “Iedere noot trompet kost je een dag van je leven”, had de dokter gezegd. Hij speelde toch, hartstochtelijk. En stortte pas dood neer (op zijn 39ste) toen hij zich opwond over de slechte verfilming van zijn boek. Die details!!

Onmodieuze Brel-liefde

Via een licht gescript gesprekje over hun vaders ontdek je waarom Van Nieuwkerk alleen nog aandacht schenkt aan wat hij ‘schoon’ vindt in plaats van kritiek te leveren: hij zag zijn ouders’ verdriet toen hij eens door columnist Jan Blokker was afgefikt. “Sindsdien denk ik altijd aan de ouders”, zegt hij. Kemps leerde van zijn vader dat anders zijn oké was – waardoor hij voor zijn onmodieuze Brel-liefde durfde uitkomen.

Het programma drijft op bewondering zonder zijig te worden. De clou is: aandacht voor het mooie en het echte. Wat is daar eigenlijk escapisme aan?

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.