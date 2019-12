Celebrity klimaatdrammers geven toe: Ja, we zijn een beetje hypocriet

Sterren die zich druk maken over klimaatverandering hebben, met hun luxueuze levensstijl, vaak nogal wat boter op hun hoofd. “Toch we kunnen onze mond niet houden!”

Nu weten we dan eindelijk wie er verantwoordelijk is voor de branden in het Amazonegebied: Leonardo DiCaprio. Precies ja, die acteur uit ‘Titanic’ en ‘Once Upon a Time in Hollywood’. De president van Brazilië zegt het zelf, dus dan moet het wel waar zijn.

Oftewel: we leven in bizarre tijden. Jair Bolsonaro beweert nog net niet dat Leonardo zelf met een doosje lucifers het oerwoud in is getrokken, maar voedt de geruchten dat hij een actie van het Wereld Natuur Fonds heeft gefinancierd waarbij branden werden gesticht. Zo kon de natuurorganisatie extra geld bij donateurs binnenhengelen voor deze nood-situatie. De acteur vond het nog nodig ook om de beschuldiging te ontkennen.

Leonardo is een van de actiefste klimaatdrammers van Hollywood en dat komt hem vaak op kritiek te staan – en soms is die terecht. Want hoe verhouden zijn zorgen over de planeet zich tot zijn favoriete vrijetijdsbesteding, het ronddobberen op luxueuze superjachten? Om maar te zwijgen over de talloze airmiles die hij maakt, meestal met privévliegtuigen.

Op dit soort morele bokkensprongen zul je Jeremy Clarkson van de fossiele brandstof-shows ‘Top Gear’ en The Grand Tour’ niet snel betrappen. Toch heeft ook hij een bescheiden, maar opvallende draai gemaakt deze week: Clarkson erkent dat er een probleem is met het klimaat. Tijdens opnames voor zijn autoprogramma in Cambodja sprak hij met vissers die ernstig last hadden van droogvallende rivieren. “Het wordt ons hier wel even door de strot geduwd”, gaf Jeremy toe. Maar verder wil hij het probleem overlaten aan wetenschappers. “Politici en gekke Zweedse meisjes weten er niets van.” En hijzelf evenmin.

Een beetje makkelijk misschien, maar wel eerlijker dan veel andere sterren, die net als Leonardo het ene zeggen en het andere doen. Een aantal van hen dat sympathiseert met Extinction Rebellion, is het eens met de kritiek. In een open brief aan de media gaven ze onlangs toe dat het inderdaad hypocriet is dat rijke mensen met een ecologische voetafdruk van hier tot Tokio minder gefortuneerden de les lezen over hun milieuzondes. “We stoten met onze levensstijl veel meer broeikasgassen uit dan jullie, maar net als jullie zitten we vast in een economie die drijft op olie en kolen. Zonder een verandering van dit systeem blijven we de aarde verwoesten”, schrijven Bob Geldof, actrice Sienna Miller, Spice Girl Mel B. en acteurs Jude Law en Benedict Cumberbatch. In plaats van hen te bekritiseren kunnen journalisten beter schrijven over het probleem zelf, vinden ze. “Wij kunnen nu eenmaal niet stil blijven als dappere jonge mensen de straat op gaan. Zij verdienen onze steun.”

Intussen is Hollywoodveteraan Jane Fonda de tijd van praten en brieven schrijven al lang voorbij. De 81-jarige staat, weer of geen weer, elke vrijdag op de trappen van het Capitool in Washington om de Amerikaanse overheid te dwingen tot klimaatactie. Ze is al vier keer geboeid afgevoerd door de politie en riskeert nu, als draaideurcrimineel, een serieuze celstraf. Dat vindt ze een heerlijk vooruitzicht.

“Burgerlijke ongehoorzaamheid voelt fantastisch”, zei ze deze week in een interview op CNN. Ze kondigde ook aan dat de rode jas, die ze steevast draagt tijdens haar protest, het laatste kledingstuk is dat ze in dit leven gekocht heeft. Haar inloopkast biedt genoeg keuze om de jaren die haar nog gegund zijn op aarde tiptop voor de dag te komen.

