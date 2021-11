Carjacking als een pijnlijke operatie

Afgelopen week las ik op de Belgische televisie een bericht over een vrouw die ‘gecarjackt’ was terwijl haar kind nog in de auto zat. Dat vond ik een eigenaardig gebruik van het woord ‘gecarjackt’, en niet eens vanwege het feit dat het een anglicisme is, of dat het juist door de in het algemeen taalzuivere Belgen werd gebezigd.

Het woord ‘carjacken’ in het Nederlands is vrij recent. In kranten komt het vanaf 1991 voor, waar het aanvankelijk vertaald werd met ‘autokapen’. Maar ook het Engelse werkwoord ‘carjacking’ is niet veel ouder. Het is waarschijnlijk gevormd naar analogie van ‘hijacking’, dat al ten tijde van de Amerikaanse drooglegging gebruikt werd voor smokkelaars.

In het werkwoord ‘carjacken’ (en ook in ‘autokapen’) zit het voorwerp in feite al opgesloten. Het is de auto die gekaapt wordt. Maar van daaruit heeft zich een andere gebruikswijze ontwikkeld, waarbij de eigenaar van de auto het nieuwe voorwerp wordt. In die gebruikswijze wordt niet de auto gecarjackt, maar de persoon die de auto bezit.

Medische terminologie

Zo’n ontwikkeling hebben we in deze rubriek al eens eerder gesignaleerd in verband met medische terminologie. Personen die een bepaalde medische handeling ondergaan, kunnen gemakkelijk het voorwerp worden van het bijbehorende werkwoord, ook al heeft dat werkwoord van oorsprong een ander voorwerp.

Zo hebben werkwoorden als ‘amputeren’ of ‘transplanteren’ oorspronkelijk het orgaan of een lichaamsdeel als voorwerp (bijvoorbeeld een hart kan worden getransplanteerd), maar in een nieuwe gebruikswijze kun je spreken over een persoon die getransplanteerd wordt, dat wil zeggen: de medische handeling van het transplanteren van een orgaan ondergaat.

Dit is precies wat er ook bij ‘carjacking’ lijkt te zijn gebeurd. Misschien wel omdat het ontvreemden van je auto aanvoelt als het amputeren van een lichaamsdeel.