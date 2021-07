Cardi B die trots haar billen op laat spuiten, daar kan geen body positivity tegenop

Vorige week zag ik een filmpje van Cardi B, waarin de rapper heupwiegend richting de camera loopt. Ze draagt een string, een bikinitop die underboobs toont, pumps en een omslagdoek die tijdens het lopen langs haar benen naar de grond glijdt. Vlak voor de camera draait ze zijwaarts en zien we haar billen – beroemde billen, die ze zoveel mogelijk laat zien, in rokjes, leggings en zeer uitgesproken posities – en een hele platte buik. Dan opeens laat ze die buik los, puilt hij naar voren. ‘Suck it in life’, schreef ze erbij.

Het filmpje is van mei 2020, maar ik had er recentelijk over gelezen in technologieblad Wired. Daarin stond een artikel over bekende plastisch chirurgen in de VS en Canada, die zichzelf en hun vak aanprijzen op sociale media. Er wordt verteld over ‘Dr. 6ix’ in Toronto, die zijn operaties uitzendt op Instagram. Een van zijn patiënten zag zichzelf terug op de operatietafel, terwijl de dokter en zijn social media-assistent haar lichaam bespotten.

Vanzelfsprekend moest ik denken aan de chirurgen in Moordtieten, die socialemedia-ster Dionne Slagter en anderen effectief een operatie in shamen. De docu heeft me nog niet helemaal losgelaten omdat, zo schreef ik ook in een eerdere column, we het aannemelijk vinden dat vrouwen risicovolle ingrepen ondergaan om zich naar bepaalde idealen te schikken.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Cardi B (@iamcardib) op 30 Jun 2021 om 7:17 PDT

Microberoemdheden

Ook moest ik denken aan de tieners die ik een tijdje volgde om te begrijpen hoe het is om op te groeien met een smartphone, in een tijd waarin we geobsedeerd zijn met het presenteren van een perfect plaatje van onszelf. Zij keken ontzettend streng naar zichzelf, probeerden hun plaatje altijd te verbeteren. Ze zijn, net als iedereen die zich op sociale media vertoont, microberoemdheden: celebrity’s op kleine schaal. We staan allemaal in de kijker van onze volgers, en dat maakt ons nog zelfbewuster dan we al waren.

Daar kan goed aan worden verdiend – middels operaties, bijvoorbeeld. Er bestaat een heel ecosysteem dat draait op het vrouwelijke minderwaardigheidsgevoel en dat continu wordt gepromoot. Door de chirurg die Slagter onderzocht en schatte dat ze vóór de siliconen cup AA had (het was A, protesteerde Slagter nog); de chirurgen die vrouwenlijven gebruiken voor het bestendigen van hun eigen merk; het Net5-programma Plastisch fantastisch. En de openhartige, relatable influencers: Slagter die haar tienerpubliek laat kennismaken met het idee dat je kan fixen wat je niet mooi vindt aan jezelf (en suggereert dat kleine borsten niet vrouwelijk zijn); badpakkenmodel Chrissy Teigen die eens zei dat ze zich zelfverzekerder voelde dankzij een liposuctie; YouTuber LaToya Forever, die na een operatie door Dr. 6ix grapte dat ze blij was geen ‘itty-bitty-titties’ meer te hebben.

En Cardi B, die haar billen ooit liet inspuiten in een schimmige kelder in Queens. “Ze verdoven je kont nergens mee”, vertelde ze aan GQ Magazine. “Het was de meest gestoorde pijn ooit. Ik had het gevoel dat ik flauwviel. En het lekte nog vijf dagen.” Het is meer stoere grootspraak dan een waarschuwingsverhaal.

Hier kan geen body positivity tegenop. We moeten echt wat strenger worden voor de manier waarop er over dit soort ingrepen wordt gepraat. En ‘zelfverbetering’ wat minder begeerlijk doen voorkomen. En onze tijdlijnen vullen met realistische vrouwen, in plaats van deze onzin. (Een paar tips: @ownitbabe; @alexlight_ldn, @saggysara, @jameelajamilofficial)