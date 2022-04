‘Cancelcultuur bestaat helemaal niet’: waarom Talpa Johan Derksen niet aan de kant zal schuiven

Tv-producent Talpa neemt ‘ferm afstand’ van Derksens verhaal bij Vandaag Inside, maar wil geen ‘overhaaste stappen’ nemen. Achter die terughoudendheid kunnen commerciële én juridische redenen zitten.

Zou Johan Derksen het deze keer dan toch te bont hebben gemaakt? Controversiële uitspraken van de oud-profvoetballer en vaste tv-tafelgast leidden al vaker tot verontwaardiging in de media, maar ditmaal stelt het Openbaar Ministerie een onderzoek in.

De aanleiding is een anekdote die Derksen dinsdag deelde in praatprogramma Vandaag Inside, over een bewusteloze vrouw op een feestje in de jaren 70. “Die juffrouw lag bewusteloos op een bank. Daar stond een grote kaars, die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan. Daar zou je nu gevangenisstraf voor krijgen.”

Woensdag noemde Derksen het ‘gelul’ dat hij de vrouw zou hebben gepenetreerd. Hij zou de kaars alleen tussen haar benen hebben gezet. “Ik ga nu niet vijftig jaar na dato m’n excuses zitten maken”, zei hij vervolgens. Maar de middag daarop maakte producent Talpa bekend dat die excuses er donderdagavond alsnog zouden komen. Talpa nam ‘ferm afstand’ van Derksens verhaal, maar zei ook geen ‘overhaaste stappen’ tegen hem te ondernemen.”

‘Volgens zijn contract mag Derksen zeggen wat hij wil’

“Talpa kán er niks aan doen”, zegt journalist Mark Koster, die onderzoek deed naar het mediabedrijf voor zijn boek De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland. “John de Mol heeft bij Derksens overstap van RTL naar Talpa een appendix getekend waarin staat dat Derksen alles mag zeggen. Gevolg is dat De Mol hem er wel op kan aanspreken, maar niet kan ontslaan.”

Ook als Talpa zijn tafelgast wel kan ontslaan, zal het dat niet wíllen, zegt mediawetenschapper Mark Deuze. In maart keken gemiddeld 940.000 mensen naar Vandaag Inside. “Daar is het bedrijf gevoelig voor. Als je iemand wil uitleggen hoe zwaar commerciële belangen wegen, hoef je alleen ‘Johan Derksen’ te zeggen.”

E-bikespecialist Stella Fietsen heeft gezegd per direct te stoppen als sponsor van Vandaag Inside. Twee jaar geleden deden verschillende adverteerders hetzelfde bij Veronica Inside, waar Derksen Zwarte Piet had vergeleken met anti-racisme-activist Akwasi Ansah. Onder meer Gilette en Albert Heijn deden mee aan de boycot.

‘Cancelcultuur bestaat helemaal niet’

Maar drie maanden later begon Albert Heijn weer rond het programma te adverteren. En Zespri Kiwifruit zei aan het begin van de advertentieboycot al voor een volgende campagne weer ‘graag in gesprek met Veronica Inside’ te gaan. “Cancelcultuur bestaat helemaal niet, uiteindelijk is geld bepalend”, zegt Deuze.

Toch gelooft de mediawetenschapper dat alle commotie ergens goed voor is. “Het is bemoedigend voor hoeveel discussie het zorgt. Mensen maken zich niet alleen kwaad om Derksen, maar halen er ook andere oude verhalen bij en bespreken die door de bril van nu. Zo wordt er een soort collectief geheugen geactiveerd op sociale media.”

Aan de ene kant profiteert Derksen zelf ook van de discussie. Deuze: “Als mensen zich vandaag druk maken op Twitter, wordt er morgen alleen maar meer naar Derksen gekeken. Maar ondertussen gaan mensen bij Talpa zich ook achter de oren krabben. Achter de schermen werken bij zo’n bedrijf vijftig à honderd mensen die Derksen dagelijks ontvangen, bedienen of in de make-up zetten. Stel dat zij ermee kappen, dan heb je een echte tegenbeweging.”

Wie werpt de eerste steen?

Maar Derksen boycotten blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Toen het Nederlands Elftal het in 2020 probeerde, kregen ze het verwijt dat ze zelf naar het omstreden WK in Qatar wilden. En toen schrijver Ilja Leonard Pfeijffer donderdag een oproep deed om Derksens boeken van de schappen te halen, vond zijn collega Jamal Ouariachi dat hypocriet van Pfeijffer, “die in zijn Brieven uit Genua elke vrouw met wie hij ooit een seksuele handeling verrichtte met naam en toenaam beschaamde”.

Deuze: “Dat verwijst weer naar dat enorme collectieve geheugen op sociale media”, zegt Deuze. “Als tienduizend mensen zich in een discussie mengen, kan er altijd iemand iets naar boven halen – een verloren tweet of fragment van een programma tien jaar geleden.

“Het herinnert ons eraan dat op het internet niks privé is en niks verjaart. En op sociale media zie je veel zwart-witdenken. Je mag alleen een oordeel hebben als je rein van geest en puur van gedrag bent – wat natuurlijk niemand is.”

Lees ook:

Toont Johan Derksen aan dat er sinds #MeToo nog te weinig is veranderd?

Critici vragen zich af hoe het kan dat Johan Derksen zich nog altijd vrij voelt om op televisie over ongewenst gedrag te vertellen. Heeft #MeToo dan zo weinig veranderd?