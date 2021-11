Cabaretier Alex Ploeg bewijst dat hij meer is dan een goede grappenmaker

Cabaretiers hebben het vaak genoeg over mannelijkheid. Helaas levert dat zelden echt interessante voorstellingen op. Met zijn nieuwe show Ego doorbreekt Alex Ploeg dit patroon. Hij neemt daarin niet alleen zichzelf en zijn fragiele ego op de hak, maar ook de hardnekkige normen over hoe ‘echte mannen’ zich dienen te gedragen overtuigend.

De mannelijkheidstoets met de bal

De tweede cabaretsolo van Ploeg, ook bekend van het satirische tv-programma Klikbeet, begint nog tamelijk gezapig. Hij maakt wat grappen over hoe hij de lockdown is doorgekomen en vertelt hoe het is om na acht jaar eindelijk weer in een relatie te zitten. Ongeveer op een derde neemt de show echter een spannende wending, als Ploeg over de ‘mannelijkheidstoets’ begint.

De 36-jarige cabaretier werd met die toets geconfronteerd toen hij al wandelend in het park een weggevlogen bal voor zijn voeten kreeg. Ineens besefte hij dat hij geacht werd die bal soepel en behendig terug te schieten. Zou hem dat niet lukken, dan zou hij falen in zijn mannelijkheid. Deze anekdote vormt het begin van een scherpzinnige kritiek op de onderdrukkende werking die al die ongeschreven regels over mannelijk gedrag hebben.

Ploeg verpakt deze kritiek in een slimme theatrale vorm. Hij speelt verschillende personages, die ieder weer een ander aspect van de mannelijke norm vertegenwoordigen, of daar juist tegen ingaan. Zo is er de clichématige stand-upcomedian met microfoon, die wanhopig probeert het publiek met harde grappen te entertainen. Via een voice-over horen we wat er intussen in zijn hoofd omgaat. Op die manier komen we erachter dat hij vooral een enorme faalangst heeft.

De elektrische gitaar als troef

Dat Ploeg weet hoe je een zaal aan het lachen moet krijgen, bleek al tijdens zijn eerste voorstelling Ultimatum. Waar hij toen net iets te veel koos voor de makkelijke grappen, zet hij zijn humor dit keer veel gerichter in. Een conference over dick-pics is niet alleen komisch, maar zegt ook opnieuw iets over het thema mannelijkheid.

De laatste troef die Alex Ploeg uitspeelt, is zijn elektrische gitaar. Door af en toe een muzikaal intermezzo in te lassen, krijgt de voorstelling een prettige dynamiek. Dat niet alle liedjes even raak zijn, is hem daarbij vergeven.

Het is mooi om te zien hoezeer Ploeg gegroeid is na zijn vorige show. Daarin speelde hij nog iets te veel op safe. Met Ego bewijst hij dat hij meer is dan een goede grappenmaker en ook echt iets te melden heeft.

Alex Ploeg tourt t/m mei met zijn show Ego langs de Nederlandse theaters. Voor meer info: breijwerk.nl/alex.

Lees ook:

De moraal ligt er bij Claudia de Breij dit keer wel erg dik bovenop

Het zowel tragische als hoopvolle levensverhaal van Heintje Davids heeft alles in zich om het publiek te beroeren.