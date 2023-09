Burning Man: geprivilegieerde klasse met modderige voetjes

Het was een zware zomer voor wie het benauwd heeft onder het drukkende gewicht van de klimaatcrisis. Bosbranden, droogte, overstromingen, uit de hand gelopen orkanen, aardverschuivingen, nooit eerder gemeten zeetemperaturen. Nog meer bosbranden. Ik scrolde door, zapte weg. Deze berichten waren niet voor mij, ik wéét al dat het zo erg is en dat we zonder stevige maatregelen afstevenen op een overtreffende trap ellende.

Waar ik wel naar kon kijken deze week, waren de beelden van de modder op Burning Man. Omdat Burning Man een soort buitencategorie is – iets dat niet helemaal met de maatschappelijke werkelijkheid te maken heeft, maar er op een bepaalde manier wel symbool voor staat. En editie 2023 had zoveel in zich.

Eerst was er de wegblokkade door klimaatactivisten, op de toch al filerijke rit naar het beroemde woestijnfestival. De activisten eisten dat het festival privéjets verbood, het eenmalig gebruik van plastic in de ban deed en een einde maakte aan het ongelimiteerde gebruik van generators door de 70.000 bezoekers.

Enorme plateauzolen van vastgezogen modder

Vervolgens was er het klimaat zelf dat de weg blokkeerde. In één weekend viel het equivalent van drie maanden regen en het festivalterrein veranderde in een slijmerige, onbegaanbare modderplas. Er mochten geen auto’s meer in of uit. We zagen beelden van excentriek geklede festivalgangers met enorme plateauzolen van vastgezogen modder.

Komiek Chris Rock en muziekproducent Diplo haalden het nieuws omdat ze een paar kilometer door de modder naar de grote weg waren gaan lopen, en daar een lift hadden gekregen van fans met een oplegtruck – klimaatverandering wordt pas echt interessant als de rich and famous enige ontbering moeten doorstaan.

Die ontbering staat natuurlijk in schril contrast met dat van mensen die om dezelfde reden in andere delen van de wereld hun huis verloren. Op X (voormalig Twitter) circuleerde een montage van een verdronken dorp in Pakistan en een filmpje waarin een ‘Burner’ trots vertelt over de ‘radicale zelfredzaamheid’ daar, en hoe ze van ‘Drowning Man’ alsnog een feestje wisten te maken.

Dit is precies wat de klimaatcrisis belooft: ongemak voor wie het goed heeft, diepe tragedie voor de rest.

Helaas werd er vooral weer veel gezeken over vrouwen. In TikTok-filmpjes werd cynisch gelachen over de ‘70.000 witte vrouwen met dreadlocks die vastzitten in een uitgedroogd meer’. In Nederland ging het over Victoria Koblenko, die ook in de blubber van Burning Man zat. Er werd een foto getwitterd waarop ze een trui draagt met het opdruk ‘een betere wereld begint bij jezelf bedrijven’, en gevraagd of ze al in het vliegtuig terug naar Nederland was gestapt, ‘#klimaathypocrisie’. Dat de woede steeds maar gericht wordt op een vrouw in de schijnwerpers, in plaats van de overheden en bedrijven die blaam treft, is een van de grote obsceniteiten van ons huidige medialandschap.

En dan nu maar hopen dat de geprivilegieerde klasse door hun modderige voetjes de ernst van de situatie wat beter inziet. Dat het extreme zomerweer niet alleen leidt tot zorgen, maar ook tot actie. En dat de politiek luistert naar de duizenden bezorgde burgers die zich vanaf zaterdag op de A12 verzamelen. De wereld is burning, man.