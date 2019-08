Britse prins George houdt van ballet, en daar vinden mensen wat van

Revolutie aan het Britse hof: de kleine prins George is dol op ballet. Zijn ouders vinden het prima, maar nog niet de hele wereld vindt het normaal, een jongen die danst. Andere dansers schieten hem te hulp.

Het zesjarige prinsje George, dat in een verre toekomst koning van Groot-Brittannië zal worden, is dol op ballet. Het is zijn favoriete vak op school, waar naast aardrijkskunde, godsdienst en Frans ook veel creatiefs in het lespakket zit. Dit vrolijke nieuwtje is niet uitgelekt via een omkoopbare onderwijzeres of conciërge. Nee, het werd verteld door zijn trotse vader, prins William, toen hij werd voorgesteld aan een talentvolle streetdancer.

Prins William en zijn vrouw Kate, samen met hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. Beeld EPA

Kenners van het Britse koningshuis – en dankzij Netflix-serie ‘The Crown’ zijn we dat allemaal – snappen dat dit niets minder dan een revolutie is. In één generatie zijn de opvattingen over de opvoeding, met name van jongetjes, radicaal veranderd. De opa van de kleine George, prins Charles, werd nog naar een soort strafkamp in de Schotse Hooglanden gestuurd – het internaat Gordonstoun. De zachtaardige prins werd met ijskoude douches, pesterijen door klasgenoten en eindeloos hindernisbaanlopen door regen en blubber tot ‘echte man’ gedrild. Hij omschreef het zelf als ‘een nachtmerrie’en ‘de absolute hel’.

Prinses Diana bracht de broodnodige moederlijke warmte het kille paleis binnen. Haar zonen William en Harry hoefden niet te voldoen aan de oudbakken rolpatronen. “Zij leerde me dat je de dingen moet doen waarvan je gelukkig wordt, het maakt niet uit wat mensen ervan vinden”, zei William tegen de jonge streetdancer.

Want mensen vinden nogal eens wat van mannen die dansen – dat weet de prins natuurlijk ook. Het bleek alweer toen in de Amerikaanse ontbijtshow ‘Good Morning America’ de balletlessen van de kleine George ter sprake kwamen. Presentatrice Lara Spencer kon haar lachen niet inhouden en het studiopubliek bulderde vrolijk met haar mee. “Volgens zijn vader is hij er dol op”, gierde Lara. “Nou, ik zal hem één ding vertellen: dat gaat echt niet lang duren.”

Gelukkig is het toch gewoon 2019 en via de sociale media meldde de een na de andere verontwaardigde danser zich onder de hashtag #boysdancetoo. Patricia Ward, de weduwe van danslegende Gene Kelly – u kent allemaal die scène uit ‘Singin’ in the Rain’ – schreef Lara een brief. ‘Gene zou er kapot van zijn geweest dat 61 jaar na zijn grensverleggende werk jongens die dansen nog steeds belachelijk worden gemaakt.’

Lara kwam woorden tekort om de wereld te vertellen hoeveel spijt ze had van haar ‘gevoelloze’ opmerkingen. Toen ze maandag weer naar haar werk ging, bleken er honderden dansers – mannen én vrouwen – voor de tv-studio in New York te staan. Om haar uit te schelden? Natuurlijk niet, het zijn geen hooligans. Aangevoerd door de professionele danser Travis Wall gaven ze een gratis voorstelling. In de uitzending die volgde moest Lara toegeven dat ze haar lesje wel had geleerd – en haar kijkers misschien ook wel.

Voor de kleine prins George is het te hopen. Zijn ouders steunen hem in ieder geval en dat is het belangrijkste. Wie weet hebben zijn overgrootouders, de Queen en prins Philip, inmiddels ook het een en ander bijgeleerd over de kinderziel. Het zou zomaar kunnen. Via de paleistamtam is naar buiten gekomen dat Elizabeth ‘The Crown’ weliswaar best vermakelijk vindt, maar geschokt was door de aflevering waarin de liefdeloze educatie van prins Charles centraal stond. “Zo erg was het toch zeker niet ”, schijnt de koningin gezegd te hebben.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.