Britney Spears smeekt de rechter: Geef me mijn leven terug

Een wereldster die toestemming moet vragen om haar vrienden te zien, die gedwongen wordt zware medicatie te slikken en geen zeggenschap heeft over haar agenda. Die zelfs niet mag trouwen of zwanger worden.

Regelrechte showbizz-horror. Zo klinkt het verhaal dat de Amerikaanse zangeres Britney Spears via een audioverbinding aan de rechtbank vertelde. Spears zit al dertien jaar gevangen in een curatorschap. Haar vader en andere ‘voogden’ bepalen haar hele leven. Spears doet al jaren haar best de touwtjes zelf weer in handen te krijgen, woensdag probeerde ze met een emotioneel betoog de rechter te overtuigen. Het was de eerste keer dat ze publiekelijk haar verhaal deed – op eigen verzoek. “Ik wil mijn leven terug”, smeekte ze.

De zeggenschap van haar vader gaat ontzettend ver, vertelde de 39-jarige zangeres. “Hij geniet ervan dat hij de macht over mij heeft.”

Spears had een inzinking en schoor haar blonde lokken af

Jamie Spears kreeg het conservatorship over zijn dochter in 2008. De zangeres ging toen door een zware periode, ze had een mentale inzinking die voor iedereen zichtbaar was. Achtervolgd door paparazzi ging ze een kapsalon binnen en schoor haar lange blonde lokken af. Destijds leek het een goed idee dat haar familie zich over haar ontfermde.

Sindsdien is de zangeres weer aardig opgekrabbeld. Ze trad vaak op, bracht nieuwe muziek uit en haar vermogen wordt geschat op bij elkaar zo’n 60 miljoen. Toch bleef ze onder curatele staan. Ze voelt zich misbruikt door haar familie en vele anderen, zei ze. Vorig jaar gingen op verzoek van Spears ook een aantal onafhankelijke professionals deel uitmaken van het curatorschap. Maar zo te horen heeft dat weinig verbetering gebracht.

Schokkend was haar bewering dat ze gedwongen wordt lithium te slikken, een medicijn tegen depressie en stemmingswisselingen. “Ik voelde me dronken, ik kon niet voor mezelf opkomen. Ik zei tegen mijn vader en moeder dat ik bang was. Ze stuurden zes verpleegkundigen naar mijn huis om me in de gaten te houden.” Ze zegt ook dat ze verplicht in therapie zit en naar klinieken wordt gestuurd.

Spiraaltje mag niet verwijderd worden

Spears wil graag trouwen met haar vriend Sam Asghari en zwanger worden. “Maar ik mag van het zogenaamde team niet naar de dokter om mijn spiraaltje te laten verwijderen.” Spears heeft al twee zoons van veertien en vijftien. Zij steunen hun moeder. Ook hun vader, Spears ex-man Kevin Federline, vindt haar een goede moeder.

Tot nu toe gaf de zangeres nooit commentaar op haar situatie. Dat er achter de schermen een strijd gaande was, kon alleen worden afgeleid uit haar weigering nog concerten te geven of muziek op te nemen – haar enige machtsmiddel. Maar verder wekte de zangeres via sociale media de indruk redelijk blij door het leven te dansen. “Dat was pure ontkenning. Ik hoopte door dat ik door gelukkig te doen dat ook zou worden. Maar ik ben getraumatiseerd en woedend en ik kan niet meer slapen”, biechtte ze op.

Misschien probeerde ze tot nu toe door mooi weer te spelen de rechter ervan te overtuigen dat ze prima in staat was voor zichzelf te zorgen. Dat werkte niet. Of het vertellen van haar beklemmende verhaal haar wel gaat helpen het curatorschap op te heffen, is maar zeer de vraag. De advocaten van haar vader, die uit het vermogen van de zangeres worden betaald, zullen betogen dat haar emotionele relaas juist aantoont dat ze nog volkomen labiel is. Ze zeiden gisteren dat vader Spears erg verdrietig is over de aantijgingen van zijn dochter en dat hij haar mist.

Details over de regeling zijn geheim

Waarom de rechter niet op haar verzoek om het curatorschap op te heffen wil ingaan, is niet bekend. Blijkbaar weten de curatoren steeds weer overtuigende argumenten aan te voeren waarom de situatie beter gehandhaafd kan blijven. Details over de regeling zijn geheim. Spears verweet de rechter emotioneel dat er nog nooit naar haar geluisterd is.

Een conservatorship wordt in de Verenigde Staten ingesteld bij mensen die zelf geen beslissingen kunnen nemen, voornamelijk dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten. De regeling wordt maar zelden opgeheven. Volgens critici profiteren er gewoon te veel mensen van de situatie: haar vader strijkt jaarlijks 130.000 dollar op voor zijn inspanningen, de andere curatoren verdienen eraan, net als de advocaten die keer op keer de gang naar de rechter maken en ga zo maar door.

De zaak kwam begin dit jaar in de belangstelling door de spraakmakende documentaire Framing Britney Spears. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor de trouwe fans van de zangeres. Zij voeren actie onder de leus: ‘FreeBritney’. Gisteren waren ze massaal aanwezig voor de rechtbank in Los Angeles om hun idool te steunen en haar vrijlating te eisen. Ze reageerden emotioneel op de woorden van de zangeres. Ze vermoedden al lang dat ze diep ongelukkig is, en nu hoorden ze het eindelijk uit haar eigen mond.

Op 14 juli wordt de zaak hervat.

