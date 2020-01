Brexit-haters helpen André Rieu aan grote hit

Op de streamingsdienst iTunes hebben ze de afgelopen dagen – voor 0,99 pond per keer – massaal zijn nummer ‘Ode to Joy’ gedownload. Via deze gelikte ‘Disney’-versie van Beethovens magistrale ‘Ode an die Freude’, waarvan de melodie sinds 1985 als het EU-volkslied geldt, uiten ze hun afkeer van de brexit.

Muzikaal protest

Britse campagnevoerders uit het ‘blijf’-kamp hadden tot dit muzikale protest opgeroepen, met succes. Zaterdag kwam Rieu binnen op plek 48 van de Britse iTuneslijst; vier dagen later stond hij al bovenaan. Op vrijdag wordt altijd de nummer één van de week vastgesteld. Nu valt dat moment samen met de brexit. De actievoerders hopen dat radiostations het nummer de hele dag zullen draaien.

Beethoven componeerde zijn meezinger in 1824 op een gedicht van Friedrich Schiller als het slotdeel van zijn Negende symfonie. Hij schreef voor een enorm orkest met koor en solisten. Rieu doet het slechts met zijn kleine Johann Strauss-orkest, zes zangers en zonder koor.

Rieu houdt het ook kort: in 3,5 minuut is hij klaar, waar grote dirigenten als Chailly of Harnoncourt minstens 22 minuten nodig hebben.

Helemaal zeker is Rieus winst nog niet, want de concurrentie roert zich hevig. Gealarmeerde brexiteers hebben het publiek opgeroepen om massaal het pro-brexit-lied ‘17 Million Fuck-Offs’ van stemacteur Dominic Frisby te downloaden. Op de Britse iTuneslijst staat dit werkje inmiddels op twee. Een symbolische strijd uiteraard, want de uitkomst staat al vast: ‘brexit means brexit’.

Lees ook:

Waarom Beethoven inspireert om beter te gaan leven

Wie was Ludwig Van Beethoven nou echt? Wat zijn de grootste clichés rondom een van de grootste componisten ooit? Jan Caeyers geeft verrassende antwoorden in zijn boek dat in dit Beethovenjaar als officiële biografie bestempeld is.