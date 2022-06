Breekbare Rob de Nijs glorieert nog één keer als kunstenaar pur sang

Rob de Nijs neemt afscheid met een ontroerende performance over eindigheid en verlies. Met als hoogtepunt Malle Babbe (1974), dat in een uitverkocht Ziggo Dome klinkt alsof hij het voor de eerste keer zingt.

Rob de Nijs

’t Is Mooi Geweest

★★★★★

Als Rob de Nijs in rolstoel zijn entree maakt, hou je even je hart vast. De 79-jarige zanger oogt broos en breekbaar op het immense podium van de Ziggo Dome. Bij de aankondiging van zijn lied Eeuwig jong, grapt hij: ‘maar niet heus’. Zijn handen trillen hevig vanwege zijn parkinson. Dit is zijn allerlaatste optreden, zegt hij. Zal hij zo’n groot concert nog wel aankunnen?

Nou en of, blijkt woensdagavond na een wat aarzelend begin. Eerst loopt De Nijs nog vast in Tegen beter weten in uit 1973, een prachtige, weemoedige tekst van Lennaert Nijgh over ouder worden en sterfelijkheid. Maar halverwege moet de zanger twee keer niezen en gaan zijn ogen tranen. Gesnotter, een kwinkslag, en hij pakt de draad weer op.

Kreukjes en kraakjes

Daarna groeit zijn afscheidsconcert uit tot een indrukwekkende en ontroerende performance, waarin De Nijs nog één keer glorieert als kunstenaar en vakman pur sang. Gedurende zijn zestigjarige carrière stond hij bekend als perfectionist en harde werker, maar vooral als meester van de tekstbeleving. Wat De Nijs ook zingt, je moet hem wel geloven.

Perfect is zijn bijna tachtigjarige stem niet meer, maar aan overtuigingskracht heeft De Nijs niets ingeboet. Integendeel: zijn lied Niet voor het laatst – over verlies en eindigheid – is schitterend doorleefd, de vocale kreukjes en kraakjes geven er extra diepte aan. In zijn kwetsbaarheid weet de zanger juist te raken.

Eerder op de avond is Liefde is niet voor mij (1983) goed voor kippenvel. Met gesloten ogen en opperste concentratie zingt De Nijs over een relatie die spijtig genoeg is stukgelopen – de tekst is van zijn ex-vrouw Belinda Meuldijk. En aangrijpend is ook zijn duet Zonder jou met vriend en Blöf-zanger Paskal Jakobsen.

Strakke maillot

Maar het absolute hoogtepunt is Malle Babbe, misschien wel zijn beroemdste lied, geschreven door Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh. De Nijs zingt het al bijna een halve eeuw. Toch is het deze avond alsof hij het verhaal over de versmade prostituee en haar hypocriete klanten voor de allereerste keer vertelt. Het publiek zingt mee, maar De Nijs houdt volledig de regie. Ook hier zingt hij met een soms fragiele stem, maar met zoveel empathie, dat je voelt wat Malle Babbe moet hebben gevoeld.

Voor zijn concert vroeg De Nijs ook andere artiesten om stukken van hem te vertolken. Dat doen ze met meer en minder verve: Waylon, Trijntje Oosterhuis, Danny Vera, Paskal Jakobsen, Claudia de Breij en Sanne Wallis de Vries.

De Breij speelt de zaal plat met hits als Zet een kaars voor je raam en Zondag. En geestig is de bekentenis van Sanne Wallis de Vries, die vroeger naar tv-programma Hamelen keek, waarin De Nijs een hoofdrol speelde. “Ik zag die strakke maillot, die kaplaarzen en die riem en ik gleed van de bank. Ik was vier. Rob, ik was verliefd op je en dat ben ik nog steeds.”

‘Robbie bedankt’

Voor De Nijs zelf is het een vreemd gevoel dat hij elk liedje voor het laatst zingt. “Maar ik moet stoppen nu iedereen het nog een beetje leuk vindt.” Waarna hij met Banger hart het uitverkochte Ziggo Dome laat dansen en meebrullen.

Aan het eind van een historische avond drommen de bandleden samen rond de rolstoel van De Nijs, zijn vrouw Jet geeft hem een zoen, zijn zoontje een knuffel. En het 14.000-koppige publiek scandeert met overgave: ‘Robbie bedankt’.

Lees ook:

Rob de Nijs: Ik wil eindigen met een mooie klank, geen dissonant

Rob de Nijs is gestopt met ‘dit mooie, maar zo afschuwelijke vak’. Misschien komt er nog een afscheidsoptreden, maar de zanger staat niet te trappelen. ‘Weet je, ik heb zevenhonderd liedjes opgenomen, is dat niet genoeg?’