Bram van der Vlugt (1934-2020): De enige echte goedheiligman ooit, met een toneelcarrière van zestig jaar

Bij het grote publiek was Bram van der Vlugt vooral bekend als Sinterklaas, een rol die hij vanaf de eerste sinterklaasintocht in Zutphen in 1986 tot zijn afscheid in 2010 met verve vervulde. Volgens kenners was hij de enige echte goedheiligman ooit: gedistingeerd én met de nodige kwinkslagen. Begin deze maand behaalde ‘De Grote Sinterklaasfilm’ waarin hij de adviseur van de Sint speelde de status van Gouden Film (meer dan 100.000 bioscoopbezoekers). Dit jaar was Van der Vlugt ook nog te zien in de bioscoopfilm ‘Rundfunk: Jachterwachter’.

Over acteren op hoge leeftijd zei Van der Vlugt: “Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden en dan kun je spelen.” Hij zou in november beginnen aan een van zijn twee laatste theatertournees: als Meneer Green in het gelijknamige stuk van Jeff Baron, waarmee hij in een eerdere editie al in het theater stond. Van half april tot half juni stond de thrillerkomedie ‘Enkele Reis’ van Lex Passchier op het programma, met Wieteke van Dort en Trudy Labij.

Van der Vlugt werd in 1934 in Den Haag geboren. Zijn Joodse moeder werd in de Tweede Wereldoorlog vermoord in Auschwitz. De rest van het gezin werd niet gedeporteerd, vermoedelijk omdat zijn vader niet-Joods was. Na de oorlog volgde hij een theateropleiding aan de Toneelschool in Amsterdam, waar hij in 1961 afstudeerde als acteur en regisseur. Hij ontving in 2000 de prestigieuze toneelprijs Louis d’Or en was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Tegen het AD zei hij laatst in een interview dat hij wel 95 wilde worden. Volgens zijn manager wilde Van der Vlugt inderdaad nog lang geen afscheid nemen van zijn vak, en het vak niet van hem. Van der Vlugt overleed zaterdag in zijn slaap aan de gevolgen van corona. Hij laat een vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter.

