Boze Mensen, hou het bij een Twitterfittie en blijf uit iemands achtertuin

Het is altijd goed om jezelf van tijd tot tijd even te Googelen. Gewoon om te zien wat de zoekmachine van je weet en welke gegevens in het openbaar te vinden zijn. Sinds we als burger het ‘recht hebben om te worden vergeten’, is het mogelijk om je gegevens te laten verwijderen van sites waar je liever niet op te vinden bent. Sinds 2015 kreeg Google al zo’n 69.000 verzoeken tot het verwijderen van in totaal 265.000 internetpagina’s.

Maar soms heb je niet zelf in de hand wat er online van je wordt gedeeld. Doxing is het openbaar maken van iemands persoonsgegevens, zoals een huisadres, en het is vooral populair bij Boze Mensen. Boeren deelden bijvoorbeeld de adresgegevens van Christianne van der Wal en prompt stonden er boze mensen op de stoep bij de stikstofminister. Eerder gebeurde dit al bij Rob Jetten en Sigrid Kaag. Een even intimiderende als bizarre ontwikkeling. Ik ben het niet met je eens en ‘ik weet waar je woont’, dus kom ik je halen.

Niet alleen politici hebben er last van dat hun gegevens online worden gepubliceerd. Vorige week werd Jan Bonte opgepakt wegens het lekken van de persoonsgegevens van enkele undercover politieagenten. Volgens de neuroloog die fel tegen coronamaatregelen is, zouden er zogenaamde ‘Romeo’s’ tussen de protesterende boeren hebben gelopen. Agenten in burger, die eerder werden ingezet tijdens coronaprotesten om de raddraaiers in de menigte te identificeren. Bonte stond een dag later weer buiten, maar toen was het leed natuurlijk al geschied en konden de agenten beginnen aan hun nieuwe baan als baliemedewerker.

Celstraf of geldboete

Doxing is de laatste jaren toegenomen en ook hulpverleners, journalisten, wetenschappers, opiniemakers en lokale ambtenaren krijgen er steeds vaker mee te maken. Vrijdag werd er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om doxing strafbaar te stellen. Mensen die persoonsgegevens van iemand anders verspreiden om diegene te intimideren, riskeren straks een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal 9000 euro.

Veel vormen van online intimidatie zijn al strafbaar, zoals bedreiging en stalking, maar volgens de minister is het nodig doxing apart strafbaar te stellen. Nu is vervolging van deze praktijken nog lastig, omdat er vaak geen sprake is van een directe bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Het is treurig dat we met wetgeving achter de dagelijkse praktijk blijven aanlopen, maar het is ook onvermijdelijk. Creatieve geesten bedenken telkens nieuwe manieren om een normaal maatschappelijk debat op sociale media te saboteren.

Terugverlangen naar Twitterfitties

Het debat verhardt en de intimidatie neemt toe. Dit is een kip-ei-verhaal: werken sociale media polarisatie in de hand, of zijn sociale media juist zo populair door de polarisatie in de samenleving?

Hoe dan ook, het aantal bezoekjes bij politici en ambtenaren thuis neemt toe. Kennelijk beschikken sommige mensen over onvoldoende woorden om een geschil verbaal te kunnen beslechten en voelen ze de noodzaak om in iemands achtertuin te gaan staan.

Het doet je terugverlangen naar de tijd van de ouderwetse Twitterfitties. Toen we nog lekker snedig online kibbelden en elkaar voor rotte vis uitmaakten. Maar wel altijd achter de veilige bescherming van het scherm. Dat was lang niet altijd chic, maar had als voordeel dat als je het beu was, je gewoon je telefoon kon uitzetten.

Nienke Schipper vervangt deze week Kelli van der Waals