Boudewijn de Groot, protestzanger tegen wil en dank, houdt het podium voor gezien

Boudewijn de Groot is een ondoorgrondelijke man – en niet alleen voor de buitenwereld. Zijn zoon Marcel zei ooit geen idee te hebben wat er in z’n vader omgaat. Zelfs Boudewijn zelf kan zijn gevoelens vaak pas duiden als hij er een liedje van heeft gemaakt. Hij zingt dan ook liever dan dat hij praat.

Met het zingen voor volle zalen is het echter afgelopen. De troubadour stopt met optreden. Oorspronkelijk wilde hij een afscheidstour doen met Henny Vrienten en George Kooymans, met wie hij de formatie De Vreemde Kostgangers vormt, maar daar hebben corona en Kooymans’ ziekte ALS een streep doorgezet. “In dit geval dus de spreekwoordelijke nachtkaars”, schrijft De Groot op zijn site. Ergens past het wel bij een artiest die altijd opviel door ingetogenheid – het muzikale toppunt van ‘minder is meer’.

Van stille jongen naar superster

De Groot werd in 1944 geboren in een jappenkamp in Jakarta, waar zijn moeder het jaar daarop overleed. Als tweejarige kwam hij in Nederland wonen, eerst bij zijn oom en tante, later bij zijn vader, die net zo onpeilbaar was als Boudewijn zelf.

“Hij was een stille jongen, bang voor onweer”, vertelt oudere broer Roland in de documentaire Kom Nader (2015). Pas toen hij muziek begon te maken, sloeg de bliksem in. In 1964 werd hij in de beroemde talentenjacht Nieuwe Oogst nog tweede achter André van Duin, maar in 1966 brak hij door met twee albums en meerdere hits.

De eerste hit was Een meisje van 16, een bewerking van een chanson door Charles Aznavour en Édith Piaf. Daarna bracht Welterusten meneer de president hem de status van protestzanger. Niet dat hij verder veel politieke nummers schreef. “Als Boudewijn een protestzanger is, dan verandert er niets in de wereld”, aldus zijn jongste zoon Jim.

De stille kracht achter de stille kracht

Hoe het ook zij, de ‘Bob Dylan van de Lage Landen’ was geboren. Dat succes dankte hij mede aan jeugdvriend Lennaert Nijgh, die vanaf het begin de teksten van bijna al zijn klassiekers schreef. Ook zijn allergrootste hit Avond is gebaseerd op een tekst die Nijgh in 1973 schreef voor diens toenmalige vrouw, Anja Bak. De Groot paste de tekst wel aan voor zijn versie uit 1996, toen hij inmiddels zelf met Bak was getrouwd.

In 1998 werden artiest én auteur benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vier jaar later overleed Nijgh op 57-jarige leeftijd. Ze hadden samen 76 liedjes gemaakt.

In zijn eigen stem

Eén ding waar De Groot zijn succes níet aan dankt, is een flamboyante persoonlijkheid. “Ik ken maar weinig mensen die op het oog zo onexpressief zingen”, zegt vriend Jaap Stork in Kom Nader. “Maar in die zogenaamde onbeweeglijkheid is hij alleszeggend.”

Of zoals Vrienten het verwoordt: “Zijn stem is zo mooi, omdat hij die als een streng instrument gebruikt. De meeste zangers die ik ken, stellen zich aan, Boudewijn zingt in zijn eigen stem.”

Voor wie vreest die stem voortaan te moeten missen, is er goed nieuws. De bard stopt weliswaar met spelen, maar zegt muziek en teksten te blijven maken. Verder blikt hij niet te veel vooruit. “Wat er daarna nog zal gebeuren, zien we dan wel weer.”

Lees ook:

Boudewijn de Groot wordt steeds vrijer

Boudewijn de Groot is geen prater, hij drukt zich uit in liedjes. Momenteel is hij bezig met het naderende einde, zo blijkt uit zijn nieuwe album ‘Even weg’. Maar somber wordt hij er niet van.