Borat is terug, en Trump vindt het niet grappig

Borat is terug, net op tijd voor de Amerikaanse verkiezingen. De Kazachse verslaggever met pornosnor zingt anti-Obama-liederen en steekt intussen de draak met Trump.

Rudy Giuliani is er flink ingeluisd door de Britse komiek Sacha Baron Cohen. In de tweede Borat-film, sinds vrijdag te zien via streamingdienst Amazon, heeft de voormalige burgemeester van New York en persoonlijke advocaat van president Donald Trump, een klein maar prominent optreden.

Giuliani denkt tegenover een echte journaliste te zitten in een New Yorkse hotelsuite. Hij draagt geen mondkapje en houdt geen anderhalve meter afstand. Ook drinkt hij tijdens het interview sterke drank en als hij na het vraaggesprek met de jonge ‘journaliste’ naar de belendende slaapkamer loopt, vraagt hij haar telefoonnummer en adres. Zij helpt hem zijn microfoon af te doen, en juist als hij achterover op bed ligt, met zijn hand in zijn broek, om zijn overhemd te ordenen, springt Baron Cohen in een uitbundige vermomming tevoorschijn. Alles is met geheime camera’s opgenomen.

Levensechte nepdocumentaire

Giuliani had het er de afgelopen dagen druk mee om de inmiddels veelbesproken scène af te doen als een complete fabricage. Uiteraard geeft Baron Cohen met zijn tweede Borat-film, precies zoals met zijn eerste uit 2006, een eigenzinnige invulling aan het genre van de nepdocumentaire. Maar dat wil niet zeggen dat wat zich voor de verborgen camera afspeelt niet levensecht is. Blijkbaar kon de komiek met zijn filmploeg volledig incognito doordringen tot de advocaat van Trump, wat (nog afgezien van het gebrek aan coronamaatregelen, de drank en de avances) nogal wat vragen oproept over de beveiliging.

Trump zelf bemoeide zich er afgelopen weekend ook mee. Via de chef van het Witte Huis liet hij weten de Britse komiek niet grappig te vinden. Wat natuurlijk koren op de molen was van Baron Cohen die Trump bedankte voor de gratis publiciteit voor Borat. Hij bood Trump ook aan om eens te praten: “Ik ben altijd op zoek naar mensen die racistische hansworsten spelen”, aldus Baron Cohen, “en jij hebt na 20 januari een baan nodig”.

Borat (in vermomming) en zijn dochter Tutar maken zich uit de voeten na het nepinterivew met Rudy Giuliani in New York. Beeld Amazon

Baron Cohen is dus terug als Borat, de dikbesnorde Kazachse reporter die met zijn confronterende humor uitgroeide tot een fenomeen. Hij speelde het typetje voor het eerst in de Britse televisieserie ‘Da Ali G Show’, twintig jaar geleden. Maar Borats grote doorbraak kwam met een bioscoopfilm in de vorm van een nepdocumentaire, veertien jaar terug. Borat reisde toen naar Amerika om verslag te doen van ‘the greatest country in the world’, om vervolgens zijn eigen racistische, seksistische en antisemitische denkbeelden weerspiegeld te zien in de Amerikaanse samenleving. De speciale mix van satire en slapstick leverde een enorme hit op, evenals de nodige controverse.

En nu is Borat dus terug, net op tijd voor de Amerikaanse verkiezingen, om een bizarre odyssee te maken door het lelijke Amerika van Trump, die in het gefantaseerde Kazachstan van Borat juist bewonderd wordt om zijn goede contacten met dictators.

Borat reist dit keer samen met zijn 15-jarige dochter Tutar, fantastisch vertolkt door de 24-jarige, Bulgaarse actrice Maria Bakalova die ook de ‘journaliste’ tegenover Giuliani speelt. In een andere bizarre scène wordt ze door een als Trump verklede Borat als cadeau aangeboden aan vicepresident Mike Pence.

Vasthoudende anti-abortus-pastoor

Vader en dochter komen in Amerika ook bij een plastisch chirurg terecht die voor ruim 20.000 dollar best een 15-jarig meisje wil verbouwen. Ze treffen een vasthoudende anti-abortus-pastoor en middenin de pandemie is Borat te gast bij twee Trump-aanhangers die diep in de complottheorieën zitten, en met wie hij naar een pro-Trump-bijeenkomst gaat waar baardmannen met geweren losjes om de schouders gebroederlijk een anti-Obama-lied zingen.

Verrassend is dat Jim en Jerry, de twee Trumpisten met wie Borat bevriend raakt, niet alleen weerzin opwekken. Ze hebben ook iets meelijwekkends. Kijk die arme kerels, die echt geloven dat Hillary Clinton het bloed van gemartelde kinderen drinkt.

Tutars menstruatiedans

Omdat Baron Cohen als Borat met grijs pak en pornosnor wereldwijd bekend werd, moet hij zich in zijn nieuwe avontuur wel meermaals vermommen. Die verkleedpartijen zijn wat omslachtig en leveren niet altijd de leukste scènes op. Sommige fragmenten, die eigenlijk geweldig zijn, zoals Tutars menstruatiedans op een zuidelijk debutantenbal, lopen een beetje met een sisser af. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met regie en timing.

De eerste Boratfilm werd geregisseerd door Larry Charles die later ook de geweldige Amerikaanse comedy-serie ‘Curb your Enthusiasm’ regisseerde. Voor de nieuwe Boratfilm tekende de relatief onbekende Jason Woliner die te maken kreeg met maar liefst acht scenarioschrijvers onder wie Baron Cohen zelf.

Toch valt er nog steeds genoeg plezier te beleven aan Borats bizarre, in het geheim gefilmde avonturen in ‘yankeeland’. Het blijft gedurfde politieke satire om, notabene tijdens de pandemie, het hol van de leeuw op te zoeken, de arena van Trump te betreden en grappen uit te halen met Giuliani en Pence.

Borat Subsequent Moviefilm

Regie: Jason Woliner

Met Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova en (in een gastrolletje) Tom Hanks.

Te zien via Amazon Prime Video.

★★★

Beeld Amazon

Lees ook:

Kunstenaars in de VS ontkomen niet aan activisme

In de Verenigde Staten van president Trump kunnen kunstenaars haast niet anders dan stelling nemen. Hun activisme is nu te zien in Kunsthal Kade in Amersfoort.