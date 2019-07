Bookaroo heeft nog één dag om zich te bewijzen

Toine Donk is zijn ‘Oscar-speech’ alvast aan het schrijven, al weet hij nog niet of hij hem ooit zal uitspreken. Om middernacht loopt de deadline af die hij en zijn kompaan Daniël van der Meer zich hadden gesteld. Via hun nieuwe website Bookaroo wilden ze in twee weken tijd 10.000 boeken verkopen, zoveel mogelijk te leveren door lokale boekhandelaren in de buurt van de klanten. De hamvraag: gaan ze het halen?

“Het zou heel sterk zijn als we het níet halen”, zegt Donk anderhalve dag voor de deadline. “We zitten nu op 8900 verkochte boeken. Maandag hebben we er 700 verkocht en ik zie de activiteit elk uur toenemen. Als het zo doorgaat, hopelijk met een eindsprint, gaat het lukken. De belangstelling is groot. Dat is een fijn gevoel.”

Zoeken naar het compromis

De initiatiefnemers hebben Bookaroo opgericht om lokale boekwinkels te ondersteunen. Ze zagen dat veel boekhandelaren de strijd tegen internetreus bol.com verloren. Klanten dragen de winkel in de stad of het dorp weliswaar een warm hart toe, maar kiezen toch vaak voor het gemak van online. Donk en Van der Meer zochten een compromis: online bestellen, maar dan wel bij echte boekhandelaren.

Het begon rommelig. De site moest begin deze maand plots vervroegd de lucht in omdat de Volkskrant er eerder dan afgesproken over had gepubliceerd. Daardoor startte de verkoop al terwijl de voorbereidingen nog in volle gang waren. Op 3 juli, de officiële opening, raakte de site overbelast vanwege de vele bezoekers. Er moest halsoverkop een extra server bij.

Tegenvallers

De verkoop schoot snel over de duizend boeken heen. Daarna nam het tempo af. Kritische stemmen verhieven zich. Diverse boekhandelaren klaagden erover dat ze liever een initiatief hadden gezien om de klanten terug te krijgen in de winkel. En sommige klanten vonden dat hun boek toch te ver uit de buurt kwam.

Donk kent de bezwaren. Hij komt zelf ook graag in een boekwinkel, maar de ontevreden boekhandelaren doen volgens hem aan ‘wensdenken’: ze blijven hopen dat de klant fysiek terugkeert, terwijl de trend andersom is. Speel in op de nieuwe tijd, adviseert hij. Dat gebeurt ook massaal: al 350 boekhandelaren hebben zich bij Bookaroo aangesloten.

Kleine vertraging

Vanwege de vele klanten die ‘lokaler’ willen inkopen, heeft Donk de werkwijze wel aangepast. “We nemen zo nodig een dag langer de tijd om in de buurt van de klant een winkel te vinden die het boek kan leveren. Uit reacties op de sociale media blijkt dat negen op de tien klanten zo’n kleine vertraging er graag voor over hebben.”

De voortekenen voor Bookaroo zijn gunstig, maar wat nou als de teller vannacht toch blijft steken op 9700? “Daar ben ik niet bang voor”, zegt Donk. “Desnoods bel ik 300 mensen met de vraag of ze alsnog een boek bestellen.”

