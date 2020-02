Bong Joon Ho’s Parasite wint de Oscar voor Beste Film en schrijft Oscargeschiedenis

Er is afgelopen nacht, tijdens de 92ste Oscaruitreiking in Los Angeles, geschiedenis geschreven door Bong Joon Ho (50). De Zuid-Koreaanse regisseur van ‘Parasite’ won de belangrijkste Amerikaanse filmprijs: de Oscar voor Beste Film. Het was een geweldige ontknoping van een geanimeerde, drieënhalf durende show waarin Bong niet alleen de meeste (vier in totaal) maar ook de belangrijkste Oscars won. Naast de Academy Award voor Beste Film, ontving hij ook de prijzen voor Beste Regie, Beste Originele Scenario en Beste Internationale Film.

Het is een unicum in de geschiedenis van de Academy Awards. Niet eerder viel een niet-Engelstalige film zo veel eer te beurt. Het mooiste moment van de avond was toen Bong de Oscar voor Beste Regie in ontvangst nam, niet wetende dat die voor Beste Film nog zou volgen. Bong vertelde over een belangrijke les die hij ooit geleerd had, namelijk dat het meest persoonlijke, het meest creatieve is. Daarna wees hij zijn leermeester aan: Martin Scorsese (77) die voor zijn gangsterepos ‘The Irishman’ voor tien Oscars was genomineerd, maar niets won.

Na de staande ovatie voor Bong, volgde daarom een ontroerende, staande ovatie voor Scorsese. Bongs royale geste om andere regisseurs in dezelfde categorie te eren maakte hem de held van de avond, zo ver hij dat al niet was. Ook Quentin Tarantino (56) die voor ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ twee Oscars won, bracht hij een saluut. “In de tijd dat mensen in Amerika mijn films nog niet kenden, zette Quentin mijn films al op zijn lijstje”, aldus Bong.

Weinig vrouwen en zwarte filmmakers genomineerd

Tijdens de show werd door verschillende presentatoren en prijswinnaars gereageerd op het feit dat zo weinig vrouwelijke en zwarte filmmakers waren genomineerd. Het belang van inclusiviteit werd onderstreept. Sigourney Weaver grapte in de rol van presentator dat ze een ‘fight club’ ging oprichten. Ze eindigde haar speech met de uitroep: ‘All women are superheroes’. Ook Jane Fonda, die de Oscar voor Beste Film uitreikte aan de cast en crew van Parasite herhaalde het nog maar eens: ‘Nothing is more important than awareness, right?’

Maar de speech die er nog het meest inhakte, kwam opnieuw van Joaquin Phoenix die voor zijn rol in ‘Joker’ werd bekroond met de Oscar voor Beste Acteur. Zijn speech was min of meer een samenvatting van de speeches die hij de afgelopen weken op verschillende prijsuitreikingen ten beste gaf, en toch was het opnieuw origineel en gemeend wat hij aankaartte. Het moet allemaal anders, want we zijn onze reserves aan ‘t uitputten, liet Phoenix weten. Het was bijna alsof hij een speech voor de Verenigde Naties hield, zo briljant verwoord en weldoordacht was het.

Dat de avond culmineerde in de hoofdprijs voor het Zuid-Koreaanse Parasite was wel het beste bewijs dat al die speeches over inclusiviteit en bewustzijn over dat het anders moet, meteen doel troffen. In het grootste glittertheater dat er in Hollywood te vinden was werd Bong samen met zijn vrouwelijke producent Kwak Sin Ae als beste scenarist en regisseur gehuldigd. Dat Bong naast de Oscar voor Beste Internationale Film ook de Oscar voor Beste Film kreeg, is de mooiste eer die hij kon krijgen. Het is tevens een bewijs dat de Academy open staat voor de wereldcinema, voor een briljante zwarte komedie uit Zuid-Korea die verhaalt over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Een film ook die gegarandeerd als wereldhit de boeken in gaat.

De winnaars op een rij Beste Film: Parasite

Beste Regie: Parasite

Beste Script (origineel): Parasite

Beste Script (adaptatie): Jojo Rabbit

Beste Actrice: Renée Zellweger voor Judy

Beste Acteur: Joaquin Phoenix voor Joker

Beste Bijrolactrice: Laura Dern voor Marriage Story

Beste Bijrolacteur: Brad Pitt voor Once Upon Upon a Time… in Hollywood

Beste Internationale Film: Parasite

Beste Documentaire: American Factory

Beste Animatiefilm: Toy Story 4

Beste Camerawerk: 1917

Beste Production Design: Once Upon a Time.. in Hollywood

Beste Muziek: Joker

Beste Liedje: Rocketman

Beste Kostuums: Little Women

Beste Visuele Effecten: 1917

