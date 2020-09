Boijmans zet de nieuwe museumkluis open

De skyline van Rotterdam is altijd indrukwekkend, maar weerspiegeld in het nieuwe depot van museum Boijmans van Beuningen ‘misschien wel mooier dan die van Manhattan’ , schreef een buitenlandse krant. Dat compliment citeert architect Winy Maas van het Rotterdamse bureau MVRDV natuurlijk graag.

Niet alleen de internationale pers is enthousiast over de krap veertig meter hoge spiegelbol die in het Museumpark is verrezen, pal naast het oude museum. Ook de Rotterdammers hebben het gebouw al in hun hart gesloten. Kaartjes om als eerste een kijkje te nemen in het bijna voltooide bouwwerk, waren in een dag uitverkocht. De komende drie dagen gaan de enorme gebogen spiegeldeuren open - ze scharnieren naar buiten als de deuren van een stadsbus. Maas krijgt er een Thunderbirds-gevoel bij.

Binnen is het gebouw een totaal andere ervaring. Spiegelende rondingen maken plaats voor strak beton, staal en glas. Trappen steken met scherpe hoeken omhoog en klimmen in het atrium kruislings zes verdiepingen naar boven. Alles is ruim bemeten en vooralsnog coronaproof. Langs het trappenhuis zoeft een enorme lift, waarin straks zelfs de omvangrijkste objecten naar de juiste verdieping gebracht kunnen worden.

Alle 151.000 kunstwerken van het museum, nu nog op diverse plekken opgeslagen, vinden hier straks een plek in ruimtes die het perfecte klimaat hebben. Die verhuizing is een enorme operatie die een half jaar in beslag gaat nemen. Het depot gaat daarom na dit weekend alweer dicht. Volgend jaar september is al het werk klaar en kan het publiek dagelijks de kunst komen bekijken die normaal gesproken opgeslagen is: wel negentig procent van de collectie. “Dat moet een sensatie zijn, om aan een rek te trekken en een Monet te zien hangen”, zegt Maas.

Exterieur tijdens de perspreview van het Depot Boijmans Van Beuningen. Het depot is in het najaar van 2021 klaar, maar is tijdelijk te bezichtigen door het publiek. Beeld ANP

Door de vele ramen en doorkijkjes in het gebouw zal te zien zijn hoe de werken geconserveerd, gerubriceerd en gerestaureerd worden, zegt directeur Sjarel Ex. Het was vijftien jaar geleden zijn idee om de ‘kluis vol goud’ van het museum open te zetten voor het publiek. “En dat kan niet als je een soort Fort Knox bouwt aan de rand van de stad”, zegt architect Maas. Nee, het werd een chic pakhuis, midden in de stad. Boijmans is het eerste museum dat dit doet, en het concept heeft in het buitenland veel interesse gewekt, zegt Ex trots. “Het zou fantastisch zijn als we een trend veroorzaken.”

Aan zo’n publiek depot hangt wel een fiks hoger prijskaartje. Het gebouw gaat 92 miljoen euro kosten. Daarvan werd 35 miljoen geschonken – een fors deel door de vermogende Rotterdamse familie Van der Vorm. Maar mensen konden ook een van de spiegelende platen op de gevel adopteren en daarmee werd een miljoen opgehaald. Die gebogen spiegels zijn een verhaal op zich. Ze werden gemaakt in speciaal gebouwde ovens in China. Wonder boven wonder zijn er van de 1664 maar 12 gesneuveld tijdens transport en montage. Zijn ze wel een beetje vandalismebestendig? Nou ja, alles kan stuk, aldus de architect. Maar Maas verwacht dat het wel mee zal vallen. Voor de zekerheid wordt een voorraadje achter de hand gehouden.

Het dakbos van depot Boijmans van Beuningen heeft de Rooftop-Award 2020 gewonnen. Met 75 bomen van tien meter hoog is het een klein bos in een grote stad. Beeld Arie Kievit

De spiegelbol heeft een platte bovenkant, waarop een daktuin met 75 bomen is aangelegd, rondom een nu nog lege ruimte waar een restaurant in komt. De berken slaan goed aan. Met de tuin heeft het gebouw de eerste prijs al binnengesleept, een Rooftop-Award. Maas hoopt met het groene dak een trend te zetten in de stad.

Bovenop het depot zijn alle markante gebouwen van Rotterdam in 360 graden te bewonderen. Maar hoe mooi ook, het is inderdaad nog mooier als je beneden staat en de verbogen skyline weerspiegeld ziet. Architect Maas noemt het een fata morgana, en dat is het: de reflectie van stad en lucht versmelt met de omgeving, waardoor de bomen op het dak haast lijken te zweven. Rotterdam heeft er wéér een landmark bij.

