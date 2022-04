Boekenweekdichter Bart Moeyaert: ‘Na mijn twaalfde viel ik stil. Al dat gebabbel, ik zag er het nut niet van in.’

De Vlaamse schrijver en dichter Bart Moeyaert (1964) won talloze prijzen, maar dat hij nu als vierde dichter gevraagd werd om het Boekenweekgedicht te schrijven verraste hem. ‘Zeker, de liefde zit in al mijn werk, toch schrok ik van deze opdracht.’

Hij had geaarzeld of het moest. Maar hij doet het graag. ­Teksten voorlezen, de ­muziek van de woorden ­laten klinken. En hij ging toch de studio in, dus waarom niet meteen het Boekenweekgedicht inspreken? Dan zou het nog meer mensen bereiken. Dus hij deed het. Maar toen was-ie weer gaan twijfelen, had dat muziekje er wel onder gemoeten? Of werd het dan te licht?

Bart Moeyaert schrijft al zijn hele leven. Als jongetje van een jaar of zeven plakte hij boekjes in elkaar, met karton en lijm en plakband. Puber was hij nog toen hij zijn eerste echte boek maakte. Wat hem deed besluiten om dat manuscript op te sturen naar een uitgever, hij weet het nog altijd niet, maar op zijn negentiende was Bart Moeyaert schrijver en Duet met valse noten zou het begin zijn van een met prijzen overladen oeuvre van boeken die evengoed voor kinderen en jongeren zijn, als voor volwassenen.

Boeken als Broere, geschreven vanuit het perspectief van de jongste van zeven broers. Verhaaltjes over stiekem zwemmen, over de grote schoonmaak, of over ­vader en zijn pijp: ‘Met een kant van zijn mond deed hij het geluid van een druppende kraan na’.

En het schurend melancholieke Het is de liefde die we niet begrijpen, waarin een meisje klinkt dat de onmogelijke liefdes van haar moeder niet kan vatten, een meisje vol zorgzame liefde voor haar zusje en bewondering voor haar broer. Of De Melkweg, over de zomer van Oskar en zijn broer Bossie en hun vriendinnetje Geesje. ­Boeken waarin Moeyaert ingetogen zinnen legt over universele thema’s – vriendschap, verliefdheid, verdriet, afscheid – en waarin gevoelens en gebeurtenissen huizen in wat ongezegd blijft. “Nee”, zegt Moeyaert, “het zijn geen boeken met alleen blauwe lucht boven een bloemetjeswei, want een kindertijd is niet altijd blauwe lucht. En zeker niet alleen maar bloemetjeswei. Dingen lopen niet altijd goed af. Vaker hebben ze een open ­einde.”

Dat sprankelende oeuvre kreeg in 2019, met de Astrid Lindgren Memorial Award, ook wel de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur, de allerstralendste kroon opgezet.

En toch. Moeyaert wordt dit jaar 58, maar ergens is hij nog altijd een jongetje zoals hij dat portretteerde in zijn laatste dichtbundel, want hij schrijft ook poëzie: ‘Zoals je zit zie je eruit,/ alsof je pas verleden week/ je ­ledematen hebt gekregen/ en nog steeds moet wennen/ aan de centimeters’. Verlegen, graag teruggetrokken in boeken.

Zijn poëziedebuut Verzamel de liefde, kwam uit in 2003. Gedichten die hij schreef als stadsdichter van ­Antwerpen werden gepubliceerd in Gedichten voor gelukkige mensen (2008). Meest recent verscheen Helium (2019). Ook in zijn poëzie is de liefde overal aanwezig.

Ik dacht dat het niet kon:

dat iets wat je niet ziet

je alle dagen draagt

en sterker maakt.

Alsof je spieren krijgt

van liefde.

De Boekenweek heeft als thema ‘Eerste liefde’. Geen wonder dus dat jou werd gevraagd om het Boekenweekgedicht te schrijven?

“Toch schrok ik van de opdracht. Zeker, de liefde, goed kijken naar elkaar, of te weinig, het zit in bijna al mijn werk. Zelf zie ik een lijn in mijn drie bundels: van ik houd niet van mezelf, ik hou een beetje van mezelf, ik houd van iemand anders, ik houd niet meer van iemand anders in mijn vroege werk; het ik en de plek in de wereld in de stadsgedichten; en het afscheid nemen, van geliefden, van ouders in Helium. Mijn werk is persoonlijk, maar het gaat ook over iedereen. Maar dat ik nu, als vierde dichter op rij, gevraagd zou worden voor het Boekenweekgedicht, had ik niet verwacht.”

Zoals Moeyaerts werk zich aan het onderscheid tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen niets ­gelegen laat liggen, zo staat zijn proza tjokvol poëzie. In zijn boeken schaatst een ‘blik over de tegelvloer’ en klinkt een viool als een ‘habbekrats’.

Waar vind je die beelden?

“Dan moet ik terug naar mijn jeugd. Zo vrolijk en ­onbezorgd als ik was tot mijn twaalfde, zo stil werd ik daarna. Op school was ik een buitenbeentje, want ‘het las en het schreef opstellen’. Tot pak ’m beet mijn dertigste zat ik in de knoei met de wereld. Al dat gebabbel, ­alles wat gezegd werd om maar iets te zeggen – ‘Hoe gaat het? Goed? Mooi weer vandaag.’ – ik zag er het nut niet van in. Dus als ikzelf iets uit mijn strot liet komen, dacht ik er lang over na. In die jaren raakte ik zó doordrongen van het juiste woord op de juiste plek dat het ook mijn schrijven is gaan binnensijpelen.

“Als ik schrijf ‘Onze moeder sloeg de geuren op’, dan ís dat mijn moeder. Zo’n beeld overkomt me. Maar schrijven gaat niet makkelijk. Elke bouwsteen, elke zin, moet liggen voor er een bovenop kan. Steeds lees ik ­terug wat er staat, voor ik verderga. Zo raakt de tekst ­gemasseerd en gekneed en valt alles op zijn plek.”

En dichten, gaat dat net zo moeizaam?

“Het begin van een gedicht komt vaak ’s nachts, als ik wakker lig. Dan hoor of denk ik een zin, die het begin van iets groters is. Die schrijf ik op, liefst in zo’n klein notitieboekje. Op bladzijde 1 komt die ene regel, in schoonschrift, want mooi en netjes schrijven, zo werd ons thuis geleerd, is belangrijk. Op de volgende bladzijde schrijf ik ’m opnieuw, misschien al met een lichte wijziging, met de volgende regel erbij, en zo verder tot er een heel gedicht is. Ik werk ook op de computer, volgens hetzelfde procedé.”

Net als hij de vraag hoe Kortom, het Boekenweekgedicht, ontstond wil beantwoorden, maakt een indringend kkrrrrgggg, kkrrrrgggg ieder gesprek onmogelijk. Moeyaert heeft klussers over de vloer. Ergens in zijn huis, gelegen in een dorpje niet ver van de Nederlandse grens, moeten gaten geboord. ‘We kunnen naar buiten gaan?’ stelt hij voor. En zo zitten we even later in zijn weidse tuin in de eerste lentezon, omringd door wiegende bomen en zingende vogels.

Hoe is het om als schrijver in zo’n oase te wonen?

“De rust hier is heilzaam. Ik had een lastig jaar. Veel van wat ik dacht achter me gelaten te hebben staarde me pontificaal aan. Mijn vechtscheiding, om te beginnen.”

Regels in Helium zinspelen op een eerdere, moeizame relatie: ‘Er wordt nogal gescholden/ als iemand inziet dat hij/ jarenlang genoegen nam/ met drab en dat maar/ ­koffie noemde omdat er/ melk bij kon, en suiker.’

“Maar ook het afscheid van mijn ouders, corona, de ­Astrid Lindgren Memorial Award, verhuizen uit Antwerpen twee jaar terug en samenwonen met mijn vriend – we hadden de eerste jaren van onze relatie ieder ons ­eigen huis. Mijn hoofd zat vol, ik moest er iets mee. ­Anders dan in de stad kan ik hier soms kiezen: vandaag ga ik niet bestaan. Ik ga onkruid wieden. Niet denken. Dat geeft rust.”

Beluister het Boekenweekgedicht ‘Kortom’ via de speler hieronder.

Kortom van je ware zijn er zeven op de wereld

je weet nog niet dat ik daar een van ben mogelijk zal ik je nooit omhelzen

toch is de ware liefde onderweg we reizen in een touringbus bergop

bergaf remmen we mee met onze voeten dan stapt weer iemand met de glimlach uit

recht in de armen van een zielsverwant evengoed stapt stervend vuur weer op

of zal ik zeggen: sissend kooltje de achterbank, daar wordt getreurd

ik ben gaan houden van het woordje ongewisss met dat verschil dat jij je tijd verspilt

aan witte nachten, wanhoop, wachtmuziek kortom aan alles wat ons eenzaam maakt

ik ga je op een dag verrassen leef door en zoek of wanhoop niet

de bus rijdt voor en als je mij ziet zeg je: ah.

Wat doet het ontvangen van zo’n eervolle prijs in dat rijtje?

“Ik besef dat het vreemd klinkt. Een deel van het ­geworstel is dat mijn ouders de bekroning niet echt ­hebben kunnen meemaken. Mijn vader was verregaand dementerend en heeft niet beseft dat ik de prijs ontving. Hij stelde me altijd op de proef, het was nooit goed genoeg, maar hij was apetrots. Na zijn overlijden vond ik 24 mappen, getiteld ‘Bart 1’, ‘Bart 2’ enzovoort. Bomvol knipsels. Interviews, recensies met in de kantlijn opmerkingen als ‘Wat denkt deze man wel?’, ‘Dat heb ik altijd geweten!’. Mijn eveneens demente moeder zag een foto van de uitreiking, een foto van mij met de Zweedse kroonprinses. Haar reactie: ‘Goh, wat heeft die mevrouw een mooie jas aan’. Dat was heel relativerend.

“Ze zijn inmiddels allebei gestorven en dan daagt het idee dat je een generatie bent opgeschoven. Daar was ik nooit mee bezig, maar nu vind ik het besef van tijd verschrikkelijk. Want ik heb nog zoveel plannen. Dus vraag ik me af: wat ga ik eerst vertellen?

“Ik denk dat we dan over het gedicht bezig zijn. Ook dat gaat over het relatieve van de dingen. Als in ‘leef door en zoek en wanhoop niet’. En: je krijgt geen lessen in de liefde, die bestaan niet. Het is doordat je van iemand ­begint te houden of denkt van iemand te houden, dat je leert of afleert of bijleert. Ik zit in de categorie die echt heeft moeten leren in verschillende relaties, door je te vergissen, niet goed genoeg te kijken of te luisteren, op het verkeerde moment te zwijgen.”

Beeld Jildiz Kaptein

En waar komt die touringbus in ‘Kortom’ vandaan?

“Dat beeld komt uit een nachtelijk telefoongesprek met mijn dierbaarste vriendin. Haar wereld was ingestort, haar liefde was voorbij, en aan het eind van het gesprek, na het grote zwart, zochten we de lichtheid. En we komen bij dat busje dat over de hele wereld rondrijdt. Misschien stopt het en ben je in de buurt, misschien stapt er iemand voor jou uit. Maar er is maar één bus op de hele wereld, dus er komt veel geluk bij kijken. De liefde, het is vreemde materie.”

Terwijl we in de tuin – Moeyaert wil er kippen gaan houden – praten over poëzie en liefde, lijkt de oorlog in de Oekraïne ver weg. ‘Bestaan kan iedereen./ Er zijn vraagt moed’, schreef hij in een van zijn stadsgedichten. Hij geeft toe dat hij bang is. Om wat één persoon teweegbrengt. De neiging om met een gedicht te reageren, heeft hij niet. “Soms heb je de illusie dat je iets kunt doen. Maar nu, nee.”

Toch schreef je eerder: ‘Als je voor het er zijn van de schrijver hebt gekozen, dan kun je onmogelijk beweren dat woorden weinig macht hebben’.

“Laat ik het zo zeggen: tot 2006, het jaar waarin ik stadsdichter werd van Antwerpen, hield ik mezelf voor dat het niet zoveel gewicht had wat ik deed. Dat was veilig. Stel iemand zou zeggen: die gedichten van u vind ik rommel en die fictie is niet te lezen, dan kon ik antwoorden: het is ook niet zo belangrijk. Het stadsdichterschap zorgde voor de ommekeer. Ik stond met mijn twee voeten in de wereld, mensen waren getroost door wat ik schreef, anderen waren er woedend over. Aan den lijve ondervond ik de macht van het woord. Mij is toen soms aangewreven dat ik niet geëngageerd genoeg was. Ondertussen lag mijn hele hebben en houden in mijn gedichten. Nee, er stond niet ‘Op de barricades’ boven, mijn engagement was ingetogener en daardoor leek alles voorzichtiger, maar evengoed: de vuisten waren gebald.”

En daarom juist blijft hij

in potlood denken,

want dat is volgens hem

het wezen van er zijn.

De klussers zijn klaar. “Wil je de audio-opname horen?” Moeyaert geeft een koptelefoon aan. Muziek leidt de luisteraar het gedicht in. ‘Van je ware zijn er zeven op de wereld/ je weet nog niet dat ik daar een van ben.’

Een dag later, bij het beluisteren van de interview­opname, begeleiden merels, roodborstjes, koolmezen Moeyaerts zinnen. Woorden waarin het soms donker was, twijfel klonk, gelachen werd. En daardoorheen fluit de lente.

Bart Moeyaert werd als zevende zoon in 1964 geboren in Brugge. Op zijn negentiende debuteerde hij met Duet met valse noten. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de belangrijkste auteurs van Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken. Ook schrijft hij poëzie en toneel, en vertaalt hij. Bekendheid kreeg hij onder meer met Blote handen (1995) waarvoor hij vele prijzen ontving, waaronder een Zilveren Griffel, de Duitse Jeugdliteratuurprijs en de Boekenleeuw. Broere (2000) werd onder meer bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs. In 2003 maakte Moeyaert met Verzamel de liefde zijn poëziedebuut. In 2006 en 2007 was hij stadsdichter van Antwerpen. De stadsgedichten publiceerde hij in Gedichten voor gelukkige mensen (2018) dat genomineerd werd voor de J.C. Bloemprijs. Helium (2019) is zijn meest recente dichtbundel. Moeyaert werkt veel samen met kunstenaars uit andere disciplines. Eind 2021 verscheen een heruitgave van Iemands liefs, Moeyaerts versie van L’Histoire du soldat van Charles-Ferdinand Ramuz en Igor Stravinsky.

Lees ook:

Bart Moeyaert zoekt het donkere, lastige in het kind: ‘Licht verteerbare boeken zijn er al genoeg’

Kinderboekenschrijver Bart Moeyaert oogstte afgelopen week de literaire hoofdprijs: de Astrid Lindgren Memorial Award. Een opsteker voor zijn compromisloze werk, waarin veel tussen de regels gebeurt.