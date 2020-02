Bob Fosko kleurde keurig buiten de lijntjes

De familie van Geert Timmers, beter bekend als zanger Bob Fosko, maakte zaterdag bekend dat de frontman van De Raggende Manne een dag ervoor op 64-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie was overleden. De slokdarmkanker die begin vorig jaar bij hem werd geconstateerd is hem fataal geworden.

Fosko, getrouwd, vader van drie kinderen en opa van vijf kleinkinderen, bleef tot het einde positief. “Als je geboren wordt, sta je opeens op de wereld zonder dat je daar zelf bemoeienis mee hebt. Dan is het aan jou er iets van te maken. Zo moet je ook van het einde van het leven iets maken. Ik wil niet dat het als een nachtkaars uitgaat. Ik omarm het leven in plaats van het weg te duwen.” Vrijdag, op zijn sterfdag, werd nog zijn laatste single uitgebracht, genaamd ‘Fluiten’. Volgens zijn familie heeft hij van zich laten horen zolang het kon.

Fosko werd in de jaren negentig van de vorige eeuw bekend met de rockband De Raggende Manne en hun hit ‘Poep in je hoofd’. Snoeiharde rockmuziek, zelf noemden ze het freakjazz, vol energie met provocerende teksten als ‘zal ik jou eens even lekker in je bek schijten’. Radiostations boycotten het nummer in 1995, maar toch werd het hun grootste hit. Optredens van de band waren een explosie van geluid - of herrie -, vunzige teksten en wanorde, en duurden nooit langer dan een half uur. Fosko zag het als een uiting van pure recalcitrantie. “Lekker doen wat niet mag. Maar tegelijkertijd ook een pleidooi om iets minder volgzaam te zijn en in de pas te lopen”, zei hij vorig jaar in een interview in het AD.

Oorwurm

Zijn activistische inslag kwam ook naar voren in het reclamespotje van de SP waarmee Fosko van de leus ‘Stem Nee, stem SP’ een echte oorwurm wist te maken. Ook nam hij fel stelling tegen onrecht, de doorgeslagen marktwerking in de publieke sector, bureaucratie, ambtelijk jargon, materialisme, het vooruitgangsdenken en de commercialisering in de muziekwereld. Tegen het AD zei hij daarover: “Ik wil best toegeven dat er iets puberaals zit in dat tegen de stroom in roeien. Het is ook gewoon lekker om in verzet te komen tegen oudere mensen die zeggen het beter te weten dan jij.”

In zijn studententijd was Fosko communist en lid van de CPN. Een ideologie die hij ook in zijn leven als muzikant volhield. In zijn bands kreeg de lichttechnicus net zo veel betaald als de zanger of drummer. Een eigenschap die zijn katholieke ouders maar moeilijk konden begrijpen. Fosko groeide op in een middenstandsmilieu in Baarn. Zijn vader was eerst bakker en later snackbarhouder. Fosko verzette zich tegen zijn afkomst, maar ontkende tegelijkertijd zijn achtergrond niet. “Ik ben lichtelijk recalcitrant, maar ben zeker geen pestkop of provocateur zoals bijvoorbeeld Theo van Gogh dat kon zijn.”

Fosko was een alleskunner en had er plezier in te verschijnen op plekken waar niemand hem verwachtte. In 1996 scoorde hij een nummer 1-hit met de groep Hakkûhbar met het lied ‘Gabbertje’, een parodie op de populaire gabbercultuur met harde housemuziek, kale koppen en trainingspakken. Hij was pietje-precies in het ‘Sinterklaasjournaal’ en speelde in musicals als ‘De Jantjes’ en ‘My Fair Lady’. Ook onvergetelijk is de leus ‘Cup-a-Soup, dat zouden meer mensen moeten doen!’, die hij insprak. Zelf noemde hij die klussen ‘interessante, leerzame, fijne bijzaken’. Een van zijn laatste rollen was die van kok in de televisieserie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’.

Fosko keek voldaan terug op zijn leven, al was hij graag langer opa geweest voor zijn kleinkinderen. “Ik ben trouw gebleven aan mijn principes. Ik heb er alles aan gedaan niet in een tredmolen te geraken en steeds weer dezelfde dingen te doen. Ik ben snel verveeld en erg nieuwsgierig naar nieuwe dingen. En ik ben eigenwijs en soms een opgewonden standje met een grote bek. Misschien waren er meer deuren voor me geopend als ik een meebuigend karakter had gehad, maar dat zij dan maar zo. Ik mag dan soms een zeurpiet zijn, ik kan alleen maar positief zijn over de dingen die ik nalaat.’’

11 maart zou Groep Fosko in het Amsterdamse Paradiso optreden met het album Van Iets Maken Word Je Blij. Dat optreden is gecanceld, aldus de familie.