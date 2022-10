Bob Dylans songs vallen in scherven uiteen in Afas Live

Pop

Dat Bob Dylan niet van mobieltjes houdt, wisten we nog van zijn vorige Nederlandse concerten, toen de zaalwachten de opdracht hadden gekregen als haviken erop te letten dat niemand zijn mobiele telefoon tevoorschijn haalde. Ditmaal gaan de maatregelen nog een stapje verder en moeten de telefoons bij binnenkomst in een hoesje worden opgesloten.

Officieel is de reden voor dergelijke maatregelen dat niets het concert mag verstoren en dat het alleen om de muziek mag gaan. En inderdaad is deze zondag bij het eerste van twee Nederlandse concerten in Afas Live alles afgesteld op de muziek.

Zo is er niets anders te zien dan zes mannen die in het halfduister op het podium staan, waarbij Dylan zelf het hele concert half verscholen zal blijven achter zijn piano. Alleen heel af en toe schuifelt hij twee stappen naar rechts om het applaus in ontvangst te nemen.

Maar de aversie voor mobieltjes zou ook te maken kunnen hebben met de angst dat de fans vastleggen hoe groot het verschil is tussen de liveversies en de studioversies van Dylans songs. In dit eerste concert speelt de Amerikaan geen golden oldies zoals Blowin’ In The Wind en The Times They Are a-Changin’, maar ligt de nadruk op het laatste album Rough and Rowdy Ways. Geen slechte keuze, want het 39ste album is zeker een van zijn beste platen van de laatste tijd.

De teksten blijven ferm overeind, maar...

Maar in Afas Live blijkt er wel heel veel licht te zitten tussen de studioversies en wat Dylan live laat horen. Dat er niet veel meer over is van de zangstem van de 81-jarige mag bekend worden verondersteld. Dat is niet erg, want bij Dylan gaat het niet over mooi maar over de zeggingskracht van zijn teksten, en die blijven ferm overeind.

Wel kwalijk is dat de bandleden de maestro steeds angstvallig in de gaten houden om zijn soms wat grillige tempi te volgen. Daardoor spelen ze met de rem erop en eindigen veel songs in een kabbelende eentonigheid. Zo klinkt False Prophet vooral bedaagd, terwijl dit nummer erom smeekt te worden gespeeld als een pulserende, bronstige bluesstamper.

En I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You, op de plaat een ontroerende kruising tussen een wiegeliedje en een verleidingssong, is live welhaast onherkenbaar. Alleen bij de laatste twee nummers lijken Dylan en band echt op stoom te komen.

Het publiek, dat flink in de buidel heeft moeten tasten om de éminence grise van de singer-songwriters nog eens aan het werk te zien, is desondanks blij met alles wat Dylan biedt. Elk nummer wordt met een beleefd applaus beloond, en als de zanger bij het slotnummer naar de mondharmonica grijpt, levert dat hem meteen een open doekje op.

Het kan niet verhullen dat de magie van Dylans muziek ditmaal te sporadisch doorbreekt en veel songs in gefragmenteerde scherven uiteenvallen.

