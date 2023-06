BNNVara wilde af van de serie ‘De doe-het-zelf Dictatuur’, maar dat had echt niet gehoeven

Woke en anti-woke kunnen weer weken vooruit met het becommentariëren van De doe-het-zelf Dictatuur, een in alle opzichten boeiende serie vol gesprekken over de cancelcultuur en de keerzijde van de inclusieve samenleving. Die je dus het beste maar gaat zien – vooralsnog alleen op NPO Plus of via NLZiet – wil je de komende tijd de talkshows kunnen volgen.

De reeks is in hechte samenwerking gemaakt door de ‘rechtse sociaal-democraat’ Op1-presentator Fidan Ekiz (WNL) en de ‘oud-linkse’ Kees Schaap, een journalist die naar eigen zeggen bij het meubilair van BNNVara hoort.

Klinkt als een prima duo voor een uitgebalanceerd onderzoek, maar Ekiz heeft een persoonlijke drijfveer en boodschap: je weet pas hoe erg cancelen is, wanneer je het zelf meemaakt. Ze twijfelt er nog steeds aan of het abrupte schrappen in juni 2021 van de talkshow De Vooravond – die ze samen met Renze Klamer maakte voor BNNVara – werkelijk was wegens ‘gebrek aan urgentie’. Weken haar meningen te veel af van de linkse-woke koers van BNNVara? Was het accepteren van de Pim Fortuyn Prijs voor haar uitgesproken stijl in mei 2021 wellicht een laatste druppel?

Schaap herkent zijn stal niet meer

Vara-man Kees Schaap (1959) voelt zich soms verdwaald bij BNNVara. Dat er collega’s zijn die geen hand willen geven aan iemand die bij WNL werkt, stuit hem tegen de borst. En dat een satirisch bedoeld kerstpakket aan zijn chef – met negerzoenen en genderneutrale nagellak – geen gulle lach meer ontmoet, maar leidt tot geschokte reacties: Schaap herkent zijn stal niet meer.

Kritische fragmenten over de kerstpakketgate deed BNNVara zelfs besluiten de vierdelige serie niet meer te willen. De omroep ging ermee shoppen, waarop Jan Slagter van Omroep Max zich opwierp als de redder van het project. Met plezier: dat Slagter de woke-beweging vindt doorslaan steekt hij nooit onder doelen of banken. Of De doe-het-zelf Dictatuur bij zijn club past kun je je afvragen: qua inhoud misschien best, maar deze onderzoekende, opiniërende aanpak zie je zelden bij Omroep Max.

Saillant detail: in de laatste aflevering van de serie wordt gezegd dat BNNVara zelfs overwoog de de serie dan maar aan Ongehoord Nederland te slijten. Overal beter dan bij BNNVara zelf.

Goed op dreef

Enfin: als de serie bedoeld is als afrekening met een paar BNNVara-bonzen, zijn Ekiz en Schaap goed op dreef. Maar het zou jammer zijn als dit gedoe de inhoud verder zou doen ondersneeuwen. Want De Doe-het-zelf dictatuur is een tijdsdocument over een belangrijke periode. Waarin minderheden de gevestigde orde weten te ontwrichten, en teleurgestelde minnaressen bij eerste gerucht politici kunnen laten wippen. Waarin Twitterstormen doorgaans rationeel denkende mensen gekmaken, en mensen die inclusiviteit nastreven zoveel andersdenkenden uitsluiten dat ze juist sektarisch worden. En waarin journalisten, Kamerleden en schrijvers uit angst voor terreur hun echte mening voor zich houden. En de gewone burger steeds minder snapt van het cultuurlandschap.

BNNVara schrijft in een reactie dat de omroep vanwege de eigen rol in de serie het te ingewikkeld vond om het programma te beoordelen en er daarom vanaf wilde. Kan me de worsteling voorstellen, maar de samenwerking dan maar cancelen is wel heel erg 2023. En had echt niet gehoeven. Je kan beter blijven praten.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.