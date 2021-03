Blootprogramma is nodig, zeggen de makers. ‘Kinderen zien steeds minder gewone naakte lichamen’

Denen kijken niet op van een beetje bloot

In Denemarken is de ophef allang vergeten. Sterker: er was amper ophef om van te spreken.

Daar zendt het jeugdkanaal Ultra van de publieke omroep DR de Deense versie van Gewoon Bloot, Ultra smider tøjet (Ultra gaat uit de kleren), sinds 2019 gewoon uit. Twee seizoenen zijn er al verschenen, waarvan het eerste een televisieprijs voor beste kinderserie won.

Afleveringen hebben namen als ‘we nodigen vijf vagina’s uit in de studio’, ‘welke piemel is het normaalst’, ‘hier zijn vijf blote konten (en veel scheten)’ en ‘getekend door het leven’. Alle soorten en maten mensen passeren de revue. We zien volwassenen met protheses, een stoma, iemand die in het proces van een geslachtstransitie zit. Een man met dwerggroei.

Het concept is eenvoudig: het publiek is een schoolklas van kinderen van tussen de elf en dertien jaar oud. Presentator Jannik Schow nodigt onder enthousiast geklap vijf bebadjaste ‘volwassenen’ uit op het podium, stelt ze voor en roept ‘smider tøjet’ (gooi af die kleren!). Informeert even hoe het gaat met het publiek. En vervolgens is het aan de kinderen om hun ogen uit te kijken.

Soms wat ongemakkelijk gegiechel en gedraai op de tribune. Maar vooral: belangrijke vragen. Of schaamhaar kriebelt, of de volwassenen blij zijn met hun huidskleur, of het niet pijn doet om je piemel te laten piercen. Of ze zich ergens voor schamen. Is het minder spannend om in je blootje te staan als je blind bent? Valt je stoma er wel eens af?

Al dat bloot zou de Deense jeugd ‘corrumperen’

In Denemarken was er, bij de lancering van het eerste seizoen, slechts een prominente criticus. De politicus Peter Skaarup, van de Deense volkspartij, liet destijds aan het nieuwsmedium BT weten dat ‘het veel te vroeg is om kinderen aan geslachtsdelen bloot te stellen’. Al die blote volwassenen zouden de Deense jeugd ‘corrumperen’. “Op die leeftijd speelt zich al genoeg in hun hoofden af.” Wat zouden kinderen er helemaal mee opschieten naar grote-mensengenitaliën te kijken?

Behalve van wat opgewonden sociale media-adepten kreeg hij weinig binnenlandse bijval. Wel reisde het nieuws van de blote-mensen-kinderserie de wereld over, gingen van de Verenigde Staten tot Turkije ouders en bestuurders over de rooie. Wat denken ze wel. Dit is pedofilie, een schande.

Onrealistische perfectie op sociale media

Maar de Denen, die erom bekend staan hun kinderen niet tegen de ‘realiteiten van het leven’ te beschermen, hielden hun hoofd koel.

“Het doel”, reageerde de redacteur van DR Ultra Morten Skov Hansen, “is Deense kinderen het gevarieerde scala aan lichamen te tonen dat we anders zelden zien”. Het zou ze helpen hun eigen en andermans lijven beter te begrijpen en een vollediger beeld te krijgen van het menselijk lichaam, vergeleken met de onrealistische perfectie die vaak voorbij komt op sociale media.

‘Volwassene’ Ule, een vrouw van 76, sprak haar publiek in serieuze toon toe. “Op Facebook en Instagram zijn veel mensen modellen. Wij hier, wij hebben normale lijven. Ik hoop dat jullie begrijpen dat dit is hoe een normaal lichaam eruit ziet.”