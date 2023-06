Bloed, slijm, rozen en muziek: Eline Arbo zet haar eigen stempel op Penthesilea

Penthesilea

ITA

★★★★

Penthesilea, een toneeltekst van Heinrich von Kleist (1777-1811), duikt rechtstreeks de Trojaanse oorlog in. Daar is net onze held Achilles samen met de Grieken tegen de Trojanen aan het vechten, als plots amazonekoningin Penthesilea verschijnt: het is liefde op het eerste gezicht. Held én koningin plaatsen per direct hun lust boven de politiek en hun getrouwen wringen de handen, want hoe moet dat nou met de strijd?

Penthesilea is de eerste voorstelling bij ITA (Internationaal Theater Amsterdam) van regisseur Eline Arbo, sinds bekend werd dat ze de huidige artistiek directeur Ivo van Hove per 1 september opvolgt.

Woeste oorlog, woeste passie

Als je het recente werk van Van Hove kort door de bocht zou samenvatten als bloederig, luid en dikwijls indrukwekkend, dan omschrijf je precies wat Arbo met dit stuk doet. Zelfs de keuze van het verhaal, over een woeste oorlog vol woeste passie, past in Van Hoves straatje. Geen wonder dat de oud-artistiek directeur zijn opvolger bij het eindapplaus een bos bloemen en een tevreden kus op de wang kwam geven.

Maar Arbo brengt ook haar eigen gereedschap mee. Net als bij eerdere voorstellingen maakt muziek integraal onderdeel uit van haar projecten. In dit geval heeft vaste componist Thijs van Vuure het ensemble zelfs tot een negenkoppige band omgetoverd. Wat knap is, omdat het ook bij professionele muzikanten soms even kan duren voor er een solide geluid wordt voortgebracht.

De ITA-band doet dat meteen al heel aardig met een fraai a-capella-openingsnummer. Daarna komen om de paar scènes de drumstellen en synthesizers omlaag zeilen, want Arbo heeft graag dat ook het decor zo stevig mogelijk meespeelt.

Een oorlog als een rockshow

Een oorlog als een rockshow, met de acteurs in bijpassende kostuums, het is een begrijpelijke en goed uitgevoerde gedachte. Maar helemaal strak is het ritme nog niet. Soms wiebelt de muziek, soms struikelen de acteurs over de tekst. Bovendien ontwikkelen de personages zich nauwelijks – en dat ruim twee uur lang.

Tegelijk valt er genoeg te zien en te horen, zeker door de belichting van Varja Klosse en de scenografie van Pascal Leboucq. Er wordt verteld over de oorlog, er is een bak vol bloed, er is ook een bak vol slijm, een aanzet tot een orgie en er zit een liefdespaar in een bad met rozen (met slijm én bloed).

Ilke Paddenburg als koningin en Jesse Mensah als Achilles bieden elkaar mooi broeierig tegenspel, waarbij de zus van Ilke, Eefje Paddenburg, ze het mooist van iedereen toezingt.

Alles wijst erop dat deze voorstelling na nog wat speelbeurten steeds meer zal gaan swingen, wat ze in deze recensie een extra ster oplevert, die nu nog niet helemaal zichtbaar was. Fijn om met Arbo een nieuwe, interessante, eigenzinnige artistiek directeur bij ITA te hebben. Vers bloed dus, en dat past prima bij deze rode voorstelling.

Nog te zien t/m 25 juni, Hollandfestival.nl