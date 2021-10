Blijven, lijken en schijnen hebben allemaal iets met ‘zijn’ te maken

Wie in Nederland op school heeft gezeten, heeft vast weleens het rijtje koppelwerkwoorden uit het hoofd moeten leren: zijn, worden, blijven, ­lijken, blijken, schijnen, en dan die onbegrijpelijke heten, dunken (geen basketbal) en voorkomen (geen rechtbank). Het is een rijtje dat nogal willekeurig lijkt, en het biedt weinig inzicht in hoe de taal in elkaar zit. En het ergste is nog: het is bij lange na niet compleet.

Het belangrijkste inzicht dat hier gemist wordt is dat al die werkwoorden iets met ‘zijn’ te maken hebben. Als je zegt ‘Ik ben blij’ dan is dat een neutrale mededeling over je gemoedstoestand. Maak je daarvan ‘Ik word blij’ of ‘Ik blijf blij’, dan zeg je hetzelfde maar je voegt daar een klein stukje betekenis aan toe. Met ‘worden’ druk je het begin van die toestand uit, en met ‘blijven’ het voortduren.

De andere koppelwerkwoorden zijn eigenlijk hulpwerkwoorden, die, als het echte koppelwerkwoord wegvalt, dan maar koppelwerkwoord genoemd worden. ‘Jij lijkt blij’ is eigenlijk ‘Jij lijkt blij te zijn’, waarin ‘zijn’ het koppelwerkwoord is, maar als je dat weglaat moet je toch wat en dan noem je ‘lijkt’ maar koppelwerkwoord.

Persoonlijke inschatting

‘Lijken’, ‘blijken’ en ‘schijnen’ zijn modale hulpwerkwoorden: ze zeggen iets over een persoonlijke inschatting. Andere werkwoorden van die soort zijn bijvoorbeeld ‘kunnen’ en ‘moeten’. En zoals verwacht komen die ook voor als koppelwerkwoorden. Als je zegt ‘Dat kan beter’, dan is dat eigenlijk ‘Dat kan beter worden’ (of ‘zijn’), en in die zin zou ‘worden’ het koppelwerkwoord zijn. Als dat weggelaten wordt, zou ‘kan’ dus ook koppelwerkwoord ­genoemd moeten worden.

‘Kunnen’ (en ook ‘moeten, mogen’) als koppelwerkwoord. Ik geloof dat het in geen enkele bestaande schoolmethode staat, en ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst zwijgt erover in alle talen. Maar het is heel normaal.