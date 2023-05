Blijf kalm en denk eerst na: hoe organisaties moeten omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Als er in een bedrijf of organisatie seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld, reageert de leiding vaak paniekerig. Zo worden er bijvoorbeeld snel externe onderzoeken ingesteld, zonder dat wordt bedacht wat er precies onderzocht moet worden. En dat is niet verstandig.

Dat staat in het nieuwe rapport van Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In het rapport staan tips voor bedrijven, over hoe meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag het beste afgehandeld kunnen worden.

Doel van het onderzoek

Eén van de adviezen in het rapport: denk goed na voor je een extern onderzoek instelt. ‘Soms is het doen van onderzoek noodzakelijk’, stelt het rapport. Maar ‘op het moment dat er overhaast wordt gekozen voor een onderzoek, is vaak ook onvoldoende nagedacht over het precieze doel van het onderzoek’.

Er zijn mogelijk andere en betere manieren om een melding af te handelen. Bovendien zijn er ‘door de vele media-aandacht voor het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag nu veel nieuwe onderzoeksorganisaties’. De kwaliteit van die organisaties ‘loopt sterk uiteen’.

Een ander advies is dat bedrijven moeten nadenken over seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook als er nog nooit een melding is binnengekomen. ‘Er zijn maar weinig organisaties waar het niet plaatsvindt, of nooit heeft plaatsgevonden, ook al is niet misschien nog niet aan de oppervlakte gekomen.’ Het gebrek aan meldingen kan ook betekenen dat medewerkers geen melding durven doen.

Slechte afhandeling kan anderen ontmoedigen

Een goed beleid kan veel uitmaken voor de afhandeling van klachten. En andersom kan een slechte afhandeling ervoor zorgen dat een melder zich niet gehoord voelt. ‘Het voelt als een trap na in plaats van een bijdrage aan een oplossing’. Bovendien kan het andere mensen ontmoedigen om een melding te doen.

Het rapport stelt geen nieuwe verplichtingen aan organisaties. Het heet zelfs geen ‘handleiding’, maar een ‘handreiking’. In de toekomst kunnen en zullen er aanpassingen en toevoegingen worden gedaan als dat nodig blijkt.

Wel worden organisaties in het rapport gewezen op de wettelijke verplichtingen die er al bestaan. Zo zijn bedrijven volgens de Arbowet verplicht om ‘psychosociale arbeidsbelasting’ te voorkomen en te beperken. Seksueel grensoverschrijdend gedrag valt daaronder. Ook zijn organisaties verplicht voorlichting te geven.

Als een organisatie die verplichtingen niet naleeft, kan een rechter bepalen dat de maatregelen die tegen een medewerker genomen zijn niet terecht zijn. ‘Het verweer is dan dat de medewerker niet wist dat het gedrag waarvoor de sanctie is opgelegd niet toegestaan was.’

Lees ook:

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag zit verweven in onze cultuur’

Criminoloog Renée Römkens is niet verbaasd over de nieuwe CBS-cijfers, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de jonge vrouwen in Nederland vorig jaar is lastiggevallen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.