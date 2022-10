Björk bevestigt haar status als genie (en nog drie albums die je deze week moet horen)

Popjournalist Jasper van Vugt tipt hét belangrijkste album van de week − en nog drie platen die je niet wilt missen.

Album van de week: Björk – Fossora

★★★★★

Het is hoog tijd om vrouwelijke topcomponisten de waardering toe te kennen die ze verdienen, zoals dat bij hun mannelijke evenknieën al decennia gebeurt. Recent viel Kate Bush de beurt toe, met dank aan tv-serie Stranger Things. Volgende in de rij: Joni Mitchell, Nina Simone en Carole King. Maar Björk Gudmundsdóttir verdient ook een plaats in dat rijtje. Weinig artiesten klinken zo herkenbaar, grensverleggend en uniek als de IJslandse componist en zangeres.

Ze legt zichzelf vaak thema’s op en maakt graag gebruik van nieuwe technologieën. Dat levert altijd bijzondere muziek op, al zijn het vaak niet liedjes die makkelijk wegluisteren. Daarbij klinkt geen enkel album van haar hetzelfde en heeft ze nog nooit een slechte plaat gemaakt. Ook Fossora, haar tiende solo-album, staat weer volledig op zichzelf en laat horen wat een avontuurlijke geest Björk is.

De strikte regels van een popliedje heeft ze jaren geleden reeds achter zich gelaten en ingeruild voor een doorlopende, vaak thematische zoektocht vol verwondering naar nieuwe klanken en geluiden. Geluidsbehang maakt ze niet, er gebeurt een hoop. Ze schurkt nadrukkelijk tegen de experimentele muziek en eigentijds klassiek aan. Net als op haar derde (en beste) album Homogenic, liet ze zich voor een groot deel van Fossora inspireren door de aarde en IJslandse natuur.

In haar geheel eigen idioom vol metaforen laat ze horen hoe het klinkt als muziek geworteld is in de aarde en een liedje een hol in de grond is waar je kunt schuilen. Fossora is een zelfbedachte vrouwelijke vorm van het Latijnse woord voor graver, ‘fossor’. De lage klanken in de begeleiding van de zes basklarinetten vertegenwoordigen de aarde. Ze worden ondersteund door straffe gabberbeats van het Indonesische duo Gabber Modus Operandi en omgeven door koorzang.

Daarboven, onder, tegen, tussen en langs de unieke stem van Björk zelf, die verhaalt over afkomst, connecties, dood en leven, erfelijkheid en slachtofferschap. Het resultaat is uniek, maar ook meer dan een knap compositorisch staaltje van haar kunnen. De drie liedjes over haar overleden moeder behoren tot de meest ontroerende in haar oeuvre, dat met elk nieuw album haar status als genie (her)bevestigt.

Deze platen wil je ook niet missen:

Gabriels – Angels & Queens Part 1

Gabriels’ zanger Jacob Lusk heeft zo’n stem die een hoofdletter verdient en zijn band al direct op een 2-0 voorsprong zet. Vlak echter ook de andere twee leden van deze band uit Los Angeles niet uit; zij bieden Lusk alle ruimte om te schitteren met smaakvol gearrangeerde producties vol stoere R&B, slepende soul en gedragen gospel. Laat deel 2 maar komen, in maart 2023.

Marble Sounds – selftitled

Brusselaar Pieter Van Dessel stapt met dit titelloze vijfde album niet uit zijn comfortzone, maar er juist in. Dat levert mooie luisterliedjes op vol strijkers, fluisterzang en pianoklanken, op de grens van pop en neoklassiek. Goede soundtrack voor het jaargetijde van vallende bladeren, koppen thee en warme truien. Fijn, zo’n comfortzone.

Banji – Freshcakes

Eerst was er Radio Eliza, toen Palmsy en nu Banji. Morris Brandt was en is de creatieve motor achter die drie bands, die stilistisch niet veel van elkaar verschillen: frisse indiepop met een flinke bak synths, elektronisch speelgoed en onverwachte afslagen. Het leverde al lof op uit het buitenland, en dat zal vanzelf meer worden met dit prima debuut.

