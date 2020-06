Bioscoop The Movies bedankt iedereen voor het medeleven, maar ‘We zijn nog niet failliet’

Paniek in de hoofdstad: de oudste bioscoop van Amsterdam staat op omvallen, melden diverse media zaterdag. Het charmante gebouwtje aan de Haarlemmerdijk, met een sfeervol interieur in Amsterdamse Schoolstijl, is al sinds 1912 in bedrijf. Het doorstond alle stormen, maar dreigt nu de coronamaatregelen niet te overleven. Tenminste, dat lijkt eigenaar Kadir Selçuk te zeggen in een interview met de website van de Amsterdamse Kunstraad.

Regisseur Jeroen Houben deelt het nieuws op sociale media. “Zo’n art deco-zaal met rood pluche, dat gaat mij natuurlijk aan het hart.” Hij krijgt tientallen geschokte reacties van vrienden en collega’s. “Iemand zei: we moeten iets doen.” Houben begint op petities.nl een handtekeningenactie. Het is een oproep aan de gemeente om de bioscoop te helpen. “Maar vooral een signaal om The Movies een hart onder de riem te steken.” Een spontane actie, hij weet uit eigen ervaring dat de cultuursector in zwaar weer zit en wil iets doen.

Duizenden mensen ondertekenen

Tot zijn eigen verbazing wordt de petitie binnen de kortste keren door duizenden mensen ondertekend, zondag loopt de teller naar de 20.000. En niet de minsten: collega-regisseurs Martin Koolhoven en Eddy Terstall, acteurs Georgina Verbaan, Thijs Römer en Huub Stapel. Zo wordt het landelijk nieuws.

Hoe moet het nu verder met The Movies? Maandagochtend weet de kaartverkoopster er niets over te vertellen. “Stuurt u alstublieft een mail, dan stuur ik die door naar het management”, zegt ze. Maar een antwoord blijft de eerste uren uit. Blijkbaar is de bioscoop in nood niet naarstig op zoek naar publiciteit.

En wat heeft eigenaar Selçuk nou eigenlijk gezegd in dat interview met de Amsterdamse Kunstraad? Hij vreest dat zijn bioscoop december niet haalt. In de twee kleinste zaaltjes mogen nu maar tien mensen. Dat is niet vol te houden, zegt hij, terwijl de huur in hartje Amsterdam hoog is. Het is precies wat zoveel andere cultuurinstellingen zeggen: dit moet niet te lang duren. Maar Selçuk zegt niet: We gaan binnenkort kopje onder. Die indruk die is ontstaan op de nieuwssites.

Later op de dag geeft The Movies duidelijkheid in een verklaring. “Het klopt dat wij, net als veel andere filmtheaters en culturele podia, het in deze periode niet makkelijk hebben en dat het er om gaat spannen dit jaar. Maar het is nog niet zo ver! De beste (en leukste) manier waarop je ons kunt steunen is door bij ons naar de film te gaan.” Hoe hartverwarmend ze alle steunbetuigingen ook vinden, de boodschap is vooral: We zijn nog niet failliet.

Te vroeg in actie

Jeroen Houben, die de petitie begon, kan er wel om lachen. Maar hij wil niet zeggen dat hij te vroeg in actie is gekomen. “Er staat heel veel op het spel in de cultuursector”, zegt hij. The Movies valt dan niet meteen volgende week om, maar de dreiging voor de bioscoop en vele andere instellingen is heel reëel.

In ieder geval is de gemeente wakker geschud. De Amsterdamse wethouders Touria Meliani (kunst en cultuur) en Victor Everhardt (economische zaken) beloven met het ‘icoon voor de stad’ in gesprek te gaan en te kijken hoe ze te hulp kunnen schieten.

