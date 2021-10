Biografie over Erasmus wint Libris Geschiedenis Prijs. ‘Heerlijk onthullend dat de heilige ook onaangename trekjes krijgt’

De biografie Erasmus: dwarsdenker van Sandra Langereis heeft de Libris Geschiedenis Prijs 2021 gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Khadija Arib zojuist bekendgemaakt in radioprogramma OVT.

“Een ongelooflijk moedig boek”, zegt jurylid, schrijver en columnist Nelleke Noordervliet desgevraagd. “Het is nogal wat, om Erasmus aan te durven pakken. Hij is zo’n icoon, hij heeft binnen de geschiedschrijving en de filosofie zo’n grote naam. De grote Johan Huizinga heeft al een biografie aan hem gewijd. Daardoor denkt iedereen dat hij Erasmus kent, en alles wel over hem gezegd is.”

Noordervliet kwam dit jaar in de jury namens Trouw, nadat deze krant mediapartner van de Libris Geschiedenis Prijs was geworden. Samen met enkele andere juryleden maakte Noordervliet onder de 308 kandidaat-boeken een eerste schifting. Uiteindelijk lazen alle acht juryleden de top tien, en kozen ze daarna een top vijf.

Noordervliet: “Persoonlijke smaak speelt altijd een rol, dat maakt de discussies interessant. Uiteindelijk hebben we gestemd, en kwam Erasmus als eerste uit de bus. Maar die andere boeken hebben allemaal enorme verdiensten, ze hadden allemaal kunnen winnen.”

De afvallers op de shortlist Philip Dröge: Moederstad

Jelle Gaemers: Willem Drees

Margriet van der Heijden: Denken is verrukkelijk

David Van Reybrouck: Revolusi

Wat voor nieuws over Erasmus hebt u gelezen in deze biografie?

“Ik heb Erasmus nu gezien als mens in zijn tijd. In die zin is het boek onthullend. Je ziet hem in zijn worsteling binnen het geloof en de praktijk van de kerk. Langereis maakt van de heilige een man, een mens, het is heerlijk onthullend dat je ook zijn onaangename karaktertrekjes meekrijgt. Daarmee stijgt hij in mijn achting, juist omdat ik bij wijze van spreken ruzie met hem kan maken.”

Wat voor onaangenaam gedrag bijvoorbeeld?

“Neem zijn pogingen om zijn eigen portret geschilderd te krijgen en dat in te zetten voor zijn eigen promotie. Dat deed me sterk denken aan Multatuli, die ook steeds bezig was met zijn eigen naam als handelsmerk. Erasmus was voortdurend, haast programmatisch, bezig om correspondenties te voeren met mensen die ertoe deden, om zijn positie in de wereld van de geleerden van die tijd te versterken.”

Daarbij schuwde hij de stroopkwast niet. Hij schreef opdrachten in zijn boeken aan koningen, prinsen, bisschoppen en zelfs de paus. Hij prees ze in de hoop op een baantje.

“Ja, er moest brood op de plank komen, hij was enorm afhankelijk van mensen, die vaak hun beloften niet nakwamen. Al die reizen die hij naar hen moest maken, over de bergen, door blubber en koud weer, aankomen in vreselijke herbergen, in die tijd zonder enige gezondheidszorg. Langereis maakt duidelijk wat een enorme energie en doorzettingsvermogen die man gehad moet hebben.”

Wat het boek ook heel duidelijk maakt: hoezeer hij overgeleverd was aan uitgevers.

“Ja, heel lang hebben schrijvers geen enkele invloed gehad op hun eigen werk. Copyright bestond nog niet. Roofdrukken werden overal lukraak aan de man gebracht.”

Tegenover zijn stroopsmeerderij stond zijn vlijmscherpe kritiek. In de Lof der Zotheid krijgt iedereen een veeg uit de pan: kloosterlingen, bisschoppen, pausen, edellieden en koningen. Je vraagt je af hoe hij daarmee is weggekomen.

“Ja, dat beschrijft Langereis ook, hoe hij zichzelf een beetje onschendbaar maakt dankzij de ironische toonzetting van dat boek. Fantastisch te bedenken dat het boek ook in zijn tijd zoveel weerklank vond. En met zijn Bijbelvertalingen [schopte hij wel veel mensen tegen de schenen], maar binnen de kring van geleerden was hij onbetwist. En hij was echt zo’n goede schrijver. Nu is net de vertaling van zijn correspondentie klaar, als je die brieven leest, zo geweldig geschreven.”

Erasmus had, als onecht kind van een priester, van kindsbeen af een moeizame verhouding met de kerk, maakt Langereis helder.

“Ja, al lezend vraag je je af: was er nou echt geen andere mogelijkheid voor een jongen als Erasmus dan in het klooster te gaan? Hij heeft eindeloos zijn best gedaan om zijn afkomst te verhullen. Allemaal heel menselijk, maar je vraagt je als lezer af of hij het echt niet anders had kunnen doen. Zou hij nou nooit gedacht hebben: ik neem een leuke vrouw en ik sticht een gezin, en dan word ik leraar aan een Latijnse school? Kennelijk kwam die keuze niet in zijn hoofd op.”

Eén kant van de mens Erasmus ontbreekt in het boek: zijn amoureuze. Het enige wat hij daarover loslaat, is dat hij zich ‘nooit erop heeft laten voorstaan altijd maagd te zijn gebleven’. Maar soms betuigt hij in zijn brieven zo geëxalteerd zijn liefde voor vrienden, dat je je afvraagt of hij homoseksueel was.

“Ja, dat zijn dingen die het boek allemaal aanraakt, zonder dat Langereis er als een Privé-journalist op ingaat, maar ze geeft Erasmus zo wel reliëf, hij is geen plakplaatje meer.”

Sandra Langereis

Erasmus: dwarsdenker. Een biografie

De Bezige Bij;

752 blz. € 39,99

Lees ook:

Erasmus als een gekooide strijder tegen haarklovers en kwezels

Ambitieuze biografie van Sandra Langereis laat zien dat Erasmus ook een gekooide vogel was.

Dit zijn de genomineerden voor de Libris Geschiedenis Prijs: vier biografieën op de shortlist

Vier boeken met een biografisch of autobiografisch karakter, en één journalistiek-historisch boek dingen nog mee naar de Libris Geschiedenis Prijs 2021.