Billie Eilish maakt het op Lowlands helemaal waar

De jonge (21!) Amerikaanse ster was eigenlijk te duur voor Lowlands. Maar: Billie Eilish maakt het helemaal waar op zondagavond in een optreden waarin ze opvalt door intimiteit en ongedwongenheid te combineren met een indrukwekkende productie. Alle aandacht is voor Eilish, die één en al zelfvertrouwen en plezier uitstraalt.

Ze zingt al liggend op haar rug op dat immense podium, springt over de enorme catwalk en spreekt het publiek veelvuldig toe, omringd door vlammen en vuurwerk. Broer en producer Finnaes doet mee op gitaar, maar valt net als de begeleidingsband een beetje weg tussen de gigantische LED-schermen en lichtshow. Bijzonder is dat ze ondanks alle toeters en bellen het intieme gevoel en de nuances van haar albums ook naar een livesetting weet te vertalen.

Stilte, nee, dat wil je niet als stand-up comedian

De zondag begon traditiegetrouw ontspannen. Na drie dagen én nachten festival eist de vermoeidheid zijn tol. De paar honderd festivalgangers die wel vroeg uit de veren kwamen, beginnen de dag met een gezamenlijke yogales, toepasselijk in de Indiatent. Iets dichterbij, maar ook met een exotisch tintje; Tamino, de Vlaams-Egyptische singer-songwriter met die imposante stem en langgerekte zanglijnen. Bijgestaan door een band, waarin cellist Frederik Daelemans in positieve zin opvalt, krijgt de mysterieuze Belg de grote Bravo-tent stil.

Stilte, dat wil je niet als stand-up comedian, en zeker niet op Lowlands, waar het publiek simpelweg verder loopt als het gebodene tegenvalt. De Comedy Train is al decennia een jaarlijks succesnummer op het festival en is deze zondag neergestreken in de Adonis, de gaybar in oud-Griekse stijl. Host Howard Komproe kent zijn publiek: ‘Lowlands, hoeveel van jullie zijn hier om even rustig te kunnen zitten?’. Lachend gaan talloze handen omhoog. Betrapt! Toch is dat niet de enige reden dat cabaretier Jorn van Dam het lastig heeft; zijn grappen over o.a. lilliputters zijn niet erg politiek correct en levert ongemakkelijke stiltes op. Ken je publiek.

Dansende kolkende massa

Na zes keer Lowlands is de Jeugd van Tegenwoordig zelf onderdeel van het Lowlandspubliek geworden. Koud kunstje om vanaf de eerste minuut bij hun zevende optreden, daags nadat nieuw album Moderne Manieren op nummer 1 in de hitlijst binnen is gekomen, het hoofdpodium in een dansende, kolkende massa te veranderen. Bij hun eerste keer Lowlands introduceerden ze zichzelf nog als eendagsvliegen, bijna twintig jaar later zijn ze levend cultureel erfgoed. Ze trekken het meeste publiek van het festival met een feestelijke set waarin nieuwe liedjes naadloos tussen klassiekers als Sterrenstof, Watskeburt?! en De Formule passen. Je zou ze bijna een jaarlijks abonnement op Lowlands willen geven.

Nog zo’n winnaar: de Britse soulzangeres Raye. Ze heeft rugproblemen en is gebonden aan een fauteuil. Ondanks dat gebrek aan mobiliteit weet ze gaandeweg steeds meer mensen voor zich te winnen. De warmbloedige, live-uitgevoerde liedjes van debuutalbum My 21st Century Blues klinken als een combinatie van Adele en Amy Winehouse. Haar verleden als zangeres op andermans danceliedjes komt langs aan het eind van het optreden, maar het mooiste moment komt met Ice Cream Man. De tranen vloeien rijkelijk in het publiek bij dit liedje over seksueel overschrijdend gedrag. Raye ziet het en is zichtbaar geraakt. A star is born.

Hoe anders het kan zijn, is te zien bij de Britse gitaarband Dry Cleaning. Twee eigenzinnige, sterke platen en dan toch slechts een paar honderd mensen voor je neus vinden. Het wat plichtmatige optreden helpt daar ook niet bij. Ook zonde: Elias Mazian. Bekend geworden als DJ maakte hij ook twee platen met Nederlandstalige synthpop in jarentachtigstijl. Heel mooi, maar op het podium in de volle zon valt het wat dood, ook dankzij microfoonproblemen.

Gelukkig kreeg Lowlands 2023 met Billie Eilish het spetterende einde dat het verdient.

