Bilal Wahib wordt aan de schandpaal genageld, maar grotere problemen blijven ongemoeid

Acteur en muzikant Bilal Wahib ging donderdag toch niet naar Beau, om het door hem gemanipuleerde jongetje (12) niet nog meer te beschadigen. Beau van Erven Dorens had online al het verwijt gekregen dat hij vooral hoge kijkcijfers wilde. Het belang van het kind werd vooropgesteld en het item ging niet door: heel goed.

Toch geeft het een bijsmaak dat een talkshowhost niet de kans krijgt iemand die een grove misstap heeft begaan en al publiekelijk berecht is, journalistiek aan de tand te voelen. Wie zegt dat Van Erven Dorens de acteur een gespreid bedje zou bieden, zoals Lucky TV aan het eind van Beau insinueerde? Maker Sander van de Pavert bewerkte een liedje van Wahib tot de tekst: “Mag ik bij jou huilen in je talkshow? Het spijt me zo, kan jij me redden Beau? (…) Ik zweer, het was een grap geen kinderporno.”

Houd dan je rug recht

Ook dit clipje wordt weer verguisd, omdat de namaak-Wahib nu Beau vraagt om zijn ‘piepelientje’ te laten zien. En wat gebeurt er: RTL haalt het – eigenlijk kritische – clipje van terugkijkplatform RTL XL af. Bedenkelijk. Laatst nam RTL al afstand van Martijn Konings ­beledigende woorden aan Thierry Baudet. Om nu de volgende creatie van een komiek snel weg te poetsen: daar klopt iets niet. Houd dan je rug recht.

We moeten makers koesteren die zich nog over precaire onderwerpen durven uitspreken. Of is RTL nu ook bang om zelf commercieel gecanceld te worden, net als Wahib? Straks rest ons een vlakke samenleving die geen spiegel meer wordt voorgehouden.

Ook die persoonlijke jacht op het individu smaakt bitter. Aan beide kanten van dit schandaal ligt een pad vol scherven: natuurlijk bij het jongetje maar ook bij Wahib zelf die al zijn werk en professionele waardering kwijt is. Van zorgeloze bengel met een ruw blinkend talent, tot iemand die moet uitkijken voor woedende ‘pedojagers’. Ik kan me voorstellen dat in deze zaak nu twee jongens met rode ogen de gordijnen niet meer opendoen: een van 12 en een van 22 jaar oud.

Landbouwgif

De snelle ‘kill’ van een individu is misschien bevredigend voor de woedende online-hordes, maar over veel grotere schade in Nederland hoor je ze niet. De verdwijnende biodiversiteit en de macht van landbouwgifproducenten, om maar wat te noemen, is voor hen geen scheldonderwerp op Twitter. Te complex voor 280 tekens.

Zembla onderzocht donderdag in De uitgeputte bodem; het grote geld de lobby van grote producenten van landbouwgif, krachtvoer en kunstmest. Ze doen mee met het sectorbrede Deltaplan Biodiversiteitsherstel, maar onder de toonbank vergroten ze hun afzetmarkt en verschralen de bodem, waardoor die nog meer middelen nodig heeft om wat te laten groeien. Voor de export, grotendeels.

Dit slaat mij murw. Ik heb net extra dure biologische bloemzaden gekocht voor een strookje gifvrije wildebijenbloemen, terwijl de boeren in de buurt pesticiden het land op rijden.

Zembla gaat alle belangen na, van natuurorganisaties en boeren tot de Rabobank, grootste financier van de intensieve landbouw. Die hield bij het Klimaatakkoord in 2018 zelfs een onafhankelijk onderzoek naar inkrimping van de veestapel tegen, bleek uit een lobbybrief. Er moet nog veel gebeuren om de Nederlandse verschraalde bodem te redden, en een beetje publieke verontwaardiging zou hier zeker helpen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.