Bilal Wahib wil zijn fans terug, maar zij hem ook? ‘Ik heb mezelf vergeven’

Zanger en acteur Bilal Wahib maakt een comeback, een jaar nadat hij werd gecanceld. ‘Waar zou ik nu zijn als ik het niet had gedaan? Dat zal ik me altijd afvragen.’

“Welkom! Bilal begint net aan een doorloop, hopelijk heb je even?” Op het geplande tijdstip voor het interview repeteert Bilal Wahib nog volop met zijn band voor hun aanstaande show in de Gashouder in Amsterdam. Interviewer en fotograaf worden een uur lang getrakteerd op een generale repetitie, waarbij Wahib ook zijn publieksinteractie oefent.

“Dames en heren, bij deze wil ik allemaal lichtjes zien, duizend lichtjes, doe alles aan”, roept de zanger tussen twee nummers naar de paar crewleden in de repetitieruimte. Manager Boris de Krom zet de zaklamp van zijn smartphone aan en houdt die omhoog. Op het eind moet de toetsenist lachen om hoe lang Wahib in het opberghok staat te wachten voor de toegift: debuuthit Tigers.

“Dit zijn mijn broeders”, vertelt Wahib na afloop over zijn muzikanten. “Ik wilde expres donkere bandleden, die hebben voor mijn gevoel meer de groove – je hoort de cultuur in hoe ze de muziek spelen. We voelen elkaar aan en kunnen ook grapjes met elkaar maken. Ik voel me op m’n gemak bij hen.”

Verbannen

Gemak sprak het afgelopen jaar niet vanzelf voor de 23-jarige artiest en acteur. Wahibs rijzende ster viel plotsklaps uit de lucht nadat hij in maart 2021 een minderjarige jongen zo ver had gekregen om zijn piemel te laten zien tijdens een livestream op Instagram. Van de ene op de andere dag lag het leven van de jongen aan diggelen, en dat van Wahib zelf ook.

Alle prestige – hits, een Gouden Kalf, rollen in Mocro Maffia en de romantische komedie Meskina – maakte plaats voor een arrestatie, bedreigingen, levenslang ballingschap van Instagram. Plus een verpletterend schuldgevoel. Niet alleen vanwege wat hij die jongen had aangedaan, ook vanwege zijn familie.

“Mijn moeder werd elke dag gebeld door vriendinnen over wat er aan de hand was. Ik was continu op tv en in de krant. Het was heel naar voor haar om mee te maken. Zonder het te willen sleurde ik haar mee in mijn falen.”

Tegelijk was het zijn familie die hem, samen met een aantal oude vrienden, licht aan het einde van de tunnel liet zien. “Zij hebben me echt gesteund. De vrienden die erbij waren gekomen toen ik faam en geld kreeg gingen weg, maar de mensen die er altijd al waren, die bleven. Als het kon zou ik het allemaal terugdraaien, maar ik heb er wel wat van geleerd.”

Vergeven

Wahib moest ook leren omgaan met haat. Kort nadat hij in de fout ging durfde hij de deur niet uit omdat hij doodsbedreigingen kreeg. En nog steeds krijgt hij bij sommige optredens biertjes naar zijn hoofd gegooid door mensen die hem niet moeten. “Er zullen mensen zijn die langer de tijd nodig hebben om mij te vergeven. Die tijd heb je, we leven in een vrij land. Ik vind het niet erg meer.”

Heeft hij zichzelf eigenlijk al vergeven? “Ik heb mezelf vergeven op het moment dat ik met de ouders heb gesproken en we ergens op uit zijn gekomen – ik mag niet vertellen waarop. Toen dacht ik: ik heb nu alles gedaan wat ik kon. Sindsdien denk ik er nog elke dag aan, maar het heeft niet meer de overhand. Ik kan weer slapen en m’n koffietje drinken zonder dat m’n handen trillen.”

Of hij veranderd is door wat er is gebeurd? “Niet als artiest, maar persoonlijk heeft het wel een paar lessen opgeleverd. Ik heb een iets dikkere huid gekregen en ben denk ik ook wat bedachtzamer geworden.”

Volwassen

Niet dat hij uitontwikkeld is. “Ik denk dat ik nog veel volwassener moet worden. Ik ben pas 23, dus dat komt met de jaren. Ik hoop dat ik ook nog tien jaar mag leven en dan kan zeggen: toen was ik nog wel echt jong. Maar ik heb, denk ik, wel een stapje gemaakt. Als je me twee jaar geleden had gesproken, had ik alles gezegd wat er in me opkwam. Nu denk ik even twee keer langer na voordat ik antwoord geef.”

Wahib was nog niet heel bedachtzaam toen hij vorig jaar uithaalde naar zijn platenlabel, Top Notch. Na het voorval op Instagram had Top Notch verklaard ‘per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen’. Wahib was kwaad dat het label niet eerst met hem had gepraat. “Voer eerst een gesprek, daarna mag je zeggen wat je wilt”, zei hij in een interview.

“Dat was nog een beetje die kleine Bilal van vroeger”, zegt hij nu. “Er werd mij een vraag gesteld en ik reageerde vanuit m’n emotie. Maar Top Notch en ik hebben het laatst met elkaar uitgepraat. Ik vind dat ik een tweede kans verdien, dus waarom zou ik hun geen tweede kans geven? We hebben allebei onze excuses aangeboden en elkaar vergeven.”

Voldoening

Een tijdje terug was het de vraag of het publiek hem ook zou vergeven. Onderweg naar optredens nam hij in de auto rampscenario’s door met zijn tourmanager, Iliass Ojja. “Wat als mensen weglopen? Wat als je twintig bier naar je kop krijgt? Maar die eerste paar shows gingen heel lekker. Na afloop zaten we wel twee uurtjes met een glimlach naar huis te rijden omdat er niks was misgegaan.”

Een flinke opluchting voor iemand die het liefst blijft ‘optreden tot m’n stem het begeeft’ en ‘acteren tot ik doodga’. “Ik weet niet wat ik in plaats hiervan zou doen. Ik zou kunnen ondernemen zodat ik vast geld heb, maar je moet ook met vreugde naar je werk kunnen gaan. Als ik kijk naar wat oudere zangers als Thomas Acda of Anouk, denk ik: dat wil ik ook.”

In feite is zijn carrière als optredend artiest ook pas net begonnen. “Mijn allereerste show was kort voor corona. Tijdens de pandemie deed ik nog veel shitshows – ik bedoel zítshows. Al waren het eerlijk gezegd ook wel shitshows, want we mochten niet dansen en ik had alleen máár muziek om op te dansen.”

Volgepland

Op Paaspop speelde hij laatst voor het eerst met de band. “Ik was heel zenuwachtig. Als één iemand een foutje maakt, kan iedereen uit z’n concentratie raken. Maar uiteindelijk was het heel tof. Ik zag veel mensen die ik lang niet had gezien. Lichtmannen en andere mensen die je alleen ziet als je werkt. Dat je denkt: wow, jij bent er ook nog gewoon.”

Nu heeft hij, pas een paar maanden nadat hij voorzichtig weer stappen begon te zetten, een bomvolle concertagenda. Een half jaar geleden zei hij nog dat hij in 2022 een baby wilde met zijn vriendin Sophie Keizer, maar die plannen moet hij wat uitstellen. “Ik wil haar natuurlijk wel helpen met het opvoeden van ons baby’tje, en ik zie dat m’n agenda op dit moment te vol is om dat te doen. Maar zeg nooit nooit, ik wil heel graag kinderen.”

Hoe goed het ook gaat, Wahib zal altijd een ‘als’ in zijn hoofd hebben. “Wat als ik het niet had gedaan, waar zou ik dan nu zijn? Maar ik ben zeker enthousiast over de toekomst. Sommige mensen haten me, sommige mogen me, maar het belangrijke is dat ik er zelf weer helemaal in geloof. Als je er zelf in gelooft, dan hoeft niemand anders in je te geloven.”

Bilal Wahib speelt op diverse evenementen tijdens Koningsnacht en -dag. Op zaterdag 30 april staat hij met zijn band in de Gashouder in Amsterdam. Info op bilalwahib.live.

