Bij Wim T. Schippers is alles een feest van verwarring

Zijn werk noemt hijzelf ‘waarachtig oninteressant’, maar baart altijd opzien. Multikunstenaar Wim T. Schippers wordt 80, tijd voor een terugblik met mensen die met hem hebben gewerkt. ‘Jammer dat er vandaag de dag voor jonge Wim Schippertjes geen ruimte meer is op de tv.’

“Wat, ik, 80?” Er werden meer artistieke grootheden 80 de laatste tijd, neem Paul McCartney deze maand, en eerder Barbra Streisand, Bob Dylan. En ja, ook Wim Theodoor Schippers (Groningen, 1942) wordt 80, op 1 juli: de programmamaker, (stem)acteur, schrijver, presentator en beeldend kunstenaar wiens werk nog steeds inspireert en het leven een beetje doet relativeren.

Aandacht voor zijn 80ste vindt hij moeilijk, want hij is nog volop bezig. Toch werkte hij mee aan de tv-documentaire 80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers van komiek Ronald Snijders, die op 30 juni te zien is. Maar eigenlijk heeft hij niks met die ‘jubileumgebonden belangstelling’. Tegen de VPRO Gids zei hij: “Waarom? Ik heb nog zoveel niet gedaan. En er zit ook geen lijn in en het vliegt alle kanten op. En waarom geen gedoe toen ik 71 of 75 werd?”

Het liefst werkt hij nu in alle stilte in zijn atelier. Zoals hij begin jaren zestig ook begon: met het maken van beeldende kunst. Op kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn dezer dagen een wandobject en verschillende sculpturen te zien uit de periode 1962-2016.

Ook al wordt Wim T. Schippers beschouwd als een van de invloedrijkste conceptuele kunstenaars van Nederland, hijzelf ziet kunst vooral als gekkigheid. Het gaat hem om het idee, of het nou uitvoerbaar is of niet.

Oh ja, en vraag nooit waar kunst over gaat. Want over een boom die je ziet, zeg je toch ook niet: waar gaat die over? Niet doen, nooit vragen. Het is wat het is, vindt Schippers. Door hem weten we ook dat we ons nergens hoeven te vervelen. In een kale wachtkamer bij de dokter kun je je altijd nog concentreren op de barsten in de vloer. Die prachtig kunnen zijn.

Zijn staat van dienst is lang. Zo schreef hij meer dan veertig toneelstukken, hij maakte zeven jaar lang het radioprogramma Ronflonflon met Jacques Plafond en bedacht in 1969 de wereldberoemd geworden Pindakaasvloer: een groot vlak op de vloer waarop 1100 liter pindakaas was uitgesmeerd.

Rond die tijd maakte hij ook een stoel bekleed met bami uit blik en een tafel met doperwtjes. Het alledaagse, het banale, het onaanzienlijke, dat is wat hij graag uitvergroot. En de commotie erover is onderdeel van het kunstwerk, vindt Schippers.

Aan zes mensen die met hem hebben gewerkt, stelden we de vraag wat voor hen het belangrijkste is wat Wim T. Schippers tot nu toe heeft gemaakt, wat hen het meest heeft geraakt.

Bob Bronshoff Beeld Ronald Snijders

Ronald Snijders, komiek en maker van de VPRO-documentaire 80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers:

“Waar alles van Wim T. al in zat, was het A-dynamisch manifest, dat hij precies zestig jaar geleden met beeldend kunstenaar Ger van Elk opstelde. Het was voor de wereld destijds de kennismaking met zijn kunstenaarschap, maar is voor mij nog steeds de ideale ingang tot zijn werk: de uit alles herkenbare tegendraadse blik waarmee hij tot uitvoerbare en niet-uitvoerbare ideeën komt, zijn hang naar ‘de waarachtige oninteressantie’, het expres saaie, het lompe, het absurde en onhandige.

Hij pleit in dat manifest voor de bouw van ‘reusachtige meubelen die boven openbare gebouwen uitrijzen’, ‘kuilen placeren ter bemoeilijking van het betreden van diezelfde gebouwen’ en ‘een reusachtig kleed breien dat zo groot is dat je het als slabbetje aan de wereldbol kan hangen’.

Uit die geest komt ook zoiets raadselachtigs en plagerigs als een pindakaasvloer voort of een toneelstuk met zes Duitse herdershonden als acteurs. Een mentaliteit die aanzwengelt dat er met een beetje fantasie nog veel meer mogelijk is, als je, zoals hij in al zijn werk doet, de (in-)consequenties van de absurditeit van het leven vrolijk doorvoert.”

Paul Haenen Beeld ANP Kippa

Paul Haenen, acteur en programmamaker, de stem van Bert naast Ernie (Wim T. Schippers):

“Het tv-programma Hoepla, waarvan Wim een van de belangrijkste makers was, was revolutionair, geestig en kunstzinnig. En natuurlijk het flesje limonade gazeuse dat hij in 1961 in zee bij Petten leegde en waar een tv-verslag van kwam, hij noemde het zelf een ‘waarachtig oninteressant feit’. De gigantische stoel in het Vondelpark was ook opzienbarend, hij was de eerste Nederlandse kunstenaar die een gebruiksvoorwerp uitvergrootte.

En Wim en ik zijn natuurlijk de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat – de NPO zegt dat het ‘tijdelijk’ gestopt is. Daar hou ik ze aan. Jammer dat er vandaag de dag voor jonge Wim Schippertjes geen ruimte meer is omdat de Nederlandse tv dichtgetimmerd is en alleen kunst die de netmanager zint de ruimte krijgt. Misschien moet er eens een rechterlijke uitspraak komen over het verstikkende culturele klimaat in de media. Zo!”

Kenneth Herdigein Beeld Jean-Pierre Jans

Kenneth Herdigein, acteur, speelde in stukken van Wim T. Schippers:

“Ik mocht als kind niet naar de programma’s van Wim T. Schippers kijken, omdat die verderfelijk zouden zijn. Maar ik keek toch. Want geconfronteerd met Wim T. kun je alleen maar intelligenter heengaan.

De grootste impact op mij had de VPRO-serie Op zoek naar Yolanda in 1984. En niet alleen omdat ik in die serie de hoofdrol had. Maar vooral omdat het de eerste Nederlandse tv-serie was waarin een acteur van Surinaamse komaf de hoofdrol speelde. Zonder dat het voor de rol iets uitmaakte dat hij Surinaams was. Hij hoefde ook geen zwarte familieleden te hebben enzo.

Datzelfde deed Wim in We zijn weer thuis. Een tv-serie waarin we broers (Wim T., Dick van den Toorn en ik) van één moeder (Truus Dekker) speelden. Daarna heb ik er steeds voor moeten vechten om rollen te spelen zonder dat mijn kleur bepalend was. Wim T. werd een vriend voor het leven.”

Vrouwkje Tuinman Beeld Luuk Huiskes

Vrouwkje Tuinman, werkte met Ingmar Heytze aan een boek over Wim T. Schippers’ taalvernieuwing:

“Een van de essenties van zijn oeuvre is dat er verbintenissen zijn tussen alle genres waarin hij werkt. Er bestaan lijnen die altijd terugkomen, soms in zijn beeldende kunst, dan weer in het theater of in een lied. Bijzonder daarbij is dat hij op tijd lijkt te kunnen beslissen in welke vorm hij zijn gedachte giet, waarom het een object moet zijn en niet een dialoog, of andersom.

In 2016 mocht ik mee naar de voorbereiding van een overzichtstentoonstelling van zijn werk in Bonn. Tot kort voor de opening was hij op een keukentrap bezig de stukken, waarvan de verzekering hem toestond er nog aan te komen, bij te werken. Heel doelgericht en perfectionistisch, en tegelijkertijd blijkbaar in het besef dat die ‘volmaking’ maar tijdelijk was.

Thuis heb ik een vroeg papierwerk van hem: Lekkere zuurtjes, een portret van iets ogenschijnlijk onbeduidends, snoepjes, waar toch het hele leven in zit. Ik kocht het bij een veilinghuis en het arriveerde in een lijst die volledig aan gruzelementen was. Misschien was er onderweg een boekenkast op gevallen, ik weet het niet, maar het was passend.”

Colin Huizing Beeld Judith Jockel

Colin Huizing maakte als conservator in 2019 een expositie over Piero Manzoni en geestverwanten (zoals Wim T. Schippers) in het Stedelijk Museum Schiedam:

“Wim maakte speciaal daarvoor een ronde versie van zijn pindakaasvloer. Het was een perfecte ronde cirkel waaruit op zijn verzoek een kwart was weggelaten zodat de vloer zich kon schikken naar een aanwezige pilaar in de ruimte. Naast de pindakaasvloer stond een vitrine waarin elke dag opnieuw de krant van die dag werd gelegd: heel hedendaags.

Wim opende ook de tentoonstelling. Hij hield geen rede, maar liet het publiek in verschillende toonaarden zingen, waarmee de expositie was ingewijd.

Hij is een van de meest oorspronkelijke Nederlandse kunstenaars die bestaande opvattingen over wat kunst is, óf kan zijn, heeft opgerekt. Zijn werk sloot nauw aan bij de internationale Fluxusbeweging. Mijn favoriet is zijn leeggieten van een flesje limonade gazeuse in de zee bij Petten.

Wim T. Schippers reikt door zijn vele activiteiten verder dan kunsthistorische kaders. Zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur is nauwelijks te bevatten.”

Fay Lovsky Beeld

Fay Lovsky, zangeres en componiste, begeleidde hem als presentator van de Nationale Wetenschapsquiz met het Max Planck Trio:

“Ik herinner me dat een karretje in beeld moest worden geduwd, waarbij Wim T. aandrong op een overdubgeluid van irritant piepende wieltjes. Dat leek raar en drammerig, maar het was geweldig: wetenschap die even ten prooi viel aan lulligheid.

Zijn werk raakt me door zijn wonderlijkheid of het buiten alle hokjes denken, zoals zijn briljante monument voor de verdronken kerktorenspits, Torentje van Drienerlo, in de vijver op de campus van de Universiteit Twente. De raadselachtig zwevende steen voor de TU Delft.

Al is hij geen wetenschapper, ik zie hem als een soort Ig Nobelprijs-winnaar, die parodie op de Nobelprijs, voor raar werk dat je laat giechelen, maar dat bij even doordenken wel degelijk de spijker op de kop blijkt.”

De VPRO-documentaire 80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers is op 30 juni om 22.20 uur te zien op NPO2.

