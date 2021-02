Bij wijze van experiment trad Guido Weijers eindelijk weer op: ‘Hopelijk zijn we vandaag deel van de oplossing’

Cabaretier Guido Weijers mag op deze zaterdagmiddag in het Beatrixtheater in Utrecht bij wijze van experiment maar liefst vijfhonderd toeschouwers ontvangen. Hij geeft er een ‘Masterclass geluk’ onder de vlag van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, de overheid en de evenementenbranche om te onderzoeken wat er misschien toch mogelijk is in coronatijd.

De bezoekers zijn ronduit uitgelaten over deze unieke kans op vertier. “Het eerste verzetje in een jaar!” roepen Eveline de Romijn (31) en haar vriend Rense Assies (35) bijna in koor als hun gevraagd wordt waarom ze hier zijn. Guido Weijers-fans zijn ze niet eens zozeer. Normaal gesproken gaan ze vooral naar festivals, maar ‘in deze tijd pak je alles aan’.

Iedereen moet wel in zijn eigen bubbel blijven. Dit evenement kent er drie: een blauwe, een gele en een groene, bestaande uit respectievelijk 250, 200 en 50 personen. Iedere bubbel heeft zijn eigen ingang en condities. Zo zijn de zitplaatsen in de gele bubbel voorzien van spatschermen, maar hoeven de deelnemers geen mondkapje op. Ook mogen ze in de pauze een drankje halen in de foyer. De blauwen hebben minder geluk. In de grootste bubbel krijgen de bezoekers vooraf een tasje met consumpties mee de zaal in en worden ze geacht om tijdens de pauze op hun plaats te blijven zitten.

Het gedrag van alle deelnemers wordt nauwkeurig gemonitord middels een persoonlijke tag die om de hals hangt. Hoeveel contact hebben ze met anderen en hoelang? Wat is het effect van bijvoorbeeld die spatschermen? Om tot valide resultaten te komen, dienen de bubbels gedurende het evenement strikt van elkaar gescheiden te blijven.

Al die moeite wordt gedaan zodat de cultuursector snel weer van het slot kan, ongeacht de grillen van corona. Artiesten en podia hebben het immers zwaar, en anders hun publiek wel. Onder de bezoekers bevindt zich een flink aantal Randstedelijke dertigers, die hun gezellige culturele leventje het afgelopen jaar in rook op zagen gaan. Zij namen de verplichte PCR-test twee dagen voor én vijf dagen na de voorstelling graag op de koop toe. Alles voor een uitje.

Deel van de oplossing

De artiest van dienst kijkt vooral vooruit. “Hopelijk zijn we vandaag deel van de oplossing", zegt Guido Weijers aan het begin van zijn show. Wat volgt is geen cabaretprogramma, maar een theatercollege, waarin hij met behulp van een beetje humor en veel wetenschappelijk onderzoek de vraag probeert te beantwoorden wat de mens nou echt gelukkig maakt.

Het is een actueel thema, nu steeds meer Nederlanders ongelukkig blijken te worden van de coronamaatregelen, meer in het bijzonder jongeren. Uitdagend stelt Weijers de ook aanwezige cultuurminister Ingrid van Engelshoven dan ook voor om middelbare scholieren en studenten massaal naar het theater te sturen om zijn masterclass te volgen, ‘een win-win-win-situatie’.

Ongeacht de uitkomsten van het experiment, heeft deze middag de deelnemers in elk geval weer eens laten ervaren hoe het is om met zoveel mensen tegelijk in één ruimte te zijn, samen te lachen, de energie van een zaal te voelen. Charlotte Louwers, directeur van theater De Bussel in Oosterhout, is er na afloop nog helemaal vol van: “Zo heerlijk! Je voelt je echt onderdeel van iets. Ik heb me eraan gelaafd!”

Perspectief op betere tijden? Op deze zonnige februarizaterdag lijkt het er zomaar weer even te zijn.

