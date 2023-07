Bij popconcerten gaan we er steeds vaker bij zitten

Zitten op een stoel tijdens een popconcert, dat kan echt niet. Of: dat kon echt niet. Want wat is tegenwoordig te zien bij 20 procent van het aantal popconcerten in Nederland? Juist, zittend publiek. Die 20 procent is een forse groei vergeleken met 2008. Toen luisterde nog maar 5 procent van de popconcertbezoekers vanuit een stoel, zegt Martijn Mulder die vrijdag aan de Erasmus School of History, Culture and Communication promoveert op het belang van de popsector in Nederland. “Dus ongeveer een vijfde van alle popconcerten in Nederland vindt inmiddels plaats in een zaal van een theater of schouwburg waar je over het algemeen alleen zitplekken hebt.”

Mulder deed zijn onderzoek naar de periode 2008 tot 2019. Hij ontdekte dat de live-sector in die periode veranderde. “Die is volwassen geworden”. De toename van het aantal zitconcerten is daar een gevolg van.

Geen stinkende popzaal meer

“Meer zittend publiek komt natuurlijk doordat bezoekers ouder zijn geworden. De zeventigers van nu zijn de eerste generatie die is opgegroeid met popmuziek. Zij willen niet meer in een stinkende popzaal staan, maar willen wel naar een theater waar zij kunnen zitten.”

Het zijn niet alleen de ouderen die voor zitplekken kiezen. “Jongere popartiesten met een jong publiek kiezen soms ook voor een theatertour, omdat ze voor de afwisseling akoestisch willen spelen of een keer in een setting waarin mensen kunnen zitten en luisteren.”

Net als het publiek en de artiesten is de popmuziek zelf ook ouder geworden, zegt Mulder. Wat in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog een tegenbeweging van de jeugd was, is nu een grote, commerciële sector. Dat is terug te zien in de optredens. een artiest die zwaar onder invloed op het podium staat te lallen, hoort niet meer thuis in de huidige popscene.

Net als een klassiek concert

Mulder: “Een popconcert is over het algemeen enorm geregisseerd en vooraf uitgedacht, tot en met de kleinste details. Zelfs het grapje dat artiesten naar het publiek maken en hoeveel nummers ze in de toegift spelen: alles staat van tevoren al vast. Ze lijken daardoor meer op klassieke concerten. Ook al omdat ze worden gehouden in nieuwe, grote zalen met een goed geluid.”

Het aantal concerten en festivals is de laatste jaren gestegen, maar dat leidt niet tot een verzadiging bij het publiek. De vraag naar live-optredens is toegenomen doordat zowel jong als oud naar popmuziek luistert. En doordat “mensen tegenwoordig meer belang hechten aan beleving”, zegt Mulder.

“Als mensen naar Lowlands gaan of een ticket voor een concert van The Rolling Stones, Bruce Springsteen of Harry Styles kopen, dan weten ze vooraf dat het goed wordt. Ze zijn bereid veel geld uit te geven voor zo'n beleving. Een derde factor die bijdraagt aan de toegenomen vraag naar live-optredens, al heb ik dat niet zelf onderzocht, is de invloed van streaming. Dat wij muziek van alle artiesten gratis of voor relatief weinig geld kunnen beluisteren via bijvoorbeeld Spotify, leidt er toe dat mensen deze artiesten ook live willen zien.”

Tijdens zijn promotieonderzoek kwam Mulder nog twee opmerkelijke ontwikkelingen tegen. Zo zag hij in de database met 300.000 optredens die hij doorspitte dat tributebands in opkomst zijn. Dat heeft deels te maken met de oudere generatie popmuziekliefhebber ‘die bijvoorbeeld graag Beatles-tributebands ziet’. “Die mensen gaan dan naar The Analogues.”

Verschil binnen en buiten de Randstad

Een tweede ontwikkeling is dat de trends in de Randstad anders zijn dan in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. “De popcultuur is de spiegel van de samenleving. Ik heb een analyse gedaan van hoe de genres zich ontwikkelen in Nederland. Dan zie je met name in de Randstad een groei van zwarte muziekstijlen als hiphop en soul, maar ook van experimentele muziek en elektronische muziek. In andere delen van Nederland zijn de traditionele genres populair. Americana bijvoorbeeld, Nederlandstalige of Duitstalige volksmuziek en bluesmuziek in bepaalde delen van het land. De tributebands doen het er ook goed. Je ziet dus een andere groei in voorkeuren op verschillende plekken.”

