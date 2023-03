Bij Micha Wertheim wil ik de zaal uitlopen - maar u niet, hoop ik

Cabaretier Micha Wertheim krijgt de Oudejaarsconference! Een grote eer die hij onderkoeld in ontvangst nam, zondag, aan het eind van de tv-registratie van zijn voorstelling Voor heel even bij BNNVara. Hij deed alsof hij een appje kreeg met het verzoek. De omroep: “We zijn een beetje geschrokken van je idee. We hebben een ander idee!” Wertheim: “Wat dan?” “Zou je de Oudejaarsconference willen doen?” Wertheim: “Wanneer is dat?”

Hier springt een cabaretier een gat in de lucht, zou je denken. Maar Micha Wertheim zou zichzelf niet zijn als hij met een vormexperiment niet dat verwachtingspatroon ‘uitdaagde’, zoals kranten plegen te schrijven. Nu eens laat hij zijn voorstelling kapen door zijn vooraf opgenomen stem (Voor de zoveelste keer), dan weer komt hij helemaal niet opdagen en laat zich door een robotje vervangen (Ergens anders). Bij hem weet je: de gangbare codes gaan eraan.

Vanaf september begint hij met de try-outs voor oudjaar: Micha Wertheim – Voor twaalven. Zijn impresariaat Bunker Theaterzaken waarschuwt al: ‘Eindelijk is het zover, uw lievelingscabaretier, die door anderen niet begrepen wordt, maar die u wel kunt waarderen, mag het oude jaar afsluiten op NPO 1.’ Het grote publiek kon zondag op tv al met hem oefenen, en proberen zich van de meute te onderscheiden door hem wél te begrijpen en waarderen.

Hij rekt de grenzen van het geduld ruim op

Nou, ik besluit bij dezen om niet te voldoen aan het verwachtingspatroon daarbij, dat ik moet doen alsof ik zijn irritante vormexperiment van Voor heel even toch kan waarderen omdat ik bij de slimmen hoor. Geheel verklappen wil ik het concept niet, want hij had de theaterrecensenten ook al om discretie verzocht; anders valt de spanning van de voorstelling in duigen voor wie hem nog wil zien. (En tja, 165.000 kijkers op tv zijn er nog niet veel).

Laat ik zeggen dat hij op toneel gebeld werd en rustig een tijdje met overslaande stem in gesprek bleef. Hij rekt de grenzen van de fantasie én het geduld van zijn kijkers ruim op.

Voor de zekerheid noemt hij zichzelf ‘een cabaretier die al jaren zijn gebrek aan fantasie maskeert door zich te verschuilen achter vormexperimenten’. Dat is in metahumor weer geniaal natuurlijk, omdat hij zijn bizarre gedraaide wereld zelf bedenkt.

Vindt het publiek dat leuk? Dat blijkt bij hem dus irrelevant. Zoals het Kunst betaamt, mag het schuren; de realiteit schuurt ook. We vergeten de Holocaust, brengt hij te berde. We praten door elkaar heen. We noemen cabaretiers belangrijk voor het maatschappelijke debat, maar laten hen ‘in de allergrootste crisis die Nederland de laatste 75 jaar is toegevallen’ als allerlaatste pas weer aan het werk.

Goede punten. Maar komt die inhoud wel aan als de vorm je toenemend ergert? Ik weet hoe ik deze voorstelling zelf onlangs in de zaal ervoer, en nu op tv weer. Ik kreeg van die trekkende, gespannen snaren in m’n benen. Ik schoof op mijn stoel. Speelde met de gedachte om weg te lopen, wat ik mensen in de tv-registratie ook echt zag doen. Op tv rekte hij de vorm nóg verder op: hij liep van het podium en zette zijn gesprek achter de coulissen voort.

Toch ben ik benieuwd wat voor mindfuck hij gaat bedenken om het jaar mee uit te luiden. Heb ik er zin in? Nee. Geef ik mijn avondje gezelligheid met vrienden ervoor op? Zeker niet. Ik hoop u wel.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.