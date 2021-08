Bij Media Inside kunnen ze het: zeiken zonder de zeikerd te zijn

Deze zomer is als een natte krant, maar de terugkomst van Media Inside (BNNVara) maakt veel goed. Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen zijn weer terug op tv – die laatste nu mét gezicht in plaats van als plant of oude hond in wijlen De Vooravond. Het is pure ontspanning om te luisteren naar hun geneuzel over programma’s en de mediageilheid van mensen. Bij hen komt daar de blijde verwachting bij van toekomstige grapjes, van snoeiharde analyses over zaken als RTL’s zomerhit B&B Vol Liefde (‘een mannenpestprogramma’), en van tientallen speldenprikjes opzij die verraden dat de twee vrienden weten waarover ze spreken. “Knállen met die shaoow”, knauwt Groenteman expres bekakt.

Media Inside gaat best ergens over, in ­onze mediacratie. De politiek slaat zijn tentakels flink uit naar programma’s als Op1, bleek vrijdag in de eerste nieuwe aflevering. Te gast waren BBB-Kamerlid Caroline van der Plas, die zich geestig en gevat weer als kordaat boerentype presenteerde, zonder overigens enig inhoudelijk verhaal te kunnen doen. En opiniemaker Talitha Muusse, die al na drie maanden Op1 verliet als ­presentator. Ze had te veel politiek getwitterd, en wie een stem in het debat wil zijn, snijdt nu eenmaal de weg af voor bepaalde gasten en onderwerpen.

Moet je niet willen als professioneel talkshowhost, denk ik. Op die positie moet je iederéén kritisch ­benaderen, vanuit neutrale positie. Niet dat dit aspect aan bod kwam aan de lollige tafel van Media Inside; ze mocht gewoon leeglopen over het fiasco.

‘Intimiderend krachtenveld’

Na haar tweets over het ‘functie elders’-debat in april had KRO-NCRV haar gezegd: “Er komen vanavond VVD’ers aan tafel, wil jij twintig minuten je mond houden? Dan knippen we je ook uit beeld.” Dat was haar te gortig en ze stapte zelf op, vertelde ze. Twee maanden eerder had ze een vertrouwenspersoon gesproken over het ‘intimiderende krachtenveld’ dat ze voelde. Redacteuren zouden haar hebben geappt dat “sommige partijen niet zo blij waren met haar als presentator. Dus houd je gedeisd.” Schandalig, vond ook Marcel van Roosmalen. Caroline van der Plas: “Is dat idee van je mond houden vanuit de politiek gekomen?” Muusse vertelde hoe partijen continu gasten en ­onderwerpen aandragen. “Dan is het aan de omroep om de dikke middelvinger op te ­steken”, zei ze, implicerend dat dat niet ­gebeurde.

Caroline van der Plast was de eerste gast in de nieuwe reeks 'Media Inside'. Beeld

Ze hadden haar te kritisch en verstorend gevonden, analyseerde ze. “Het is niet de eerste keer dat ik hoor dat ik vervelend ben”, lachte ze met een zweem van trots. “Nou ik vind je tot nu toe heel aangenaam hoor”, droop het van beide mannelijke kanten van de tafel.

Ze kunnen zo geestig, scherp, bevrijdend en goed geïnformeerd zeuren, deze twee, maar nu even niet. De kijker bleef zitten met kritische vragen. Ze wás misschien ook te groen begonnen, en arrogant; was zij beter dan Sven Kockelmann die geen politieke kant kiest? Ze hád misschien ook niet door dat de rollen van presentator en opiniemaker elkaar tegenwerken. Daar had ik haar antwoord op willen horen. Maar och, het was wel vrijdagavond.

Bij de volgende onderwerpen over ­bizarre programma’s die samen een ‘kijk, de mens’-indruk gaven, ging de glimlach niet meer van mijn gezicht. Wat kunnen zij helend zeuren. Dan heb je het zelf altijd nog een stukje beter, denk je, en je gaat relaxed het weekend in.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.