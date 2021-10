Bij Mahlers symfonieën geldt voortaan: je hebt vóór Currentzis en na Currentzis

Klassiek MusicAeterna/Teodor Currentzis, Concertgebouw (gezien: 5 oktober) Mahler ★★★★★

Wie nu nog beweert dat Teodor Currentzis een charlatan, ijdeltuit of een snel overwaaiend en overgewaardeerd fenomeen is, zal het lastig krijgen. Na Currentzis’ spectaculaire en ongehoorde interpretatie van Mahlers Vijfde symfonie in het Concertgebouw, waar Mahlers geest nog rondwaart, is er in die roemruchte zaal voortaan een waterscheiding in de uitvoeringsgeschiedenis van Mahler. Je hebt nu vóór Currentzis en na Currentzis.

Maar zelfs de Grieks-Russische dirigent is niks zonder de fabelachtige musici van zijn musicAeterna. En daarom was het niet minder dan terecht dat Currentzis bij het tumultueuze slotapplaus eerst de solotrompettist naar voren riep en daarna de solohoornist. Onvervaard, roekeloos zelfs, hadden zij zich in hun noten gestort, en altijd was daar het perfectionisme dat aan dit orkest kleeft. Alle musici van dit unieke orkest, die de hele symfonie staande speelden, kunnen niet anders dan voor 200 procent toegewijd zijn aan deze noten én aan de dirigent die dat perfectionisme van hen verlangt.

Vol overgave spelen als beesten

Een bekende violiste die dinsdagavond in de zaal was, en die wel wat gewend is, had het na afloop over ‘tranen van geluk’. Zij had in het orkest nergens ‘passagiers’ ontwaard (mensen die daar toevallig zaten), maar ‘louter musici die met volle overgave speelden als beesten’. En gelijk had ze. Er kan niet anders dan buitensporig veel gerepeteerd zijn.

In het Concertgebouw bleven de zaaldeuren tot twintig minuten voor aanvang dicht, omdat er nog steeds gerepeteerd werd. Ondanks die ijzeren discipline klonk het nergens als een exercitie, maar altijd spontaan en dynamisch. En er is geen orkest dat zo’n breekbaar pianissimo voor elkaar krijgt als dit. Zo zacht was het begin van het tweede deel dat overal in de zaal de gehoorapparaten gingen piepen omdat ze geen signaal meer oppikten.

Intrigerende soundscape vol vogelgeluiden

In tegenstelling tot wat men van Currentzis denkt, was zijn Mahler was niet supersonisch snel, eerder aan de langzame kant. Maar nergens verslapte de spanning en de detailwerking was ongeëvenaard. Het eerste deel was een toonvoorbeeld van hoe je een compositie helemaal ontleedt en toch bij elkaar houdt. In de climax daar, een enorme heksenketel aan geluid, maakte zich het trompetsignaal waarmee de symfonie begon los, en bleef alleen over. Wat een moment! Balans tussen de verschillende instrumentengroepen, overgangen, crescendi, versnellingen – werkelijk alles werd met meesterhand gerealiseerd. Hier klonk een Mahler zoals we die nog niet eerder gehoord hadden. Een nieuwe standaard.

Eraan vooraf ging een stuk waarvan de inkt nog nat was. De Oostenrijkse/Oekraïense componist Alexey Retinsky, momenteel composer-in-residence bij musicAeterna, maakte het half uur durende stuk Anaphora. Een intrigerende soundscape vol vogelgeluiden en met een prettig pingelende elektrische gitaar. Een vreemd soort almaar dalende muziek, beginnend met spannende lage fluiten en eindigend met slagwerkers die op verschillende formaten houten planken timmeren. Spannende muziek, en ook hier: perfectie. Een historische avond om niet licht te vergeten.