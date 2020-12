Bij Linda de Mol wil Rutte laten zien dat er geen taboe-onderwerpen bestaan

De minister-president samen met de koningin van de reisprogramma’s op de bank bij Linda de Mol. Het werd een meer dan onderhoudend anderhalf uur vol lachsalvo’s, hier en daar een vermoeden van een traan en soms de onvermijdelijke bijgedachte: misschien dat ze het samen onder de kerstboom best leuk zouden hebben, die Floortje Dessing en Mark Rutte.

“Ik ben niet de journalistieke interviewer, geen Jeroen Pauw, in de verste verte niet”, zei Linda de Mol vorige week over zichzelf in het Algemeen Dagblad. Maar dat de allround mediavedette ook een goede gespreksleider is, daarover geen twijfel bij de start van haar interviewreeks ‘Linda’s Wintermaand’, zondagavond bij SBS6. Of zou iedere ondervrager hebben gescoord, met die ongekunstelde publiekslievelingen Rutte en Dessing als gasten?

Wat je politiek ook van hem vindt, dat Mark Rutte een leuke vent is valt moeilijk te ontkennen. Met veel zelfspot en humor kan de minister-president terugkijken op al zijn blunders en onhandige momenten. Wat een pedant JOVD’ertje hij wel niet was. Dat hij een paar jaar geleden nooit Helmut Schmidt had moeten citeren (‘wie visioenen heeft, moet naar de dokter’) omdat hij het imago van de visieloze politicus nu nooit meer kwijtraakt.

Ook bij De Mol scheerde hij geregeld langs het is-het-wel-verstandig-dat-een-premier-zoiets-zegt-ravijn door smakelijk te vertellen over zijn stoere moeder, die hij tot op hoge leeftijd voorzag van sigaretten en jenever, en hoe ze daar 96-en-een-half jaar mee is geworden. Rutte excuseerde zich natuurlijk richting alle artsen van Nederland en waarschuwde ons burgers dit slechte voorbeeld niet te volgen.

Maar prettig, een minister-president die in een ontspannen setting zichzelf kan zijn.

De roze olifant in de studio

Net als Dessing ging hij zonder terughoudendheid in op “de roze olifant in de studio”, zoals De Mol het noemde: waarom hebben deze leuke en interessante mensen geen levenspartner? “Iemand die, als je ’s avonds moe thuiskomt, snapt dat je zo’n Griekse vakantiereis van de koning er echt niet bij wilde hebben?’” prikte De Mol raak bij Rutte.

Dessing vertelde hoe ze na een eerste slechte ervaring met samenwonen – op haar negentiende, met een oudere man, eigenlijk tegen haar zin – besloot nooit meer te doen wat iedereen doet qua huisje-boompje-beestje. Maar te gaan freewheelen. Rutte is schouderophalend, zo van “dingen lopen zoals ze lopen”. Vindt het onderwerp niet taboe, maar misschien vooral omdat hij vindt dat een premier geen taboe-onderwerpen mag hebben. Wellicht dat hij toch ooit “handje-handje op de bank zit”. “Maar ik ben niet zo makkelijk hoor, pff: daar kun je een aparte uitzending aan wijden.”

Dessing en Rutte zijn beiden Nederlanders uit de categorie ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Hoe Dessing, kijkend naar beelden uit 2016, nóg niet lijkt te geloven dat zij het is die daar de Televizierring in ontvangst neemt. Al dat succes, het is Floortje in Wonderland. Rutte die vertelt hoe hij in zijn woonplaats Den Haag blijft fietsen en wandelen zoals hij altijd deed. “Je wordt wat meer aangesproken, bijna altijd aardig. De meeste mensen gaan niet schelden, meteen. En anders vraag ik: “Lucht het op?”. Dat is dan meestal zo.”

Leuke mensen, mooi gesprek.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.