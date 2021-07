Bij deze tentoonstelling word je zelf onderdeel van het kunstwerk

Spiegels komen al eeuwenlang op allerlei manieren in kunstwerken voor. In Amersfoort toont een speelse tentoonstelling de veelzijdigheid van die reflecties.

Geen meubelstuk zo veranderlijk als de spiegel, dat ding dat sinds een jaar of zeshonderd bestaat uit glas met een laagje reflecterend metaal eronder – eerst was dat kwik, later zilver. Het toont ons immers de afbeelding van ons eigen gezicht, zonder enig medelijden, met alle emoties die we op dat moment ervaren. Kunstenaars maken al eeuwen gebruik van de spiegel. Voor het maken van zelfportretten, voor het laten zien van onverwachte hoeken, of om de toeschouwer onderdeel te maken van de kunst.

Of om zichzélf in het schilderij te verstoppen. Een van de bekendste versies van zo’n verstoptruc zit in het portret dat Jan van Eyck in 1434 van het echtpaar Arnolfini maakte. Aan de muur achter het paar hangt een bolle spiegel, en als je goed kijkt, zie je daarin niet alleen de ruggen van de echtgenoten, je ziet er ook de kunstenaar zelf in.

Huwelijksportret van Giovanni Arnolfini en Giovanna Cenami, 1434 (National Gallery Londen) Beeld National Gallery Londen

In Amersfoort is er een bonte verzameling spiegelkunstwerken bijeengebracht. Het portret van Van Eyck is er helaas niet bij, maar er is genoeg ander moois te zien. De tentoonstellingstitel, Mirror | Mirror. Reflect Yourself!, is om onduidelijke reden in het Engels. Het sprookje waar Spiegeltje spiegeltje vandaan komt, Sneeuwwitje, is toch Duits? Het is maar aan wie je je wilt spiegelen.

Van alles wat

De tentoonstelling is breed internationaal georiënteerd. Het gaat van prenten uit de zestiende eeuw tot supersonische kunstmatig-intelligente spiegels die alleen je spiegelbeeld tonen als je lacht. De tentoonstelling stuitert en kaatst alle kanten uit, iets meer focus was prettig geweest. Tegelijk kunnen die flitsen na al die kunstprikkel-loze maanden ook weinig kwaad.

Zo hangen er foto’s van George Hendrik Breitner, de schilder die eind negentiende eeuw spiegels bij zijn modellen zette om ze zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. De eerste foto’s werden ook wel ‘spiegels met een geheugen’ genoemd, zozeer leek de fotografie op de bekende weerspiegeling.

Dat die weerspiegeling niet altijd betrouwbaar is, laat kunstenaar Jasper Hagenaar zien, hij maakte in opdracht van KAdE een kunstwerk waarbij hij juist gebruik maakte van de vervormingen die een spiegel kan maken, de zogeheten anamorfose. Op het schilderij dat hij maakte zie je allemaal kromme lijnen, pas als je in de spiegelende cilinder kijkt die op het schilderij staat, verschijnt er een gewoon vierkant. Voer voor filosofen: schilderde Hagenaar een vierkant, of schilderde hij kromme lijnen?

Spiegels kunnen niet alleen onze blik sturen, ze leiden soms ook ons gedrag. Zo maakte ontwerper Gerjanne van Gink een spiegel die mensen met alzheimer kan ondersteunen bij alledaagse handelingen. In hun spiegel boven de wastafel zien ze iemand die zijn tanden poetst, haren kamt en handen wast, zodat zij, als automatisme, hetzelfde kunnen doen.

Een antropologische studie naar de selfie

Een heel ander aspect van sturing geven de selfies, de zelfportretten die mensen sinds een aantal jaar en masse op sociale media tonen. Kunstenaar Tanja Ritterbex maakte een jaar lang elke dag een selfie zónder zo leuk en zorgeloos mogelijk te kijken – huilend, of zonder make-up, zonder glimlach.

Van die foto’s maakte ze schilderijtjes, die ze vervolgens weer op Facebook postte. Ze noemt de reacties een antropologische studie: ze kreeg seksueel getinte opmerkingen, beledigingen, of zelfs blokkades vanwege deze ‘egotripperij’.

In de grote benedenzalen van het museum is er voor de bezoeker volop de mogelijkheid naar zichzelf te kijken via lachspiegels en minder vrolijkmakende vervormingen – het komt goed uit dat we in het museum geen mondkapje meer hoeven te dragen. De Deense kunstenaar Jeppe Hein maakte een zaalvullend mobiel van ronde spiegels, waar je tussendoor kunt lopen en die een andere bezoeker door een hometrainer-fiets kan besturen.

Iedereen is nadrukkelijk welkom bij de expositie. Er is een speciale kinderroute, ook buiten de kunsthal, en de spiegels zijn regelmatig op kindvriendelijke hoogte opgehangen.

Heel toepasselijk is daarom de film Svyato, die Victor Kossakovsky maakte van zijn zoontje en die niet alleen in de tentoonstelling maar ook online op YouTube te bekijken is. Kossakovsky bedekte de eerste twee jaar van diens leven alle spiegels in huis. Het moment dat het jongetje voor het eerst wél zijn spiegelbeeld zag, legde de kunstenaar met drie camera’s vast. Eén moment van aarzeling en verwarring, daarna kan het kind z’n ogen niet afhouden van dat wezen tegenover hem. Hij lacht. En de kunstenaar met zijn camera’s heeft zich voor één keer onzichtbaar gemaakt.

Mirror | Mirror. Reflect Yourself!

tot 29 augustus in Kunsthal KAdE in Amersfoort.