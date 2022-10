Bij de Televizier-Ring en in de talkshows klinken stemmen uit de marge het luidst

De samenleving hangt uit het lood, de televisie ook. Bij Jinek mocht woensdag Tweede Kamer-eenpitter Caroline van der Plas (BBB) eerst wat zeggen over Franse actrices en hun haarknip-solidariteit met Iraanse vrouwen. Daarna over het portret van Peter R. de Vries door diens ex-vrouw. Toen over de onrust om een filmpje van Jesse Klaver (GroenLinks), enthousiast napratend over het stikstofrapport van Johan Remkes (niet handig). En toen pas over het rapport zelf. Eén vrouw, vier meningen. De kleine stem die luid of slim van de zijlijn roept, krijgt de aandacht.

Nog zoiets. Donderdagavond is een klein en irrelevant programma opeens kanshebber op de grootste televisie-publieksprijs, de Gouden Televizier-Ring. Van de scherpe satire van Even tot hier snap ik het. Van de jeugdige spanning van Het Jachtseizoen (Stuk TV bij SBS6) ook wel, al zit Hunted (AvroTros) slimmer in elkaar. Maar realitysoap De Bevers, rond volkszanger John de Bever en zijn partner Kees Stevens (wie?), met hooguit vierhonderdduizend kijkers op het kleine RTL5? Soms begrijp je niet hoe zoiets doorstoot tot in het grote bastion.

Idem: het journalistieke ‘amateurisme’ van Ongehoord Nieuws (ON) bij de publieke omroep. Ze doen niet aan de moeilijke vakprincipes van één bron is geen bron, hoor en wederhoor plegen, verschillende kanten belichten, feiten van meningen scheiden. Inmiddels zegt zelfs hoofdredacteur Bert Huisjes van de rechtse omroep WNL dat ON niet in het bestel hoort. Hij wil die club er in het journalistiek overleg met de andere omroepen niet meer bij hebben, want dat werd al eens ruzie, vertelde hij vorige week bij NPORadio1. “De journalistiek is daar niet geborgd. Dit is meer een pamflet-achtig programma.”

Dat klopt. ON liet Thierry Baudet op 22 september gewoon komen oreren, na zijn spreekverbod in de Tweede Kamer om zijn suggestieve verband tussen Britse spionnenwervers en Sigrid Kaag aan Oxford. Verongelijkt sprak hij tegen ja-knikkende presentatrices over ‘een zwarte dag voor de democratie’. Overigens staat zijn speech integraal te lezen op de Forumwebsite, ongecensureerd, als in een vrije democratie.

Kon er in de chaos van waarheidsrelativisme en fake news-beschuldigingen ook maar een soort Remkes zijn. Iemand met gezag bij allen, die boven de partijen uitstijgt en hoofd- en bijzaken scheidt.

Ondertussen moeten we maar proberen om alles van zoveel mogelijk verschillende kanten te bekijken. Dinsdag bij documentaire Een gat in mijn hart van Omroep Zwart-oprichter Akwasi besefte ik hoe weinig de zwarte mensen in de Bijlmer zijn gehoord, over hoe het met hen ging na die vliegramp van 1992.

Rapper Akwasi was zelf vierenhalf jaar oud toen zijn buurt in een vlammenzee veranderde. Vele kinderen met hem maakten ter verwerking tekeningen, gebundeld in het boek Een gat in mijn hart. “Ik leef nu nóg in de overlevingsmodus”, zegt Marleen Keijzer. Ze was destijds twaalf jaar, woonde in de flat naast het gat en verloor drie vrienden. Een ander raakte zijn huis kwijt en zijn vader raakte gewond. Die mensen trillen nog steeds.

Niet dat de documentaire van Omroep Zwart-oprichter Akwasi in alles steengoed was – te veel een verhaal door Akwasi, over Akwasi en met Akwasi – maar de verschillende kinderverhalen waren niettemin aangrijpend. Ook stemmen die je niet hoort, hebben wat te zeggen.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.