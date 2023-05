Bij de haantjes van VI wist Rutte alles af te buigen

Volgens Tooske Ragas van Shownieuws (SBS6) heeft ‘iedereen’ het erover. Ze bedoelde niet Mark Rutte bij Vandaag Inside (ook SBS6) maandag, maar het relletje van vrijdag tussen de ‘mannen van VI’ en de ‘mannen van MI’. Marcel van Roosmalen nam het daar op voor zijn makker Gijs Groenteman (Media Inside, BNNVARA), met wie hij volgende maand de zomer van VI vervangt. Ze draaien dan vijf dagen per week een show in elkaar.

Even terzijde: afgelopen vrijdag hadden ze nog geen idee wat ze zouden gaan doen, ‘iets met gasten ofzo’, maximaal zeven minuten en dan graag weer weg’. Ze bellen elkaar toch al elke dag. In plaats van koffie te drinken in de ochtend doen ze dat straks ’s avonds, zegt Van Roosmalen. Wordt vast geinig, dat mannengeleuter dat mannen bij vrouwen zouden afdoen als ‘gekakel in het kippenhok’.

Rutte wist alles af te buigen

En dat relletje? Dat ging erover dat iemand aan tafel ‘Groenteboer’ had gezegd, waarover Van Roosmalen boos was geworden. Die probeerde maar te zeggen dat hij het zich allemaal niet zo herinnerde en het gewoon geen leuke grap had gevonden, maar de andere heren walsten over hem heen, de boel een beetje ophitsend. Zo moet dat dus, brachten ze hun eigen advies in de praktijk. “Je moet wel af en toe een relletje hebben hè, om in de publiciteit te blijven”, had Johan Derksen net gezegd.

Maandag deed Derksen weer erg zijn best om stof te doen opwaaien, maar de gast wist alles af te buigen. Het was Mark Rutte in opgerolde hemdsmouwen, die dit keer geen helm met een dildo erop hoefde te ontwijken, maar de directe vragen van Johan. Daar heeft hij meer ervaring mee.

Op 13 maart had Rutte ook in die studio gezeten, en omdat hij niet het verwijt wilde krijgen alleen voor de Provinciale Statenverkiezingen te komen, schoof hij nog eens aan. Had zijn aanwezigheid de VVD-verkiezingsuitslag geholpen? Genee: “Je bent weggespeeld door de BBB man!” “Nou, je weet niet of het zonder VI nog slechter was geweest”, lachte Rutte.

Nog even kletsen over het Landbouwakkoord

De premier was slim, gevat, soms serieus, soms weer relativerend lachend. Rutte op zijn best, zeg maar. Het resultaat was een uitzending die Twitteraars als saai bestempelden, en die als een goederentrein elk groot dossier behandelde, wagon voor wagon. De schadeafhandeling en hersteloperatie in Groningen. De toeslagenaffaire. De hoge instroom van asielzoekers. De gezondheidseisen aan Tata Steel. Het klimaatplan van ‘groene gek’ Timmermans. Stikstof. “Dit wordt wel erg Op1 he”, gooide Genee er maar in.

Derksen had het geprobeerd. “Mark, waarom geef je nou weer het geld voor Gronings schadeherstel aan een organisatie die mensen niet vertrouwen? Mark, hoeveel toeslagenaffaire-kinderen zijn er nou al teruggeplaatst?” Bij elk dossier vertelde Rutte hoeveel er al gedaan was. “Je hoeft me er niet voor te prijzen hoor, dan doe ik het zelf wel.”

Nog even kletsen over het Landbouwakkoord, D66 en over onderwijsminister Dennis Wiersma met zijn woede-uitbarstingen, die ‘nog een kans verdient’ omdat hij ‘heel hard aan het werk is om zijn gedrag op te lossen’, en toen was de uitzending alweer voorbij.

Genee over Rutte: “Maar moet ‘ie nou opstappen of niet?” Derksen: “Ja, als ik zo’n totale chaos had gecreëerd als hij, zou ik in zijn geval opstappen.” Rutte lacht. Hij zou het best leuk vinden wat vaker aan te schuiven.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.