Bij de 100-plussers is ongeleid projectiel Gordon de gentleman zelve

Licht weemoedige weken vanwege het heengaan van artiesten als Jules Deelder en Aart Staartjes. Vreemd, dat iemand soms weer tot leven komt door te overlijden.

Zo kwam ik door de necrologieën van Deelder bij gedichten die ik nooit eerder las. En had ik niet scherp in beeld dat Aart Staartjes naast geliefd acteur ook zo’n begaafde regisseur was. De warme woorden in ‘DWDD’ en bij ‘Op1’ deden hem recht. Maar ik dacht ook: welke nog levende iconische Nederlanders laten we momenteel richting de vergetelheid glijden, terwijl we straks allemaal ontroerd zeggen, als ze er zelf niets meer aan hebben: och, wat was hij of zij toch fantastisch hè?

Het is niet anders. En wie door het lot zo vlotjes van deze aardbodem wordt weggenomen heeft best mazzel. In ieder geval hoef je dan zelf geen oordeel te vellen over of je leven voltooid of onvoltooid is. Ik weet niet hoe het met u is, maar in mijn hoofd echoot dat realistische maar ook sombere gesprek met meneer Kees Kentie, zaterdag in Trouw, nog na.

SBS6 biedt tegenwicht aan donkere levensgedachten via ‘100 Jaar Jong’. Maandag was aflevering twee van deze serie waarin Gordon nog zelfstandig levende 100-plussers bezoekt. Als ik goed heb opgelet, stelde hij aan geen van de vier tot nu toe geportretteerde eeuwelingen de vraag: wil je eigenlijk nog wel door? Het kwam waarschijnlijk gewoon niet in hem op.

Die griet van de boerenvereniging

Het is dan ook heerlijk om te zien hoe weduwes als Lenie van der Star (101) en Koosje Heijkoop (103) op zichzelf kunnen wonen, met niet al te veel fysiek gedoe en zonder geldzorgen. Met plezier ontvangen ze Gordon in hun flatwoningen en laten ze zien hoe ze zich redden. We leren hoe het douche-ritueel gaat, hoe ze hun bordje eten koken, hoe ze boodschappen doen, hoe ze naar dansen gaan. En dat er onder de mooie jurken in de kast een pakje luiers staat, ach dat hoort er gewoon bij.

Koosje kijkt nog graag televisie. Naar ‘Goede Tijden’, en “die griet van de boerenbeweging”. “O je bedoelt Yvon Jaspers”, helpt Gordon haar. “Ja”, zegt ze, “maar dat gaat ook vervelen, het gaat maar door en door. Ik hou meer van kort en krachtig.” Aldus de 103-jarige.

Het vaak zo ongeleide projectiel Gordon is met deze mensen de gentleman zelve en houdt de meeste grappen binnen. Oké, als Jaap Göbel (101) zijn stok zoekt suggereert Gordon dat ‘die wel achter de deur’ zal staan. Maar veel erger worden de woordspelingen niet. Het is precies goed.

Uiteraard stelt Gordon wel steeds de vraag: wat is toch jullie geheim? Er komt zeker geluk bij kijken om zo oud te worden, leren we van de Javaanse Jaap Göbel. Als oud-soldaat in Indonesië rekent hij zelfs de atoombom op Japan tot zijn ‘geluk’. Vrouwen als Lenie en Koosje letten goed op de lichaamsbeweging. Tip: als je toch maar staat te wachten tot de piepers koken, gewoon even wat rek- en strekoefeningen doen in de keuken.

Het aanrecht van Koosje verraadt nog wat anders. Naast de Blueband staat een opwekkend flesje bessenjenever, met een glaasje. En Lenie gaat met Gordon naar de slijter, voor een voorraadje van haar favoriete drankje ‘Elixir d’Anvers’. Zes flessen om weer zes maanden vooruit te kunnen. Over het bestaan van de hemel is Lenie het nog niet eens met zichzelf. Maar op aarde lijkt ze voorlopig toch nog niet uitgescharreld.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.