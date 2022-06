Bij Best Kept Secret is alles bij het oude, maar waar zijn de jongeren?

Personeelstekorten, hoge brandstofprijzen en reisbeperkingen: de obstakels voor de ontwakende festivalbranche zijn legio. De bezoeker merkt het alleen in de portemonnee – met gevolgen voor de gemiddelde leeftijd.

Best Kept Secret had wat te bewijzen. Na drie jaar gedwongen pauze is de festivalsector bezig aan een langverwachte comeback, en dit weekend was het driedaagse popfestival in Hilvarenbeek aan de beurt om te laten zien dat er – ondanks een nijpend tekort aan podiumbouwers, technici en barpersoneel – weer gefeest kan worden.

Om het risico te vermijden dat een onwennig publiek te lang moet ontdooien, heeft de organisatie op vrijdagmiddag eerst de psychedelische folkrockband Altin Gun geprogrammeerd. Stil blijven staan is bij hun muziek fysiek onmogelijk.

Daarna grijpt de Britse popartiest Jessie Ware het publiek bij de lurven met een onwaarschijnlijk sexy show. Moeiteloos rolt ze van pop naar disco, steeds gedragen door een elektronische beat. De show is minimaal aangekleed, maar Jessie Ware heeft genoeg aan haar dijk van een stem, een arsenaal dansers en een microfoonsnoer waarmee ze slingert en slaat alsof het een zweep is. Het publiek geeft zich volledig aan haar over en het startschot is gegeven.

Nieuwkomers tussen oude rockers

De zaterdag is het motorblok van dit festival, met een volle programmering op zowel het open hoofdpodium als in de overdekte zaal Two. Op het hoofdpodium staan relatieve nieuwkomers als Fontaines D.C. (actief sinds 2017) ingeklemd tussen de oude rotten dEUS (1989) en The Strokes (1998). De brandende zon lijkt de rockers van dEUS weinig te deren en met volle kracht brullen hits als Instant Street over het veld.

Fontaines D.C. laten zich niet intimideren door hun prominente plek. Als een jonge Liam Gallagher hangt zanger Grian Chatten op het podium, laconiek het publiek uitdagend om nog meer te geven. Dat gitaarmuziek het een paar jaar geleden nog moeilijk had (mede door de opkomst van andere genres zoals hiphop), is nu nergens aan te merken.

Wie het wel moeilijk heeft, is Julian Casablancas, frontman van The Strokes. De band komt twintig minuten te laat het podium op en dat lijkt alsnog een wonder, want de laveloze zanger hangt aan zijn microfoon alsof hij elk moment ter aarde kan storten.

Elk nummer wordt afgewisseld met Casablancas’ puberale pogingen tot interactie met het publiek. Dat leidt soms tot hilariteit, maar deze slapstick is vooral pijnlijk voor de ooit baanbrekende groep. Het succes uit de beginjaren lijkt nu heel ver weg. “Keep it together man!”, grapt de zanger tevergeefs tegen zichzelf.

Alle ruimte voor Nederlands talent

De weidse mainstage lijkt de hoofdprijs, maar is vanwege de open ruimte weinig dwingend. Met uitzicht op het meer en omringd door horeca is publiek makkelijk afgeleid. De intiemere Zaal Two is het kloppende hart van het festival, waar vooral kleinere acts het beste tot hun recht komen. Daar kreeg Nederlands talent dit weekend alle ruimte.

Indiepopband Pip Blom moet even op gang komen, maar gooit na twintig minuten alle remmen los. Een moshpit wordt het niet, maar het publiek geniet zichtbaar van de strak spelende jonge band die muzikaal staat als een huis. Aansluitend is het de beurt aan zangeres Froukje, die met haar aanstekelijke Nederlandstalige pop het publiek laat meebewegen.

Voor de Amerikaanse rockgroep Big Thief is deze zaal bekend terrein; ze speelden er in 2019 ook al een weergaloze show. Opnieuw maken ze het helemaal waar, afwisselend rauw en teder laat de stem van zangeres Adrienne Linker niemand in de zaal onberoerd.

Te duur voor jongeren

Je merkt wel dat de inflatie ook de festivalsector heeft bereikt. Een weekendticket om al dit moois mee te maken begint bij 230 euro. Daarna gaat de teller lopen, of liever gezegd rennen met de snelheid van 3,25 euro per biertje. Het aanbod van kwalitatief goed eten is gevarieerd, overweldigend zelfs voor wie zich katerig op het terrein waagt. Maar voor een kleine hap zit je al snel boven de tien euro, het kleinste frietje met mayo gaat voor vijf.

Dat drijft de gemiddelde leeftijd op. Er zijn maar weinig tieners en begin-twintigers. De prijzen zijn misschien noodzakelijk om uit de kosten te komen, maar op een festival dat altijd veel aandacht heeft gehad voor jonge bands is het wat vreemd dat veel jonge liefhebbers alleen kunnen komen als ze achter de bar gaan staan.

Maar wie het zich kan veroorloven heeft weinig te klagen. Er waren geen grote plagen, zoals wespen of onweersbuien, en alle artiesten hebben het festival gehaald. Technisch verliep het ook vrijwel vlekkeloos – als er problemen waren, dan heeft de crew deze vakkundig weggepoetst. Een enorme prestatie van de organisatie.

Wanneer The Strokes-zanger Casablancas met zijn open oog naar het aangrenzende meer loert, mijmert hij als een dronken poëet dat hij hoopt dat ‘de Vrouwe van het Meer’ hem hier de perfecte gitaar zal schenken. Helaas voor Casablancas: niet hij, maar de festivalliefhebber krijgt op Best Kept Secret een gift. Die kan zich als vanouds volledig onderdompelen in muziek en er in goed gezelschap van genieten.

