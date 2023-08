Bibi Dumon Tak bij Zomergasten: een dankbare gast met een warm hart in een kouwe keet

Met zo’n dankbare gast als schrijver Bibi Dumon Tak (1964) kan de avond eigenlijk niet mislukken. Ze gunde de onervaren Zomergasten-interviewer Theo Maassen de momenten van zoeken naar een volgende vraag, was niet bang voor stiltes, dacht zelf na en prikkelde hem ook om te praten. Het werd, wel meer dan bij de immer vlekkeloos voorbereide voorganger Janine Abbring, een wederkerig gesprek. Het armpje drukken dat Maassen na een fragment van vechtende koeien initieerde – met enig ongemak, maar lekker misplaatst, een onverwacht initiatief dat hij nog verloor ook – haalde hij aan het slot in met de twee warme handen die hij naar haar uitreikte. De kijkers hadden weer live kunnen zien hoe een goed gesprek mensen bij elkaar brengt.

Toch wil je in drie uur gesprek ook wat leiding zien en meegenomen worden naar een laag die de geïnterviewde verrast en misschien wel van haar stuk brengt. Het is moeilijk om iemand die zelf zo helder praat en hardop denkt, daarnaartoe te sturen, en Maassen is nog geen zwaargewicht. Iets te voorspelbaar en braaf hopte hij van de koeien naar de jeugdgevangenissen en van de kinderboeken naar de jagers, de onderwerpen waarover Dumon Tak boeken of een lezing had geschreven.

Dat hij alles uit zijn hoofd doet zonder papieren in beeld, en er met de VPRO duidelijk voor kiest om samen aan een te klein tafeltje te zitten in een hulpeloos grote ruimte, zijn vormkwesties die wel bijdragen aan de indruk van ‘tot die tafel veroordeeld zijn’, maar niet per se aan de inhoud. De eerste uren hoorde ik niets wat ik niet eerder tijdens het inlezen was tegengekomen. Bovendien maakte de lichttechniek dwingende keuzes, bijvoorbeeld door na een fragment over kinderen die opgroeien zonder vader het licht in die hal heel kil en wit te maken.

Het is onaangenaam, en het verleidde Dumon Tak zeker niet tot het praten over haar eigen jeugd met stiefvader. Neemt niet weg dat het boeiend was om langs de fascinaties van deze meervoudig Zilveren Griffelwinnaar te struinen.

Dagen in de wei

Ze vertelde dat ze na haar docentschap Nederlands als tweede taal haar schrijverscarrière begon met reportages over friet en motoren, en daarna begon aan haar eerste van drie boeken over koeien – onderwerpen die altijd dicht bij haar staan. In haar jeugdvakanties in Zeeland bijvoorbeeld spendeerde ze altijd dagen in de wei, gewoon zittend bij de koeien want daar werd haar drukke hoofd rustig van. En woont ze nu voor de rust in Broek in Waterland, ‘regent het soms ganzen’ die door jagers luidruchtig uit de lucht geschoten worden. Iets raakt haar, ze gaat met de betrokken mensen praten, en schrijft er een boek over.

Bibi Dumon Tak bij ‘Zomergasten’. Beeld VPRO

Gaandeweg tekende zich in al die onderwerpen en haar keuzefragmenten dan toch een rode lijn af: een zoeken naar inlevingsvermogen, empathie en compassie. Helende compassie bij een Turkse man die zich na een diep mentaal dal bekommert om alle zwerfkatten in Istanboel. Een door rationaliteit overvleugelde compassie bij het verhaal van een vrouwelijke jager die blij was dat ze met een drachtig vrouwtje in een keer vijf zwijnen gedood had. Krachtige leiderschapstrekken bij een Franse koe, dieren waarvan de meesten een heel ander, meer mak en neutraal beeld hebben. Saamhorigheid en inlevingsvermogen in een lagere schoolklas in een gesprek over pesten, verharden en het verkeerde pad op gaan.

Steeds weer onderneemt Dumon Tak een ontdekkingstocht naar hoe een mens of dier nu eigenlijk echt is, en laat ze die voor zichzelf spreken.

Ik snak naar een interviewer die wil graven

Waarom toch? Wil ik dan weten, en hoe houdt ze alles vol? Het zal mijn eigen psychologische fascinatie zijn om verbanden en de oorsprong te willen zoeken. En als ik dan flarden hoor over die heel strenge stiefvader die haar een week binnen hield of zakgeld afpakte, en een wilde broer met wie ze zich ‘vrije jongens’ voelde, snak ik naar een interviewer die daarin wil graven, ook wanneer de gast het afwimpelt. Ze had ook iemand kunnen worden die allereerst zichzelf probeert te redden, maar nee, zij bekommert zich meer om andere wezens dan menig ander.

Maassen lacht haar alleen toe, en vraagt hoe het is om die gevoeligheid te hebben. Met een krachtterm zegt ze dat ze die van zich af zou willen gooien, maar dat dat niet kan.

Toen een scène uit de film Three Billboards outside Ebbing, Missouri langskwam, over een moeder van een verkrachte en vermoorde dochter, kwam het hete hangijzer ter sprake: de dood van haar zeven jaar jongere zusje, en haar ex die sindsdien hun twee zoons bij Dumon Taks familie weghoudt. “Zij dóet er tenminste wat aan”, zegt ze geroerd over de hoofdpersoon. Haar eigen plannen om lieve boodschappen te krijten op de stoep beneden aan hun flat, maakte ze niet waar, maar ze deed wat ze steeds weer doet: ze schreef er een boek over, De dag dat ik mijn naam veranderde.

Aan alles voelde je de wrok en het gat in haar hart, dat ze met gesprekspartner Theo Maassen volledig kon delen – dat deed hij heel sterk. En het simpele fragment van Paul McCartney in de auto bij James Corden, samen Let It Be zingend, balde alles samen. ‘Laat het voor wat het is, er komt wel een antwoord, laat het zijn.’ Dumon Tak: “Zolang er iets is om voor te strijden, moet je je er hard voor maken. Maar je moet het ook kunnen laten gaan.”